In de eerste minuut weet je al: Sex Education is de brutaalste tienerserie van het moment ★★★★☆

Sex Education seizoen 3. Vanaf links: Connor Swindells als Adam Groff, Ncuti Gatwa als Eric Effiong en Asa Butterfield als Otis Milburn. Beeld Netflix

Hallo kijkers, weten jullie nog? Wie na het ietwat lauwe tweede seizoen wat minder aandachtig begint aan seizoen drie van Sex Education, zit bij de openingsscène direct rechtop in z’n stoel. Een lange, verbluffende, niets verhullende beeldmontage herinnert ons er fijntjes aan dat dit nog altijd de leukste, meest gewaagde en brutaalste tienerserie is.

Op de klanken van I think we’re alone now kijken we binnen in een tiental woon- en slaapkamers (en een enkele auto), en daar wordt, met veel plezier, ja, geneukt. Op alle denkbare manieren, in alle mogelijke combinaties en fysiek haalbare posities. Hetero, gay, solo en virtueel; VR, rollenspel en porno – alle seksen, smaken, kleuren en voorkeuren komen voorbij. We zien grijpende handen, trillende billen, tepels, tongen, nagels, huid, allemaal samenkomen in één begerig crescendo, culminerend in een witheet collectief orgasme. Ja hoor, we zijn er weer, dankzij zo’n beetje de beste tweeëneenhalve televisieminuut in de recente seriegeschiedenis.

De makers weten het niveau van die openingssequentie geen acht afleveringen vol te houden, maar het seksueel ontluiken van de leerlingen van Moordale Secondary School biedt weer meer dan genoeg om van te genieten. Zeker als hun nieuw verworven vrijheden en zorgeloze zelfexpressie onder druk komen te staan met de komst van een reactionair nieuw schoolhoofd (Jemima Kirke uit Girls). Deze Hope Haddon moet de keurige reputatie van de ‘seksschool’ herstellen, en geldschieters en bezorgde ouders geruststellen. Dat doet ze door een vergaande beperking van vrijheden, met een fascistoïde teneur: discipline, censuur, zelfbeheersing en uniformiteit staan voorop. Leerlingen dienen schooluniformen te dragen, en uitingen van persoonlijke smaak of voorkeuren worden verboden. Overtreding wordt bestraft met vernedering. De makers brengen een fraai contrast aan met de introductie van twee non-binaire personages, bij wie de kwestie van het schooluniform direct een onmogelijke is.

Het is een eenvoudig scenario, met urgente onderliggende thematiek, in een tijd waarin conservatieve krachten soms angstaanjagend makkelijk afrekenen met progressieve waarden en verworvenheden. Seizoen 3 van Sex Education is één lange ode aan die waarden. En ja, dat is nog altijd nodig, ook hier, getuige bijvoorbeeld de ophef over een educatief tv-programma als Gewoon. Bloot. Maar naast deze sympathieke sociaal-maatschappelijke agenda slagen de makers er dit keer ook goed in de verhaallijnen van de personages verder te verdiepen – iets waar in het haastige tweede seizoen nauwelijks tijd voor was.

Daarbij weten bedenker Laurie Nunn en haar schrijversteam elk stereotype of vooroordeel vernuftig te ontkrachten. Gemene meisjes blijken kwetsbaar, boze jongens zijn eigenlijk lief, en bij een dubbeldate op de bowlingbaan kan nu eens iedereen gewoon goed bowlen. Zie de scènes waarin de vrienden Eric en Otis bijzonder openhartig over hun gevoelsleven praten – nog altijd een zeldzaamheid op tv, of de hartverwarmende transformatie van Adam, van boze hork tot straalverliefde homo. Dit prachtige, complexe personage, knap gespeeld door Connor Swindells, sluit je sowieso voor altijd in je hart.

Heus niet alles in Moordale is leuk, lekker en probleemloos, en het loopt ook niet altijd goed af: de serie toont ouders die nog altijd hun kindertrauma herbeleven, en kinderen die noodgedwongen de rol van ouder op zich nemen. Geldproblemen, drugsverslaving, scheidingen, jeugdzorg – de schrijvers schuwen geen enkel ingewikkeld onderwerp, en daar komt de repressie van het nieuwe schoolhoofd nog eens bovenop. Maar de leerlingen blijven elkaar dapper steunen, en blijven – eerlijk en openhartig – met elkaar praten over wensen, angsten, verlangens, schaamte en taboes. En dat helpt.