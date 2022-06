In de brieven van Che Guevara blijkt dat hij niets moest hebben van de verheerlijking van zijn persoon ★★★★☆

Beeld Leonie Bos

Bijna 55 jaar geleden werd hij in Bolivia onder toeziend oog van de CIA geëxecuteerd, nog steeds siert zijn beeltenis wereldwijd muurschilderingen, posters en T-shirts. In flink wat winkels hangt hij tussen James Dean en Jim Morrison, ook mannen uit de categorie ‘sexy en dood’. Of James Dean zo’n persoonscultus had gewaardeerd, weten we niet. De van oorsprong Argentijnse revolutionair Ernesto ‘Che’ Guevara (1928-1967) had er een stokje voor gestoken, had hij dat gekund – daarover laten zijn verzamelde brieven, gepubliceerd onder de toepasselijke titel Met gloedvolle revolutionaire groet, weinig twijfel bestaan.

De verheerlijking van zijn persoon begon al tijdens zijn leven, in de jaren 1961-1965. Toen Guevara minister van Industrie van de Republiek Cuba was, het eiland dat hij met de broers Castro in een guerrillastrijd had bevrijd van een corrupt en inhalig Amerikaans vazalregime. Terwijl Che grote moeilijkheden ondervond bij het in de praktijk brengen van zijn revolutionaire idealen, begon het revolutionaire regime zijn eigen mythe te scheppen.

Ernesto Che Guevara in zijn kantoor op Cuba in 1963. Beeld Getty

‘De fotobijlage van kortgeleden stond me niet aan’, schrijft Che eind 1962 aan de hoofdredacteur van het dagblad Revolución. ‘Er is een figuur uit Santa Clara mee aan de haal gegaan die zich nogal potsierlijk heeft uitgeleefd in allerlei heroïsche adjectieven.’ En zo zijn er meer brieven waarin hij protesteert tegen de bovenmenselijke eigenschappen die hem worden toegedicht: ‘Lovende woorden aan mijn adres, die ik niet onderschrijf’, ‘Dank voor de manier waarop je me portretteert: te mooi naar mijn mening’, ‘Schrap alles waarvan je weet dat het niet de waarheid is.’

Over waarheid gesproken: het Castro-regime categoriseerde de jaren dat Che minister was later als de mooiste van de revolutie – in de brieven van Che zelf zijn ze dat niet. De langste brief uit Met gloedvolle revolutionaire groet dateert van maart 1965, en is gericht aan el lider máximo Fidel Castro zelve. Uitgebreid zet Che uiteen wat er in het revolutionaire Cuba volgens hem misgaat. Kleingeestigheden, persoonlijke ambities, luxepaardjes onder de kameraden die zichzelf alsmaar hogere salarissen toebedelen terwijl de bevolking van basale middelen verstoken blijft. Hoe Che het had gevonden dat Fidel in 1997 – in een tijd waarin gewone Cubanen vanwege het wegvallen van de Sovjet-steun crepeerden – miljoenen spendeerde aan een kostbaar Che-mausoleum met een vijf meter hoog Che-beeld, laat zich raden.

Het is moeilijk geen sympathie te krijgen voor de briefschrijver uit Met gloedvolle revolutionaire groet. Hij kan goed schrijven, hij is niet ijdel, hij is niet gemakzuchtig, hij is vaak zelfkritisch, hij is zelfs in het bezit van zelfspot, kom daar maar eens om bij revolutionairen. Zeker, Cubanen die de pech hadden als ‘vijanden van het volk’ te worden gecategoriseerd, hadden er weinig aan dat de revolutionair die een pistool op hun slapen zette niet zelfingenomen was. (Brief uit 1958: ‘Van de 8 gardisten hebben we er 3 gedood en 4 gevangengenomen (…) we moeten meer .44 kogels hebben’) Che was belezen en tot kritische analyses in staat, maar keek helaas nooit voorbij marxistisch-leninistische dogma’s. De gedachte dat de onteigeningspraktijken van het revolutionaire regime voor gewone Cubanen even onaangenaam waren als de uitbuitingspraktijken van de Amerikaanse United Fruit Company, stond hij zichzelf niet toe – ook al schreven gewone Cubanen erover aan hun minister van Industrie.

Che Guevara is een der meeste geïdealiseerde personages van de 20ste eeuw. Jean Paul Sartre stak het dagblad Revolución naar de kroon door Che ‘de compleetste mens van onze tijd’ te noemen. Che is óók een der meest gedemoniseerde personages. In Noord-Amerikaanse overheidsburelen was ‘een Che Guevara’ decennia synoniem voor ‘een gevaarlijk heethoofd’, een Bin Laden avant la lettre. De grote verdienste van Met gloedvolle revolutionaire groet is dat Che lezers zelf duidelijk maakt dat hij een gewoon mens was.

