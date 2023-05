In de Amsterdamse Ziggo Dome vierde een sterk Depeche Mode het leven ★★★★☆

Depeche Mode start de Europese Tour met twee uitverkochte avonden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

Daar is plotseling het bebrilde gezicht van een jonge Andrew Fletcher, kolossaal groot op de videoschermen in het décor, oplichtend in de volle Ziggo Dome in Amsterdam.

‘Fletch’ stond in 1980 met zanger Dave Gahan en gitarist/keyboardspeler Martin Gore aan de wieg van Depeche Mode, sinds jaar en dag de grootste elektronische rockband ter wereld, tot hij een jaar geleden ineens overleed.

De Engelse groep trad de voorbije 42 jaar vaak op in Nederland, maar deze tournee, ter ondersteuning van het album Memento Mori (‘Gedenk te sterven’), is anders dan alle voorgaande: het is de eerste zonder Fletch. Zijn favoriete Depeche Mode-song World in My Eyes is vanavond voor hem, ‘for Mister Andrew Fletcher, our friend.’

Het is de enige keer dat Fletchers naam expliciet valt, maar de momenten waarop je als toeschouwer even aan hem moet denken, zijn talrijker. Dat begint al in Wagging Tongue, een van de vijf begeesterde Memento Mori-songs die de setlijst hebben gehaald: ‘Everything seems hollow when you watch another angel die.’

Memento Mori werd goeddeels geschreven toen Fletcher nog leefde, maar zijn overlijden drukte er een stempel op. Alleen al in naam is het Fletchers rouwkaart geworden, maar bovenal is het een van de betere Depeche Mode-albums van de laatste twee decennia, waarop de groep uit Basildon juist springlevend blijkt, hoe donker de songs en de stem van Gahan ook klinken.

Hij is inmiddels 61, de voorganger van Depeche Mode, maar hij zingt geweldig in de Ziggo Dome. De zwarte haren worden zilvergrijs, maar hij oogt fitter dan tien of vijftien jaar geleden, maakt af en toe een elegante dans en zingt in de toegift een frivool Happy Birthday voor een jarige.

Gedenk te sterven, maar zorg vooral ook dat je lééft, lijkt het motto van de overgebleven tweemanskern te zijn. Kriskras vliegen we door de tijd. Het overdonderend goed uitgevoerde Walking in My Shoes (1993) is een hoogtepunt, maar het dertig jaar jongere Ghosts Again net zo goed.

Depeche Mode geeft nieuw werk altijd zelfverzekerd een plek, maar één ding verandert niet meer: richting het einde zoomen we in op 1990, het album Violator en het onverwoestbare Enjoy the Silence. Met dat lied staat Depeche Mode waarschijnlijk voor eeuwig in de Top-2000 en in de Ziggo Dome wordt het meegezongen als een kerkhymne.

Just Can’t Get Enough (1981) heeft in de toegift een bijzondere functie: het onderstreept in al zijn amusante gedateerdheid hoe waarachtig, meeslepend, urgent en vitaal de rest was.

Ook in de toegift: Waiting for the Night, mooi klein gehouden en gevoelig gezongen door Gahan en Gore samen, de overlevers van Depeche Mode. We dachten weer even aan Fletch, om ons daarna te realiseren: die andere twee zijn nog niet klaar met ons.