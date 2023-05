In de documentaire Tax Me If You Can, over belastingontwijking, wordt een stortvloed aan ingewikkelde materie begrijpelijk uitgelegd ★★★☆☆

Al jaren roepen de leiders van de G20-landen dat belastingontwijking moet worden aangepakt. Maar nog altijd lekken elk jaar honderden miljarden euro’s weg door schimmige fiscale constructies. Dat is slecht voor iedereen, behalve voor de multinationals en de superrijken die handig gebruikmaken van brievenbusfirma’s in belastingparadijzen als de Maagdeneilanden, de Bahama’s of Nederland.

In de documentaire Tax Me If You Can laat de Franse regisseur en editor Yannick Kergoat zien dat belastingontwijking een hardnekkig monster is. De politieke druk om het te gedogen is hoog, en als er al een maatregel wordt genomen, verzinnen fiscalisten wel een sluiproute.

Kergoat heeft bijna twee uur nodig voor zijn interessante, maar ook zeer taaie betoog. Visueel valt aan de film weinig te beleven: saaie televisiebeelden en pratende hoofden worden afgewisseld met simpele, behoorlijk lelijke animaties. Toch is het knap hoe een stortvloed aan ingewikkelde materie begrijpelijk wordt uitgelegd. Wie nieuwsgierig is naar het onderwerp, zit bij Tax Me If You Can wel goed.