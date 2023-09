In de foto-expositie ‘Vrouwen aan het front’ blijkt dat vrouwelijke oorlogsfotografen toch andere dingen zien ★★★★☆

‘Slachting in Quarantaine’, Beiroet, 1976. Beeld Françoise Demulder

In april 1945 bereikte het Amerikaanse leger de stad Leipzig. Fotograaf Lee Miller reisde mee, als een van de slechts vier Amerikaanse vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog als professioneel fotograaf met de troepen meetrok. Op haar accreditatie stond de Amerikaanse Vogue als opdrachtgever vermeld, waar ze als voormalig model en modefotograaf de beste contacten had. In het stadhuis van Leipzig trof het gezin van locoburgemeester Lisso aan, die vlak voor het binnentrekken van de troepen zelfmoord had gepleegd, niet van zin zich over te geven. Ze lagen er in hun zondagse goed bij alsof ze in diepe slaap waren.

Miller maakte verschillende foto’s van de scène, waaronder een close-up van dochter Regina Lisso. Ze ligt achterover op een bank, overjas aan, met de armen voor zich. Het licht dat laag binnenvalt maakt van haar gelaat een albaster dodenmasker, omkranst met hoogblond haar. Het is een foto van een historisch moment; van de ondergang van het Duizendjarig Rijk, maar het is ook een foto waarbij de fotograaf de wrange schoonheid niet uit het oog verloor.

Geen mannenzaak

De dochter van de burgemeester is een van de indrukwekkende foto’s van de expositie Vrouwen aan het front in het Fotomuseum Den Haag. De expositie is samengesteld door Anne Marie Beckmann voor Kunstpalast Düsseldorf en heeft inmiddels een succesvol rondje Europa achter de rug, met als nadeel dat de catalogus inmiddels is uitverkocht (die ligt wel ter inzage in Den Haag). De expositie rekent volgens Fotomuseum Den Haag af ‘met het beeld dat oorlogsfotografie een mannenzaak is’.

Die aanname wordt luid wordt tegengesproken door de fotografie op de expositie, die toch een aantal klassieke oorlogs- en conflictbeelden vanaf de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) heeft verzameld. Lee Miller zal wellicht de bekendste fotograaf zijn, op de eerste rij van de wereldgeschiedenis, maar ook het werk van Susan Meiselas ontsteeg de burgeroorlog in Nicaragua en hoort bij het fotografiecanon.

‘Behandel me als een van de jongens’, zou Lee Miller hebben gezegd. ‘De jongens’ waren de geallieerde soldaten. Na de eerste legendarische hoofdstukken uit haar ongelofelijke levensverhaal, waarin ze model in New York en muze van surrealist Man Ray in Parijs was, werd ze de oorlogscorrespondent voor Vogue, waarvoor ze historische reportages (tekst en fotografie) maakte over onder meer de Blitz in Londen, de bevrijding van Parijs en de bevrijding van concentratiekampen Buchenwald en Dachau. Op 8 mei stuurde ze een telegram naar de uitgever, samen met negatieven van foto’s die ze in de kampen had gemaakt. ‘I implore you to believe this is true!’ Het leverde de titel op van een reportage die in juni 1945 in Vogue verscheen: ‘Believe It!’. Ze overleed in 1977 op 70-jarige leeftijd. Haar na-oorlogse leven werd gemarkeerd door alcoholisme en ernstige depressie, die met terugwerkende kracht als posttraumatisch stresssyndroom werd herkend.

Pas in 1977 won de eerste vrouw de World Press Photo (uitgereikt sinds 1955): Françoise Demulder maakte een foto van een vrouw in Beirut die met uitgestrekte handen om genade smeekt bij een lid van een christelijke militie, verantwoordelijk voor een massaslachting en de brandende stad op de achtergrond. Demulder was toen al een legende in fotografische kringen. Ze reisde begin jaren zeventig op een toeristenvisum naar Vietnam, waar ze uiteindelijk als enige westerse fotograaf de binnentocht van de Noord-Vietnamese troepen in Saigon versloeg.

Kaalgeschoren collaborateurs

Een vraag die enigszins onbeantwoord blijft, maar wel voortdurend bij de bezoeker door het hoofd zal spelen: maken vrouwen andere foto’s in oorlogsgebieden? In de selectie van Vrouwen aan het front valt in ieder geval op dat er veel foto’s zijn van vrouwelijke strijders, soms met een kind op de heup, en van vrouwelijke slachtoffers én daders. Kijk naar de heel directe foto’s die Lee Miller in Parijs maakte van kaalgeschoren collaborateurs, of naar de beroemde foto van twee vrouwen, leeftijdsgenoten, die op een bankje in het kapotgeschoten stadscentrum van Keulen zitten.

Een ding is duidelijk: de vrouwelijke fotografen nemen dezelfde risico’s als mannen. Voor samensteller Beckmann was haar vriendschap met fotograaf Anja Niedringhaus reden om de expositie te maken, vertelt ze in een begeleidende podcast van Fotomuseum Den Haag. Niedringhaus was in 1990 de eerste vrouw die in dienst trad van het EPA (European Pressphoto Agency). In 2005, inmiddels bij Associated Press, won zij met haar collega’s een Pulitzerprijs voor hun werk in Irak. Op 4 april 2014 werd ze bij het maken van een reportage over de presidentsverkiezingen in Afghanistan gedood door een politieagent. Als ze iets wilde bereiken met de expositie, vertelt Beckmann, dan was het om de naam van haar vriendin weer tevoorschijn te halen vanachter de credit: Photo AP.