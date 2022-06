In de absurdistische wereld van regisseur Quentin Dupieux is kind blijven het devies

Rubber (2010).

Terwijl hij schreef aan het scenario van Rubber, zijn doorbraakfilm over een moordzuchtige autoband waarmee hij het in 2010 zou schoppen tot het filmfestival van Cannes, stelde de Franse filmmaker en muzikant Quentin Dupieux zichzelf een belangrijke vraag. Moest hij duidelijk maken waarom dit wiel op de een of andere manier tot leven was gekomen? Uitleggen waarom het ding aan het moorden was geslagen?

Het antwoord ligt voor het oprapen. Elke verklaring zou rampzalig zijn, zei hij begin dit jaar tegen filmwebsite Cineuropa. ‘Welke uitleg ik ook verzin, alles zal even dom klinken.’

Quentin Dupieux

Waar dit uitgangspunt hem in zijn thuisland een status als gevierd filmauteur bezorgde, een maker op wiens artistieke onvoorspelbaarheid acteurs als Jean Dujardin, Adèle Haenel en Adèle Exarchopoulos inmiddels graag meeliften, is hij hier vermoedelijk nog altijd bekender als zijn muzikale alias Mr. Oizo. Flat Beat was in 1999 zijn grote hit, een minimalistische electroparel die onvergetelijk werd dankzij de door Dupieux zelf geregisseerde clip met de headbangende Flat Eric, een op worsten sabbelende gele pop.

Films en het echte leven ‘Men zegt wel eens dat mijn films nergens op slaan’, zei Quentin Dupieux tegen website Slashfilm. ‘Maar het probleem is dat de meeste films juist een onnatuurlijk helder verhaal vertellen. Ze slaan te veel ergens op! Daarom noemen we ze films, ze verschillen heel erg van het echte leven.’

Tijd voor een kennismaking met Dupieux als filmende absurdist, aan de hand van een zestal orde in de chaos scheppende regels. In het ogenschijnlijk wetteloze filmuniversum van de 48-jarige regisseur is dit zo ongeveer de eerste regel:

1) Leg niets uit

Waarom regent het binnen in een kantoor in Wrong (2012)? Waarom zoekt een regisseur de volledige speelduur lang naar de perfecte filmschreeuw in Réalité (2014)? Waarom praat een man tegen zijn hertenleren jasje in Deerskin (2019)? Waar komt die reuzenvlieg vandaan in Mandibules (2020) en waarom accepteert iedereen het beest als iets vanzelfsprekends? Waarom bevat het nieuwe huis van Alain en Marie in Incroyable mais vrai (‘Ongelooflijk maar waar’) een kelder met achter een luik een schacht die uitkomt op de bovenste verdieping van hun huis?

Mandibules (2020).

De verklaring is dat er geen reden is. In de openingsscène van horrorparodie Rubber laat Dupieux een politieagent tegen de camera oreren over de kracht van ‘no reason’. Zijn monoloog is te zien als Dupieuxs persoonlijke manifest. ‘U hebt er wellicht nooit bij stilgestaan’, begint de agent, ‘maar alle grote films bevatten een belangrijk element van redeloosheid. Waarom? Het echte leven zit er vol mee. Waarom kunnen we zuurstof niet zien? Waarom houden sommige mensen van worst? No fucking reason.’

2) Zoek het kind in jezelf

De persoonlijkste, meest oprechte en eigenzinnigste films en muziek maak je door je gedachten zo veel mogelijk uit te schakelen. Creëren zonder voortdurende reflectie. Onbevangen, zoals kinderen op een piano pielen of een tekening maken. Bij voorkeur snel, want dan is de afleiding minimaal, de geest volledig betrokken bij het creatieve proces. Jaren aan een liedje of scenario werken: Dupieux kan zich er niets bij voorstellen. Flat Beat was in twee uur klaar.

De ideale omstandigheden voor inspiratie zijn voor hem de momenten waarop hij gedurende de dag een paar minuten wegdommelt zonder in een diepe slaap weg te zakken, zei hij tegen The Guardian. ‘Je brein blijft werken. De beste ideeën borrelen dan naar boven.’

Deerskin (2019).

In de wereld van Dupieux is kind blijven het devies. Ook al bezorgde dit hem het imago van naïeve flierefluiter. Tegen onlinemuziekmagazine Trax: ‘Men denkt nogal eens dat ik doe waar ik zin in heb. Dat ik me van niets iets aantrek. Maar dat is niet het geval. Ik probeer me vooral op de eenvoudigste manier te uiten.’ Dat werkt niet altijd, vult hij aan. Het is allesbehalve eenvoudig om als volwassene alle ruis te negeren die kinderlijke inspiratie in de weg staat, maar het streven naar die onbevangenheid is het ideaal.

Over inspiratie door andere makers houdt hij zich op de vlakte. David Lynch, met wie hij in recensies veelvuldig wordt vergeleken? Niet per se zijn ding. Alleen de Spaanse surrealist Luis Buñuel noemt hij als leermeester. Op de cover van Mr. Oizo’s Lambs Anger (2008) zien we een tekening waarop Flat Eric op het punt staat met een scheermes in het oog te worden gesneden, als ode aan Buñuels experimentele korte film Un chien andalou (1928).

