In de fraaie Spanjespecial van ‘Santos’ zijn mannen onder elkaar

Blad: Santos - Spanje

Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeney wandelen in Barcelona graag een stukje op de Carretera de Les Aigües, het wandel- en fietspad over de flanken van de Tibidabo-berg. ‘Het is een prima plek om hun hondje Jagger uit te laten.’

De rondleiding in voetbalmagazine Santos voert verder langs de favoriete stranden en restaurants van het stel. Net zoals eerder Johan Cruijff en Ronald Koeman met hun gezinnen, wonen ze in Pedralbes, met Jagger dus. Het is de duurste wijk van de stad. Nog meer nuttige informatie: via de ringweg Ronda de Dalt en snelweg B-23 kost het De Jong tien minuten om het trainingscomplex van zijn club te bereiken.

Voor wie wil wegvluchten van homofobe spreekkoren en onophoudelijk protesterende voetballers die bij het minste geringste naar de grond gaan, is er een fraaie special van Santos over Spanje; ‘voetballand Spanje’, om precies te zijn. De bijvangst van het voetbal wordt van alle kanten belicht in de omvangrijke thema’s stadions, eten en leven.

Het gaat over het haar (blond, sluik) van twee Duitsers die in Spanje excelleerden (Günter Netzer en Bernd Schuster), voetballers die worden gespot op Ibiza en de liefde van presentator/journalist Sander de Kramer voor Valencia, de stad en de club. De voetballiefhebber kikkert er van op, al was het maar vanwege Sierd de Vos.

Momenteel werkt De Vos voor Ziggo Sport. Als voetbalcommentator komt hij al vier decennia in Spanje. Niet voor niets is zijn bijnaam El Sierd. Hij staat bekend om zijn ongewone uitweidingen tijdens wedstrijden. Vorig jaar zat hij middenin een betoog over kroketjes met geitenkaas, een vegetarische burger met zoete compote en aardappelsalade toen Luuk de Jong voor Barcelona een winnend doelpunt maakte.

De tijden zijn ook in zijn vak veranderd. Een tip om een etablissement met ‘schaars geklede dames’ te bezoeken bij het stadion van Valencia, zal El Sierd niet meer zo snel geven, zegt hij. Onthullingen over spelersvrouwen houdt hij er wel in, zoals over de vrouw van Ezequiel Garay (ex-Valencia) ‘die elke maand in haar blote kont in een blad staat’.

In deze alternatieve reisgids zijn mannen onder elkaar. De enige vrouw in de selectie, Janneke Vreugdenhil, presenteert vijf gerechten uit Galicië. Er wordt sowieso ontzettend vaak en veel gegeten in het blad. Voetbal is in Santos geen bijzaak, maar veel scheelt het gelukkig niet.