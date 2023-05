In de debuutroman van Caroline van Keeken hangt boven alles de dreiging van naderend onheil ★★★★☆

Als zijn hygrometer een waarde van boven de zeventig aangeeft, wat betekent dat er veel te hoge concentraties formaldehyde vrijkomen, waardoor, aldus zijn eigen zoektochten op Google, hypofarynxkanker slechts een kwestie van tijd is, besluit de 29-jarige Boris weer bij zijn ouders in te trekken. Het blijkt een beslissing met grote gevolgen voor de rest van het gezin, omdat alle leden daarvan al een aantal jaar weten dat Boris ‘anders’ is dan de rest.

Specifieker: dat weten ze al vijftien jaar. Toen Boris 14 werd, vroeg hij voor zijn verjaardag namelijk een bladblazer.

‘Een bladblazer? Vroeg ze. Ik interpreteerde haar blik verkeerd, weet ik nu. Het was geen misprijzen, geen afkeuring, ze was bezorgd. Het is, zei ze zacht, alsof hij het gewoon niet aanvoelt.

Wat niet? Vroeg ik. Te vlug, te vooringenomen, te klaar voor de aanval.

Alsof hij niet aanvoelt hoe hij… Ze schudde haar hoofd, zei dat ik het maar moest laten.

Alsof hij niet aanvoelt hoe hij normaal moet doen?’

Over de auteur Jarl van der Ploeg recenseert sinds 2016 boeken voor de Volkskrant. Hij was eerder onder meer correspondent in Italië.

Olievlek

In haar romandebuut Avondmensen beschrijft Caroline van Keeken (35) hoe een plotselinge tegenslag – een zoon die een gedragsstoornis blijkt te hebben – zich als een olievlek over een gezin kan verspreiden en iedereen op een andere manier bevlekt en verandert. Vader en moeder denken fundamenteel anders over de juiste opvoeding van hun zoon, net als zijn twee zussen, die beiden op een totaal andere wijze omgaan met hun soms stille, vaak agressieve, meestal hypochondrische en altijd depressieve broer.

Moeder Heleen zoekt haar heil in energievelden en gevoelige entiteiten terwijl ze ruimtes in huis reinigt met gedroogde salie. Vader Simon probeert iedereen zo veel mogelijk te behagen en vervalt daarbij zelf in een soort afwachtende indolentie; het lukt hem simpelweg niet om met zijn vuist op tafel te slaan en die vijf bevrijdende woorden te roepen die continu door zijn hoofd spoken: het is ook mijn zoon. Zus Noor ergert zich aan alles en iedereen en besluit vooral haar eigen pad te bewandelen, eentje dat ver weg leidt van het disfunctionele gezin, terwijl de andere zus, Alice, iedereen juist probeert te helpen, met als gevolg dat ze haar eigen leven compleet verwaarloost.

Twee stemmen

Van Keekens keuze om het verhaal vanuit slechts twee van die gezinsleden te vertellen – vader Simon en zus Alice – roept soms wat vraagtekens op. Want wat is het gedachteproces van moeder Heleen, die, getuige haar plotselinge lesbische affectie voor de spirituele handoplegger Kelda, misschien wel de vreemdste transformatie doormaakt? Waarom krijgt zus Noor geen eigen stem, terwijl zij de redelijkste argumenten van iedereen ter tafel brengt? En wat gaat er nu eigenlijk precies om in het hoofd van Boris, de jongen om wie het allemaal draait?

Echt storend worden die vragen nooit, omdat Van Keeken in precieze zinnen (waarin geen woord te veel staat, maar die desondanks beeldend, aangrijpend en soms beklemmend zijn) haarscherp laat zien hoe een ooit verliefd koppel langzaamaan teleurgesteld raakt – doordat het leven dat ze elkaar beloofden maar niet wil komen, vanwege een zoon die veel meer aandacht nodig heeft dan de rest. Hoe die verkeerd verdeelde aandacht er bij de andere kinderen bovendien toe leidt dat ze zich verwijderen van het gezin, of zich juist terugtrekken in hun binnenwereld. En hoe de constante mijmeringen die dat tot gevolg heeft op een gegeven moment kunnen veranderen in een sluimerende depressie die bijna iedereen in je omgeving opmerkt, behalve jijzelf, net zoals jij de enige bent die niet kunt ruiken dat je uit je eigen mond stinkt.

Omdat je als lezer bovendien niet weet wat er precies met Boris aan de hand is, en waar zijn woede-uitbarstingen in het verleden toe hebben geleid, hangt er continu een gevoel van dreigend onheil boven het verhaal, als een donkere wolk waarvan nooit duidelijk is wanneer hij zich precies gaat ontlasten, enkel dat hij zich zal ontlasten. En dat als het zover is, iedereen in het gezin tot op het bot doorweekt raakt.

Caroline van Keeken: Avondmensen. Alfabet; 221 pagina’s; € 22,99.