3) Creëer je eigen logica

Knap, hoe Dupieux zijn onwerkelijke verzinsels voorziet van een glasheldere interne logica. De moordende autoband in Rubber zien we ook dingen doen die een echte levende autoband zou doen, zoals een Nascar-race kijken op tv. De hertenleren jas in Deerskin eist van zijn drager dat er ook een hoed, broek en laarzen van hertenleer worden aangeschaft.

Wrong (2012).

Op het kantoor in Wrong waar het voortdurend regent heerst grote spanning tussen de aanwezige medewerkers, maar de regen wordt genegeerd, alsof die er niet is. Een man likt zorgvuldig een volkomen doorweekte envelop dicht. De reden van de spanning is de aanwezigheid van het hoofdpersonage, die zich ondanks zijn ontslag toch op de zaak blijft melden. Binnen de werkelijkheid van de film volkomen logisch.

4) Zeg tóch iets over de wereld waarin we leven

Vooral in zijn recente films is Dupieux meer dan de redeloosheidspurist die hij graag van zichzelf maakt. De man die in Deerskin een ongezonde obsessie ontwikkelt voor zijn hertenleren jack (dat net als de autoband in Rubber beschikt over een eigen wil), baseerde hij op bestaande verhalen. ‘Iedereen heeft weleens zo’n moment waarop iets gewoons in een obsessie verandert’, zei hij tegen The Guardian. ‘Oude vrouwtjes die uilen verzamelen. Rappers met vijfhonderd paar sneakers in de kast. Het is een soort fetisj en tegelijk een vorm van moderne waanzin. Achter elk geval schuilt de eenzaamheid.’

Incroyable mais vrai (2022).

In Incroyable mais vrai neemt Dupieux een andere vorm van moderne waanzin op de korrel: de angst voor ouderdom en de ongeremde ijdelheid van de hedendaagse mens. De vrouw die in de kelder van haar nieuwe huis steeds opnieuw afdaalt in de schacht die haar per afdaling drie dagen jonger maakt, blijft niet ongestraft voor haar poging om het verstrijken van de tijd tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor de baas van haar echtgenoot, die zijn erectieproblemen denkt te compenseren met een kunstpenis die zich laat besturen middels een app.

Toch waakt Dupieux voor een teveel aan maatschappelijke bespiegelingen. ‘Ook als ik serieuzere onderwerpen behandel, verlicht ik de boel met grapjes – die zijn een soort nooduitgang’, zei hij in The Guardian. ‘Ik vrees dat ik mijn publiek anders verveel.’

5) Omarm meer dan één kunstvorm

Hij maakte al korte films vanaf zijn 15de, in de late jaren tachtig, voor zijn doorbraak als Mr. Oizo. Later werden dat videoclips, waarvan die bij superhit Flat Beat nog altijd de bekendste is. Het succes van die clip viel hem in eerste instantie zwaar. Die gele, handbangende pop Flat Eric raakte onlosmakelijk verbonden met zijn Mr. Oizo. Dupieux was 24, had geen idee wat hem overkwam en wilde jarenlang niets met Flat Eric te maken hebben. ‘Ik wilde mijn muziek niet ophangen aan een pop’, zei hij tegen muziekmagazine Dazed. ‘Maar mijn vrouw vond het stom om Eric niet meer in mijn clips te gebruiken. De mensen hielden toch van hem? Pas jaren later ontdekte ik dat die pop mijn muziek perfect vertaalt. Er zijn mensen die de muziek raar vinden, maar met die pop werkt het. Flat Eric zorgt ervoor dat iedereen zich veilig en vrolijk voelt. Sinds ik vader ben geworden zie ik de logica.’

Being Flat (2015).

Hij bracht Eric in 2015 opnieuw tot leven in de korte film Being Flat, waarin een acteur met Dupieux-nepbaard meedoet aan een zonderlinge castingsessie om de nieuwe Eric te vinden.

Met een uitgebreide crew films maken en in je eentje aan elektronische muziek werken met een laptop als voornaamste instrument: die twee vullen elkaar uitstekend aan, ondervond Dupieux in de loop der jaren. De combinatie maakt de geest lenig. Komt een film even niet van de grond, dan duikt hij moeiteloos de muziekstudio in om een nieuw album te maken. En dat resulteert in een opmerkelijke productiviteit. Begin dit jaar verscheen naast Incroyable mais vrai ook zijn zevende studioalbum Voilà (samen met de Italiaanse muzikant Phra, de helft van het dj-duo Crookers), met daarop onder meer covers van Ol’ Dirty Bastards Shimmy Shimmy Ya en Hot in Herre van Nelly. En vorige maand ging op het filmfestival van Cannes zijn tweede film van 2022 in première, het in verschillende buitenissige episodes opgedeelde Smoking Causes Coughing.

6) Houd de speelduur onder de 90 minuten

Alles wat Dupieux saai acht, gaat eruit in de montage. Zo begint de aftiteling in zijn films doorgaans na een minuut of tachtig. Dat is sowieso de beste lengte voor een film, meent Dupieux, die het adagium van Hitchcock –een film mag niet langer duren dan de tijd waarin de kijker de blaas kan ophouden – daarmee op scherp zet. Hij merkt het aan films van anderen: ze zijn vaak te lang, zelfs de heel goede. Na anderhalf uur slaat bij hem de verveling toe.

Dat komt goed uit: wie zoveel zotheid serveert als Dupieux, gaat daar idealiter niet te lang mee door.