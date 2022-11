In de kleine, fijne voorstelling Shut Up and Play with Me gaat het om de kunst van het spelen ★★★★☆

Shut Up and Play with Me van Het Zuidelijk Toneel. Beeld Sofie Knijff

Gooi een handvol bezems en wat plastic zakjes in een ruimte. Zet er twee acteurs bij en je hebt een voorstelling. Althans als het aan regisseur Sarah Moeremans en acteurs Joep van der Geest en Louis van der Waal ligt. In de kleine, fijne voorstelling Shut Up and Play with Me gaat het nu eens niet om het spelen van de kunst, maar om de kunst van het spelen.

Ze werden geïnspireerd door het boek Homo ludens (1938) van cultuurhistoricus Johan Huizinga, waarin die het belang van spel benadrukt als basis van onze cultuur. Shut Up and Play with Me wil ons eraan herinneren dat er geen betere manier is om jong te blijven dan te spelen.

Het tweetal op het podium is bezeten door het spel dat ze spelen, of eigenlijk de kettingreactie van spellen. Hun gemompel is onverstaanbaar. Taal is van geen belang hier, enkel puur en onversneden spel. Ze gooien de bezems als speren, berijden ze als paarden, gebruiken ze als rollend vlot. Ze racen, achtervolgen en vechten. Ze spelen stripmikado tot ze allebei naakt zijn. Ze schaatsen op plastic zakjes, verminken zichzelf met elastiekjes en vernietigen een vuilnisbakje.

Het doet denken aan ouderwetse slapstick. Of moderner: Jackass. Of chiquer: aan performancekunst, maar leuke performancekunst. Het doet zichtbaar pijn als Van der Geest een stok tegen zijn hoofd krijgt of als een terugverend touw in zijn gezicht slaat. Maar dat zijn de risico’s van het spel. Stoppen is geen optie, want dan blijft er niets meer over van deze wereld.