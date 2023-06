In de jaarlijkse Detective & Thrillergids van VN blijkt dat de werkelijkheid de fictie al heeft ingehaald

De jaarlijkse traktatie van Vrij Nederland, de Detective & Thrillergids, begeeft zich in de 44ste editie op glas ijs. Het thema is complotten. Een van de hoofdrolspelers is een man met een ‘pariastatus’ (volgens VN) die nog maar hoogst zelden wordt geïnterviewd, Maurice de Hond.

Hij is, zegt hij tegen Els Quaegebeur, ‘geframed als een BN’er die ook maar wat roept’ en ‘volstrekt gecanceld’. De Hond speelt kalm zijn vaste rol – het is zij tegen hem – met verve. Hij herhaalt nog maar eens dat de veroordeelde moordenaar in de Deventer Moordzaak, Ernest Louwes, onschuldig is. Ook zijn strijd in coronatijd om ‘aerosolen’ op de kaart te zetten, komt ter sprake.

Interessanter is het deel waarin Quaegebeur erachter probeert te komen waarom De Hond doet zoals hij doet en is wie hij is. Twee houvasten heeft hij, zegt hij. ‘Ten eerste: ‘Wat mij ook overkomt, het zal nooit zo erg zijn als wat mijn ouders hebben doorstaan in Auschwitz.’ Het tweede: ‘Je leeft maar één keer.’’

Het geraamte van de gids bestaat zoals altijd uit recensies van thrillers, detectives en spionageromans. Het zijn er dit jaar 384, geschreven door zeventien experts. Acht boeken kregen de maximale beoordeling, vijf sterren. Tot VN-thriller van het jaar werd Vlijmscherpe tranen van de Amerikaan S.A. Cosby gekozen. Geestig, ontroerend en keelsnoerend spannend, oordeelde de jury.

Opvallend: drie van de acht vijfsterrenauteurs zijn Nederlands. Charles den Tex (Trauma), Thomas Olde Heuvelt (November) en Esther Verhoef (Alter ego) kregen de hoogste beloning. De jury is streng. Over Vermist van Frits van Dijk (één ster) wordt geschreven dat de auteur alle planken mis slaat en op gortdroge wijze verslag doet van het verloop van een misdrijf.

In de reeks stukken over complotten, complottheorieën en -denkers verbindt historicus en schrijver Ewoud Kieft de twee thema’s (spannende boeken en complotten) van de gids het vaardigst. Zijn essay gaat over de ‘samenzweringsthriller’. Kieft oppert dat het genre op dit moment een ware hausse zou moeten meemaken, gezien het maatschappelijk klimaat van desillusie en wantrouwen.

Helaas, voor de liefhebbers van het genre: de werkelijkheid heeft de fictie ingehaald, de lezers worden al overstelpt met complotverhalen. ‘Waarom zouden ze hun thrill zoeken in boeken, als er allerlei mediakanalen en politici zijn die ze met hetzelfde gevoel voor drama en entertainment meevoeren in de meest uitzinnige verhalen over babybloedrinkende pedoseksuele liberale elites?’