Deze brieven vormen fascinerend materiaal voor wetenschappers die radicaliseringsprocessen bestuderen. In de eerste helft van de jaren vijftig zwerft de Argentijnse medicijnenstudent Ernesto Guevara door Latijns-Amerika en schrijft trouw aan mama en papa in Buenos Aires. Hij heeft dan al de pest aan het bourgeoismilieu waarin hij opgroeide: ‘Vrije jongens zoals wij gaan liever dood dan dat we geld neertellen voor het burgerlijk comfort van een pension.’ Een revolutionair is hij nog lang niet, aan ideologie heeft hij een hekel, zijn toekomst ziet hij in de medische wetenschap, bij voorkeur aan een Europese universiteit.

Portret van Ernesto Guevara uit omstreeks 1950, toen hij nog een dokter was. Beeld Getty

In 1954 is hij in Guatemala getuige van de bloedige staatsgreep die de Amerikaanse multinational United Fruit laat plegen tegen een gematigd linkse, democratisch gekozen regering. ‘Op welk moment ik ophield met verstandelijk redeneren en een soort geloof verwierf, kan ik je niet vertellen’, schrijft hij later aan zijn moeder, dit geloof behelst de gewapende strijd tegen het wereldkapitalisme. Zijn moeder schrikt van de nieuwe militant-revolutionaire incarnatie van haar zoon en bepleit de merites van de gematigdheid. Che is verbolgen over ‘adviezen over gematigdheid, egoïsme et cetera, oftewel de walgelijkste eigenschappen die een mens kan hebben.’ Tegelijkertijd bekijkt deze zoon zijn revolutionaire missie met ironische afstand: ‘Naast de brave borsten die je hebt gebaard, heb je een rondtrekkend profeetje de wereld in geschopt dat met een bulderstem de komst van de dag des oordeels loopt te verkondigen.’

In een brief van 6 juli 1956 uit Mexico schrijft hij voor het eerst over ‘een jonge Cubaanse leider die zijn vaderland middels de gewapende strijd wil bevrijden’, in wie we Fidel Castro herkennen. In de drie jaar die volgen wordt Che in de Cubaanse jungle een van de hoofdrolspelers in die gewapende strijd. Naar zijn ouders schrijft hij dan niet meer, hij geeft alleen nog instructies aan kameraden: ‘Denk erom: de nijpende kwesties zijn kogels en geld, gevolgd door nylon, jassen en schoenen.’ Ook een typische zin uit brieven uit die jaren: ‘Ik denk dat het in de huidige situatie goed zou zijn een bank leeg te roven.’

Fidel Castro, Osvaldo Dorticós Torrado (Cubaanse president tussen 1959 en 1976) en Che Guevara (midden) op een parade in Havana in 1960. Beeld Getty

Begin 1959 behalen de revolutionairen de overwinning. Voor commandant Che is die zege geen zegen. De guerrillastrijder die zich als een vis in het water voelde, krijgt nu een politieke topfunctie die hem veelvuldig tot een kantoor veroordeelt. Hij bijt zijn tanden stuk op egoïstische kameraden. Hij is dagen kwijt aan het beantwoorden van dweperige fanmail. Met elke brief uit de vroege jaren zestig wordt duidelijker dat hij de rest van zijn levensdagen niet gaat slijten als Cubaanse apparatsjik.

Eind 1965 probeert hij in Congo een revolutie teweeg te brengen. In 1966 is hij in Bolivia. Op een vroege dood door kogels heeft hij dan al vaak geanticipeerd. In 1955 schrijft hij aan zijn moeder: ‘Ik kan niet geloven dat je liever een zoon hebt die leeft maar een slecht mens is dan een zoon die dood is maar die overal gehandeld heeft naar wat hij zag als zijn plicht.’ Vaak citeert hij de Turkse dichter Hikmet: ‘Ik neem alleen het verdriet om een onaf lied mee in mijn graf.’ In 1966 krijgen zijn Cubaanse kinderen Aliusha, Camilo, Celita en Tatico de laatste brief van hun vader uit Bolivia: ‘Tacito, word jij eerst maar eens een grote vent en dan zien we wel verder. Als het imperialisme dan nog bestaat, gaan we ertegen vechten; als het er niet meer is, kunnen jij, Camilo en ik samen op vakantie naar de maan.’

Ernesto Che Guevara: Met gloedvolle revolutionaire groet – Brieven 1947-1967. Uit het Spaans vertaald door Henriëtte Aronds en Brigitte Coopmans. Athenaeum-Polak & Van Gennep; 374 pagina’s; € 25.