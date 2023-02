In de beestenbende die Wild Hearts heet vinden monsterjagers hun nirwana ★★★★☆

Boos, groot én gevaarlijk zijn alle fantasiewezens in Wild Hearts. Beeld Omega Force

Geconfronteerd met een stekelvarken van het formaat flatgebouw dat duidelijk met de verkeerde poot uit zijn nest is gestapt – welk wapen zou je dan het liefst in handen hebben? Als het antwoord luidt ‘een parasol’, dan is de gamer aan het juiste adres bij Wild Hearts.

Wild Hearts is het visueel verbluffende resultaat van een gelegenheidscoalitie van de Amerikaanse uitgever van de voetbalsimulator Fifa, Electronic Arts, en Omega Force, de Japanse studio befaamd om gamereeksen als Dynasty Warriors en One Piece: Pirate Warriors.

Wild Hearts verschijnt onder het label ‘EA Originals’. Dat waarschuwt kopers dat ze iets in huis halen dat EA niet vaak vertoont. Hier geen virtuele Mbappé, mensen, of de woohoo-wezentjes uit The Sims.

Grotebeestenjagers

Voor EA is deze beestenboel misschien iets ongewoons, maar niet voor de liefhebbers van het genre grotebeestenjagers. Zij herkennen in Wild Hearts veel, om niet te zeggen heel veel elementen uit Monster Hunter, de al bijna twintig jaar oude succesreeks van de Japanse concurrent Capcom.

Ook daarin maken gewone stervelingen jacht op beesten van de afmetingen en in een uitdossing die je niet snel in Ouwehands Dierenpark zult vinden. Ook in Monster Hunter oogst je lichaamsdelen om betere wapens te smeden voor de strijd tegen dierlijke kolossen.

Een fantasy-setting is wat beide games ook gemeen hebben, al zijn de decors in Wild Hearts meer geïnspireerd op het feodale (bij gebrek aan betere term: middeleeuwse) Japan en Monster Hunter meer op de sprookjeswereld van J.R.R. Tolkien – zonder hobbits en trollen.

Beestenboel

De beestenbende van Wild Hearts wordt bevolkt door ‘kemono’, fantasiedieren die even vaak bizar als bekend voorkomen. Er is een everzwijn die loert door zes ogen, er zijn knaagdieren met een vacht die stijf staat van giftige sporen en er vliegen eekhoorns rond die water spuwen en daarbij schril piepen als een dolfijn. Als David Attenborough een bezoek kon brengen aan Azuma, het fictieve land in Wild Hearts, zou hij zijn ogen uitkijken en verklaringen voor alle dierlijke fenomenen tekortkomen.

Er is nog een game waarbij Omega Force leentjebuur heeft gespeeld: Fortnite. Net als in de koning van de battle royale kun je in het computerspel in razend tempo verdedigingswerken uit de grond stampen.

Dat zijn niet louter de bouwsels zoals je die in Fortnite gebruikt om je achter te verschuilen voor priemende ogen en nog harder priemende kogels. Wild Hearts biedt de gelegenheid om kratten te stapelen tot een toren waarvan je je met een zwaard op een boos beest kunt storten. Maar er zijn ook katapultwagens om projectielen mee af te vuren of een trebuchet in de vorm van een soort ploertendoder. Of ingenieuze springplanken. Het zijn deze karakuri die Wild Hearts het meest onderscheiden van de wereld van Monster Hunter.

Wild Hearts ook in de verte denken aan Horizon Zero Dawn door het gebruik van tegelijkertijd primitief en technologische hoogstaand wapentuig – zwaarden, pijl en boog, slinger – maar dan met een explosieve of een elektrische lading.

Er zitten meer schijnbaar technologische anachronismen in Wild Hearts. De strijders kunnen afstanden overbruggen met een soort houten eenmanswentelwiek, waarvan volkomen onduidelijk is waardoor de rotorbladen worden aangedreven. Leonardo da Vinci legde rond 1490 nog in elk geval uit dat er spierkracht nodig was om zijn ‘luchtschroef’ van de grond te krijgen.

Doorsneeplot

Dialogen in Wild Hearts zijn van een gehalte dat je graag doorspoelt en het plot is niet om over naar huis te schrijven – dat past in een doorsneetweet.

Wild Hearts is evenwel een toegankelijkere game dan Monster Hunter, dat het scherm kan dichtplamuren met menu’s waaruit items en uitrusting zijn te kiezen en de status van een strijder valt af te lezen.

Dat wil niet zeggen dat monsters jagen in Wild Hearts een fluitje van een cent is. Het gevecht met immense en grenzeloos slecht gehumeurde kemono kan vaak zeer frustrerend zijn en – nog kwalijker - zeer repetitief, ook niet geholpen door een camera die de vijand vaak zo dicht op de vacht zit dat je de haren kunt tellen. Van iedere huizenhoge tegenstander moet je langzaam de zwakke plekken ontdekken en uitbuiten, en vaak in het stof bijten.

Vanwege die uitdagende gevechten kan Omega Force niet genoeg geprezen worden voor de optie om met meerdere spelers – maximaal drie - op monsterjacht te gaan. Desnoods gewapend met alleen een parasol. Wel eentje met hele scherpe randjes.

