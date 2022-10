In de handen van Hedda Martens verandert het allergewoonste in iets sprankelends ★★★★☆

Beeld Sarah-yu Zeebroek

In de categorie o-ja-die-is-er-ook-nog: Hedda Martens (1947), de schrijfster die telkens precies zo veel tijd neemt tussen het verschijnen van haar boeken dat je haar bijna vergeet. In 1982 debuteerde ze met de verhalenbundel Sjibbolet en andere verhalen, tien jaar later kwam Een naald op het water en weer dertien jaar later, in 2005, was er Iemandsland. Alle drie de bundels werden goed ontvangen. Martens werd geroemd om haar korte verhalen waarin ze snel maar zeer minutieus levensechte personages schiep. De twee romans die daarna betrekkelijk snel achter elkaar verschenen, De postbode (2008) en Op dit uur van de dag (2011), oogstten minder lof. Martens’ werk op de centimeter bleek niet helemaal geschikt voor de ruimte die een roman nodig heeft. Maar nu, een geruststellende elf jaar later, keert ze weer terug naar haar forte. Bij wijze van leven is een bundeling van 69 verhalen, kort (hooguit een pagina of drie), secuur als vanouds en beter dan ooit.

‘Komt er dan nooit een einde aan de dingen die kwijt zijn, stukgaan, in de weg staan’, zo begint de eerste zin van het eerste verhaal en het kenmerkt de aard van vrijwel alle verhalen. Het geploeter des levens, daarover schrijft Martens. De traploper die al weken losligt, de gloeilampen die altijd op zijn als je er eentje nodig hebt, de sleutels zoek, de bril kapot, de batterij leeg. ‘De vogelpoep op het raam waar je de godganse dag tegen aankijkt.’ Het is eindeloos, het is hopeloos maar het is ook schitterend, althans, als Martens erover schrijft in haar ritmische, speelse zinnen. Een trein heeft vertraging, een kind klimt op schoot, de loodgieter laat op zich wachten, iemand eet een koekje, bezoekt een kledingwinkel, slaat een vlieg dood – in handen van Martens verandert het allergewoonste in iets sprankelends. ‘Iemand staat op, pakt de theepot en houdt hem hoog boven een kopje, je ziet de gouden straal in het zonlicht en het deksel wordt even opgetild, hoeveel zit er nog in.’ Een koele hand tegen een koortsig voorhoofd, dat is Martens’ proza. Verkwikkend en teder tegelijkertijd.

Gemoedelijk sfeertje

In haar verhalen ligt ook een bepaalde knusheid besloten, het gemoedelijke sfeertje dat je ook wel bij Toon Tellegen aantreft. Met woordjes als o nee, wacht even, oké, ja hoor, zie je wel – alsof iemand vlak naast je uitspreekt wat jij ook al dacht. Iemand die zich, in de geschetste situatie, precies zo voelt als jij je ook zou voelen, precies het soort domme fouten maakt dat jij ook al zo vaak gemaakt hebt (onnozel kletsen op een feestje, alsmaar overdreven aardig doen, niet weten wat te zeggen als je vriendin naar je gevoelens vraagt, te laat komen op belangrijke momenten, enzovoorts). Het creëert een prettig saamhorigheidsgevoel met de personages, maar eigenlijk met álle mensen. Want, o ja, iederéén wordt getergd door de dagelijkse gedoetjes die Martens beschrijft. Het is geruststellend te weten dat je niet alleen staat als de zoveelste dag tussen je vingers verkruimelt.

Dat je op den duur niet helemaal mies wordt van al dat kleine leed is omdat Martens ook soelaas biedt. Ze toont mededogen met haar gekwelde personages en dan komt achter klein leed klein geluk tevoorschijn. Want soms gaat alles ineens helemaal goed. Heeft de brillenwinkel meteen een nieuwe bril voor je, zit er pal om de hoek een ijzerwarenwinkel (voor die gloeilampen) en vind je je lievelingspen terug in de voering van je zak. In één verhaal houdt een man bij hoeveel mazzel hij heeft. Vandaag wéér geen koffie over belangrijke paperassen gegooid, wéér niet uitgegleden over gladde tramrails, wéér niet al fietsend onthoofd door de stalen laadklep van een vrachtwagen precies op keelhoogte.

In balans

Grappig zijn veel verhalen, zeker, en ook een tikje happy-go-lucky, maar wel in balans met wezenlijker drama dat er bij Martens ook is. Mensen zijn ziek, gaan dood of worden gek en dat levert zeer ontroerende scènes op. Een man raakt ervan overtuigd dat er een vogel in zijn huis rondscharrelt. Op een nacht voelt hij de vogel, warm tegen zijn wang: ‘Hij durfde zijn ogen niet open te doen omdat zulke vogels echt alles merken, doodstil was hij blijven liggen (…). Hij was toen minutenlang zeldzaam gelukkig geweest.’

Een vrouw merkt ineens hoeveel lawaai de dingen in huis maken: de gorgel diep onder de badkuip, het zelfvoldane geronk van de wasmachine. Het mugdunne gonzen van de leeslamp. Maar ‘nooit een stem, een vraag, nooit het vertrouwde gestommel boven je hoofd’.

Al Martens’ personages – gelukkig of ongelukkig – zijn veroordeeld tot een hoofd vol gedachten en dat maakt ze een beetje allenig. Denk er een schilderij bij en je ziet het werk van Hopper voor je: stille figuren aan een te fel verlichte bar, een man ’s avonds laat nog op kantoor, een vrouw in een café, alleen, starend in haar koffiekopje. Elk verhaal is een nieuwe ontmoeting met zo iemand. Welkom bij de eenzaamheid, lijkt Martens te zeggen, kom er maar fijn bij.