In de duistere serie ‘Totenfrau’ is Tirol bepaald niet idyllisch ★★★☆☆

Beeld Netflix

Ter voorbereiding op haar rol in de zesdelige AlpenthrillerTotenfrau liep de Duitse actrice Anna Maria Mühe (37) een dag mee met een begrafenisondernemer. Nadat het tweede lijk onder handen was genomen, was ze min of meer gewend aan het werk in een mortuarium.

‘Na twee minuten durfde ik het lichaam aan te raken’, zei ze vorige maand in een interview met de Berliner Zeitung. Net zoals in Totenfrau praatte de begrafenisondernemer met de lijken. ‘Heinz, dit is Frau Mühe, ze helpt me vandaag.’ Wat ze er onder meer van leerde: de rigor mortis, lijkstijfheid, laat zich niet zomaar verhelpen, dat kost nog heel wat kracht.

Om nog een andere reden had Mühe baat bij de korte stage. In de sinistere Oostenrijkse Netflix-productie is ze een blonde wraakgodin, een op drift geraakte, getraumatiseerde vrouw die met een groot improvisatietalent en opmerkelijk soepel een handvol moorden pleegt.

Ze heeft er alle reden toe. Haar man wordt vermoord (vandaar de wraak) en achter de schone façade van het wintersportoord, het fictieve plaatsje Ban Annenhof, spelen mannen een weerzinwekkend spel met jonge buitenlandse vrouwen. Die zijn onder valse voorwendselen naar de bergen van Tirol gelokt.

De dodenvrouw, dat is Mühe, ze draagt de serie. Het is haar tweede hoofdrol in een Netflixserie, na de politieserie Dogs of Berlin (2018). De dochter van een acteursechtpaar uit Oost-Berlijn maakte vanuit de Duitse tv-wereld (onder meer Tatort) de stap naar films en viel meerdere keren in de prijzen, ook internationaal.

Brünhilde Blum, door iedereen Blum genoemd, is gebaseerd op een personage uit drie bestsellers van Bernhard Aicher, een Oostenrijkse schrijver. Zijn reeks wordt aangeprezen als een cocktail van Kill Bill en Dexter. Daar kan gerust de Millenium-trilogie van Stieg Larsson aan worden toegevoegd. Net zoals Lisbeth Salander is Blum meedogenloos en wordt ze gedreven door wraakgevoelens.

In Totenfrau gaat Blum na een flitsmoord op haar man, een politieagent met een geheim, op onderzoek uit. Ze belandt in een verborgen wereld van sadisten die ogenschijnlijk een keurig leven leiden. Rommeliger uitgewerkt (en minder overtuigend) zijn een paar subplots, onder meer met een hoteleigenaar die de alpenweiden op slinkse wijze wil omvormen tot een A-locatie voor wintersporters.

Het moederschap van Blum – ze heeft twee kinderen van wie er een, de dochter, zich in de nesten werkt – is een overbodige toevoeging. Ook het draadje over de oorzaak van haar trauma’s is rafelig. In de laatste twee delen herpakt de serie zich, wordt de ballast overboord gegooid en barst het los in Tirol.

De locatie uit de boeken van Aicher werd aangepast, van een villawijk in Innsbruck naar een skigebied op tweeduizend meter hoogte. Het bood de makers de kans om fraaie dronebeelden te filmen, onder meer van Blum (of beter gezegd een stuntvrouw) die op de motor vol gas als een dolle door haarspeldbochten scheurt.

Idyllisch is het decor van Totenfrau bepaald niet. De bergen en de alpenweiden zijn verlaten, het weer is overwegend mistroostig en voor een gezellige après-ski is geen enkele aanleiding. Deze versie van Tirol stoot vooral af, niet alleen door de doden.