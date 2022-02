In de 450 kleine theaters die Nederland kent kregen grote cabaretiers als Herman Finkers hun eerste kans

Theater De Vier Pelikanen in Leeuwarden.

‘Als je er niet tegen kan, trek je die zwarte kous maar over je kop.’ Dat was de even simpele als doeltreffende oplossing die cabaretier Jochem Myjer aandroeg voor de strenggelovigen in Zeeland, die elke vorm van theater verafschuwen die verder gaat dan gezangen van het kerkkoor. Het staat in het boek Klein theater, groot hart van Patrick van den Hanenberg. De cabaretjournalist fietste door de twaalf provincies en bezocht een aantal van de kleinste theaters. Ook sprak hij met artiesten die er hun carrière begonnen – ver weg van de grote stad, op krakkemikkige podia, met een handjevol publiek dat niet bang was voor het onbekende.

Het resultaat van zijn zoektocht is verbazingwekkend: Nederland telt liefst 450 kleine theaters. Ze zijn gevestigd in voormalige kerkjes, dorpshuizen, pas­to­rieën, gymzalen of gewoon in een woonhuis met serre waarin vijftien stoelen zijn neergezet en de artiesten zich achter een kamerscherm moeten omkleden.

Al die plekken, van het dorpshuis in Borculo tot De Voorste Venne in Drunen, zijn van groot belang voor het ontwikkelen van jong talent. Ellen ten Damme, Herman Finkers, Claudia de Breij, Freek de Jonge – allemaal zijn ze begonnen in een van die vele kleine theatertjes, ver voordat ze doorstootten naar de grotere podia.

Thalia Theater in IJmuiden.

‘Ik ben in Twee Hondjes, maar ook in Pepijn in Den Haag en De Tobbe in Voorbrug, jarenlang welkom geweest, toen ik nog geen naam had. Zonder die theatertjes zou ik niet in Carré hebben gestaan’, aldus cabaretier Richard Goenendijk over Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Carré hoeft niet altijd het einddoel te zijn: een artiest als Lenny Kuhr koestert de kerkjes en dorpshuizen waar zij al jaren optreedt.

Het boek bevat volop anekdotes over het artiestenbestaan in zaaltjes die vaak gerund worden door vrijwilligers en die te maken krijgen met subsidieperikelen of religieuze bezwaren. Zoals in Zeeland, waar Jacques Boonman in 2002 in dorpshuis ‘Luctor et Emergo’ Podium Reimerswaal opende. Hij is een pionier en doorzetter tegelijk, met bijnamen als ‘De Joop van den Ende van Zeeland’. In het boek komt hij uitgebreid aan het woord. Het levert een mooi portret op van een bezield theaterliefhebber én ondernemer.

Zo neemt Boonman de artiesten die bij hem optreden vooraf altijd mee naar zijn favoriete mosselrestaurant. Zoals, lang geleden alweer, de toen nog onbekende Hans Teeuwen, die er uitzag als een zwerver. Ze werden derhalve achter in het restaurant gestopt, vertelt Boonman. ‘Toen we weggingen zei ik tegen de eigenaar: over een paar jaar is deze vent hartstikke bekend en dan kun jij zeggen dat hij in jouw restaurant heeft gegeten.’

Theater Walhalla in Rotterdam.

Of neem Le Brocope, een minitheater in het Friese Oldeberkoop, waar tijdens een halve lockdown maximaal dertig mensen welkom waren. Het zag er niettemin gezellig vol uit, met het publiek aan aparte tafeltjes. Gastvrouw Mara Eijsbouts rende heen en weer, drankjes op tafel, borrelhapjes na afloop. Blije artiesten, blij publiek. Le Brocope afficheert zich als ‘een plek die mensen verbindt en uitnodigt tot het uitwisselen van nieuwe ideeën en gedachten’. Dat het theater beschikt over een pianola geldt als extra attractie. Het theater programmeert vooral muziek, muziektheater en af en toe cabaret.

Eijsbouts: ‘Ik ben geboren in Maastricht, heb gestudeerd in Den Haag en Amsterdam en toen ik naar Oldeberkoop verhuisde, miste ik de cultuur. Er was op dat vlak hier niets te beleven. Dit huis was vroeger een herberg met een theatercafé waarin ook al werd opgetreden door plaatselijke groepen. Toen ben ik een podium voor muziek en theater begonnen, wij hebben tot nu toe zo’n driehonderd topmuzikanten naar Oldeberkoop gehaald. Soms kook ik vooraf, voor de honderd man die hier in kunnen. Ja, ik geloof dat het dorp blij is dat we er zijn, hoewel wij ook publiek trekken van veel verder weg.’

Tijdens de diverse lockdowns heeft Eijsbouts haar eigen beroep, interieurarchitect, weer voltijds opgepakt. Inmiddels is ze weer begonnen met het programmeren voor het komende seizoen: de muzikanten staan te trappelen. Een van de populairste kleine theaters, Theater Hof 88 in Almelo, is afgelopen week weer opengegaan. Artiesten die daar optreden krijgen altijd een mok cadeau. Daarop staat een tekst van Herman Finkers: ‘Ik heb er zin in vanavond, maar eerst nog even optreden.’

Drie keer favoriet Volkskrant-theaterrecensent Hein Janssen komt graag in deze kleine theaters. ‘In theater Concordia in Enschede ga je qua sfeer terug in de tijd maar is de programmering eigentijds. In Le Brocope in Oldeberkoop zorgen de gastvrijheid, goed eten en topmuziek als drie-eenheid voor een perfecte avond uit. Het IJmuidense Thalia Theater is een fraai art-decotheater in een ruig havengebied in IJmuiden. Het werd voor de ondergang gered en is nu een ‘multifunctioneel, culinair cultureel theater’, met ouderwetse allure.’

Klein theater, groot hart door Patrick van den Hanenberg. Uitgeverij Rubinstein. 256 pag., 19,99 euro.