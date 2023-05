In de geestige horrorfilm ‘Renfield’ wordt het nooit echt eng, eerder wat onsmakelijk ★★★☆☆

Renfield

De openingsscène van de horrorcomedy Renfield belooft veel goeds: vanaf het moment dat Nicolas Hoult, die het titelpersonage speelt, in een praatgroep over zijn ‘giftige’ baas klaagt, is er geen ontkomen aan zijn droogkomische timing. Even later verschijnt die narcistische baas in een bloederige scène ten tonele: cultacteur Nicolas Cage speelt met ogenschijnlijk veel plezier de rol van graaf Dracula, die na een gewonnen gevecht het bloed van een drietal lichamen opdrinkt. Dat lukt hem dankzij de hulp van zijn assistent Renfield, die een eeuwigheid geleden een verdrag met de manipulatieve vampier is aangegaan.

In een paar nostalgische zwart-witscènes zien we vervolgens hoe de keurige Renfield in ruil voor het eeuwige leven en superkrachten (die hij om de een of andere reden verkrijgt door insecten te eten) de belofte maakt om voortdurend lichamen te regelen voor zijn gulzige baas. ‘Breng me onschuldige slachtoffers. Ik wil een handvol nonnen. Een bus vol cheerleaders.’

Over de auteur Ela Çolak is freelancecultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Renfields reflectie daarop tijdens de praatgroep is vermakelijk commentaar en resulteert in een nieuwe ambitie: de kwelgeesten van zijn mede-deelnemers in de groep uitschakelen. Renfields slechte timing betekent echter dat er een botsing ontstaat met een maffiafamilie in New Orleans, waar ook de deugdzame politieagent Rebecca (Awkwafina) op jaagt. Langzaam raken hun verhalen verwikkeld en verandert de komedie ineens in een misdaadfilm, waarin Renfield zich als held profileert en terwijl Rebecca wraak probeert te nemen op maffialeden die haar vader hebben vermoord.

Renfield mag vervolgens zijn krachten demonstreren door naar hartelust hoofden en ledematen van vijanden hun romp te rukken. Regisseur Chris McKay blijft onderwijl gelukkig ook nog moeite steken in komische dialogen en oneliners, waardoor Awkwafina en Hoult zich staande kunnen houden tussen de rondvliegende organen. Hoewel Renfield als een ‘horrorfilm’ wordt gepresenteerd, wordt het nergens eng, eerder wat onsmakelijk.

De ongehoorzame vampier-assistent en de vrouwelijke politieagent krijgen de meeste schermtijd, er slaat zelfs een overbodige vonk tussen hen over. Maar de film wordt gedragen door Cage. Hij grijpt iedere scène aan om zo opzichtig mogelijk een ‘helse’ baas te spelen en weet (bijna) iedereen in zijn macht te krijgen. Zijn spel is een cadeau voor regisseur McKay, die naarmate de film vordert een ratjetoe aan misdaad, actie en drama serveert. Op een gegeven moment beginnen de vechtpartijen wat tegen te staan, maar Cage blijft boeien tot aan het eind.