In de Groningse maisvelden is de theaterbewerking van misdaadthriller Hollands Hoop een onwaarschijnlijke hit

Hollands Hoop van Zummerbühne, met o.a. Marcel Hensema Beeld Reyer Boxem

Waar komen al die mensen toch vandaan? Dat is de eerste vraag die in je opkomt, zodra je het Groningse buurtschap Hoog Hammen binnenrijdt. Komen die allemaal voor een avondje locatietheater? Ja dus. Dat leidt tot de volgende vraag: welke voorstelling krijgt de laatste weken dagelijks zo’n duizend mensen naar een afgelegen maisveld in Midden-Groningen?

Hollands Hoop is de titel, een theaterbewerking van de gelijknamige televisieserie die tussen 2014 en 2020 in drie seizoenen was te zien bij de NPO. Over een gezin dat een boerderij erft in Groningen. Maar wat ze niet weten, is dat dit een dekmantel is voor een enorme wietplantage. Een indrukwekkende misdaadthriller ontvouwt zich, als het aanvankelijk zo normaal geachte gezin al snel opgeslokt raakt door alle criminele activiteiten. In 2014 won de serie het Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama.

Maar dit is niet zomaar een theaterbewerking, dit is een grootschalig evenement. Half Groningen is ervoor uitgelopen. Op een weiland dat dienst doet als parkeerterrein staan honderden auto’s. Openbaar vervoer bereikt Hoog Hammen niet. Golfkarretjes rijden af en aan naar ‘het horecaplein’. Vanaf hier worden de toeschouwers door tientallen vrijwilligers door het maisveld geleid, waar de voorstelling 2,5 uur speelt. Alles gaat rustig en gecontroleerd. Uiteindelijk zit de tribune zaterdagavond zo goed als vol. Hollands Hoop, de theatervoorstelling, is een onwaarschijnlijke hit.

Dat heeft initiatiefnemer Zummerbühne goed voor elkaar. Ze pakken ook flink uit. Een goede titel en bekende personages zijn het halve werk. Een deel van de originele cast doet weer mee, waaronder Marcel Hensema als Fokke Augustinus, de vader van het gezin. Ook regisseur Dana Nechushtan is weer van de partij. Bovendien is de locatie, de boerderij en de omringende maïsvelden, dezelfde als waar de serie werd opgenomen. Nieuw zijn een groot orkest, een fanfare en tientallen figuranten uit de omgeving.

Opvallend genoeg is het oorspronkelijke verhaal helemaal op de schop gegaan. En dat is jammer. Want in plaats van een spannend en lekker escalerend misdaadverhaal, krijgen we nu een wat wankele combinatie van pre- en sequel te zien. We zien de kersverse Groningse drugskoning Fokke hier namelijk terug op het moment dat hij gearresteerd is. Een psychiater moet de starre Groninger zien te doorgronden.

Met behulp van een theatraal omslachtig uitgewerkte familieopstelling, worden allerlei scènes uit zijn verleden nagespeeld. Deze moeten aantonen dat de noodlottige geschiedenis zich telkens herhaalt. Misdaad wordt hier psychodrama. Dat resulteert in veel pratende hoofden, weinig actie. En dan is er ook nog sprake een verteller in de vorm van een tv-verslaggever (Albert Secuur).

Het spektakel en de lol van Hollands Hoop zit hem verrassend genoeg niet in het verhaal. Maar juist in de nieuwe, meer theatrale elementen, zoals enkele mooie liedjes (van componist Reinout Douma) en choreografieën van de vele figuranten. Ook mooi is de toevoeging van een uitdagende, volledig in wit geklede showgirl die in opzwepende intermezzo’s een korte geschiedenis van de wereldwijde wietteelt geeft en daarmee ook verdieping aan de anekdote.

Maar de echte hoofdrol is voor het weidse Groningse landschap, niet alleen tijdens, maar ook voor en na de voorstelling. Het ligt er vredig bij, maar, zoals we in de voorstelling zien, kan het onder de oppervlakte flink borrelen.

Goedmaakgeld Zummerbühne is een idee van Marcel Hensema en Reinout Douma, met medewerking van Emil Klok. Dankzij geld uit het Nationaal Programma Groningen, een initiatief om onder meer cultuur in de provincie te stimuleren (ook wel goedmaakgeld voor de aardbevingen), kunnen zij de komende vijf jaar vijf grootschalige muziektheatervoorstellingen maken. Deze shows moeten aan heel Nederland laten zien wat voor moois Groningen te bieden heeft. Hollands Hoop is de eerste voorstelling.