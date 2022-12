In de kersteditie van ‘Oor’ worden de muzikale uitblinkers van het jaar keurig in het zonnetje gezet

Blad: OOR

Big Thief, Harry Styles en, van eigen bodem, Goldband en S10: in de traditionele kersteditie van muziektijdschrift Oor worden de uitblinkers van het afgelopen jaar keurig in het zonnetje gezet. De onverwachte les van 2022 van gitarist Buck Meek van Big Thief: ‘Ik heb het belang van dutjes leren inzien.’

Net zoals de Volkskrant koos ook de omvangrijke Oor-jury van Dragon New Warm Mountain I Believe In You van Big Thief tot plaat van het jaar. Meek blijkt ondanks alle lof – in een eerder stuk in Oor over de band viel de naam ‘Beatles’ – met beide benen op de grond te staan. Zijn hoogtepunt van het jaar? ‘Ik heb mijn duikbrevet gehaald, samen met mijn vrouw.’ Het dieptepunt? ‘Mijn oma is net overleden.’

Het zijn niet alleen persoonlijke besognes die in het kerstnummer worden besproken. In andere stukken wordt ook de toestand in de wereld uitgebreid aangekaart. Dat is vooral het geval in een prettig interview van oudgediende Tom Engelshoven met Terrie Hessels (The Ex, 68) en zijn dochter, soloartieste Lena Hessels (21).

Het gaat onder meer over klimaatverandering, vliegschaamte, boerenprotesten, de oorlog in Oekraïne en de wooncrisis. Of oudere generaties het verkloot hebben, is een van de vragen aan Lena Hessels. ‘Nou, soms denk ik weleens: ze hadden best wat beter mogen opletten. Het voelt een beetje alsof wij het nu op ons bord geschoven krijgen: alsjeblieft, ga maar met al die bullshit dealen.’

Ook de meest verrassende keuze in het muziekblad, Inktspotprijs-winnaar Jip van den Toorn (de Volkskrant, onder meer) kan er niet omheen. Haar analyse: ‘Er zijn de afgelopen jaren allemaal crisissen ontstaan door VVD-beleid: de toeslagenaffaire, de woningcrisis, de vluchtelingencrisis (...). Ook dat Artsen zonder Grenzen naar Ter Apel moest komen. In fucking Néderland!’

In zijn duidende stuk over het fenomeen Harry Styles kan Engelshoven, hij weer, niet veel waardering opbrengen voor diens nummers. Een beetje slappe hap, vindt hij ze. ‘Heel erg pop waar niemand zich een buil aan kan vallen.’ Tegelijkertijd ziet hij ook dat ‘Styles het logische popsterrenantwoord is op een tijdperk waarin de westerse maatschappij extreem gepolariseerd is.’

Gitarist Meek van winnaar van het jaar Big Thief houdt het dichter bij huis. Gevraagd naar de invloed van de klimaatverandering op festivals zegt hij: ‘Het publiek lijkt wat naakter te worden.’