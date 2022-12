In de grootste Vermeer-tentoonstelling aller tijden spatten de petites histoires van het doek

'Onderbreking van de muziek', Johannes Vermeer, ca. 1659–61, olieverf op doek. Beeld The Frick Collection, New York

Ik zou het niet vertrouwen. Zit je lekker een beetje te pielen op je luit, komt er een operettefiguur binnenlopen met een zogenaamde brief die je stante pede moet lezen. Terwijl er ook een karaf wijn op tafel staat, met één glas. Wat heeft dat te betekenen? Niet zo vreemd dat je even over je schouder kijkt om te zien of je door iemand wordt bespied.

Die ‘iemand’, dat zijn wij. Dat bent u, straks in het Rijksmuseum, waar het schilderij Onderbreking van de muziek te zien zal zijn. Vanaf 10 februari kunt u getuige zijn van wat er op dit schilderij van Vermeer aan de hand is en daarover uw eigen gedachten en uitleg hebben.

De Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum belooft een knaller te worden. Nog nooit hingen er zo veel ‘Vermeers’ bij elkaar. Om precies te zijn: 28 van de 37 aan hem toegeschreven schilderijen. Daaronder zeven stukken die nog niet eerder in Nederland op een tentoonstelling te zien zijn geweest, zoals dit exemplaar uit de New Yorkse Frick Collection.

Hoog o-la-la-gehalte

Het schilderij, niet veel groter dan een opengeslagen koffietafelboek, logenstraft het gangbare idee dat we over de 17de-eeuwse Delftse schilder hebben. Dat hij alleen maar ‘oog’ zou zijn geweest en alleen schilderde wat hij zag: uitgebeende interieurs zonder veel poespas, met schoongeschrobde tegelvloeren, kale muren, dikke Perzische tafelkleden, steevast met een glas-in-loodraam links, waardoor kraakhelder licht naar binnen valt.

Maar er is veel meer te zeggen over wat er zich zoal in het werk van de ‘sfinx van Delft’ afspeelt. Over de jonge vrouwen die om het minst door allerlei pluimstrijkers van hun werk worden gehouden. Over het aantal liefdesbrieven dat er wordt gelezen en geschreven. Over het eindeloze musiceren onder een schilderij met cupido. En over de kledingkeuze in huize Vermeer, waar maar twee soorten vrouwenjakjes voorhanden waren, gele en rode, beide afgezet met een witte bontkraag.

Blijkbaar moet er een verdienstelijke afzetmarkt van kapitaalkrachtige burgers zijn geweest, met een al even burgerlijke smaak voor deze petites histoires: prikkelende, broeierige anekdotes met een hoog o-la-la-gehalte. Blijkt Vermeer toch meer een verhalenverteller van Bouquetreeks-allure te zijn geweest dan het leek. Heiligschennis? Niet in het minst. Want de manier waarop hij deze verhaaltjes verbeeldde, is onnavolgbaar. Lumineus. Verstild. Tijdloos. Zo tijdloos dat het de aantrekkelijkheid ervan verklaart. Plus het succes dat Vermeer nog steeds heeft.