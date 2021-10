In de herfstspecial van Wendy is het najaar ver te zoeken

Wendy Herfst Special Beeld RV

In 2020 – corona moest nog komen, dus daar had het niets mee te maken – kwam er na vijf jaar een einde aan Wendy. De glossy was een project van tv-presentator Wendy van Dijk, de vrouw die afgelopen weekeinde aandacht trok omdat ze uitgeputte mensen tijdens een dansmarathon wat woorden probeerde te ontfutselen.

Zoektocht naar geluk, was de ondertitel van Wendy. De queeste kon als mislukt worden beschouwd toen het einde werd aangekondigd. Chantal Janzen (van &C) en Linda de Mol (van Linda) lachten in hun vuistje. Voortaan was ‘digital first’ het devies. Wel zouden nog specials worden gemaakt.

De herfstspecial wordt op de cover samengevat met de woorden dromen, durven en doen. Achter doen staat een bemoedigend uitroepteken. Ook in de specials grossiert Wendy in wijsheden en onzinspreuken waarmee wordt geprobeerd de schijn te wekken dat je er wat aan hebt, als mens.

Zoals: ‘Een goede herfstwind waait gedachten op een rij’ (Loesje) en ‘Als alle blaadjes hartjes waren, dan ligt de liefde voor het oprapen’. (‘Jabbertje’). Er wordt elke keer een pagina voor uitgetrokken. Van Dijk zelf doet een duit in het zakje met ‘Bewegen in de natuur geeft mij een mentale boost’, bij een op twee pagina’s afgedrukte foto van haarzelf en een hond op de niet erg herfstachtige hei.

Ook elders is het najaar ver te zoeken. Er worden drie mensen geïnterviewd die een huis in het buitenland hebben gekocht, iets waar we allemaal weleens van dromen, volgens Wendy. Omdat daar de zon vaker schijnt, er minder stress is en ‘de tomaten nog naar echte tomaten smaken’.

Jessie Jazz Vuijk, model en tevens ‘influencer’, kwam op Ibiza terecht. In het typische Wendy-taaltje vertelt ze dat Ibiza haar laat voelen dat ze leeft. ‘Het is een intens eiland, waar je sneller door processen lijkt te gaan. Soms ga ik door megarollercoasters, al geeft het altijd wat ik nodig heb.’ Nu hoef je, om je dromen te verwezenlijken, gelukkig niet meteen een huis op Ibiza te kopen, schrijft Van Dijk in het voorwoord. ‘Ik geloof namelijk dat dromen, durven, doen ook in veel kleinere dingen kan zitten.’

De slogan ‘een zoektocht naar geluk’ van Wendy is, helemaal conform de tijdgeest, veranderd in ‘een zoektocht naar jezelf’. Daar blijkt ook Ali B. volop mee bezig te zijn, en met dromen ook trouwens. ‘Ik leef in dromenland’, zegt hij. Het Wendy-taaltje spreekt hij geheel foutloos: ‘Ik stel mijn levensvragen al mijn hele leven aan mezelf.’

Paul Onkenhout