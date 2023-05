In Cannes valt de uitpuilende zaal bij ‘How to Have Sex’ nog genoeg te leren over grensoverschrijdend gedrag

Mia McKenna-Bruce in ‘How to Have Sex’.

‘Ik hoop dat How to Have Sex het startpunt is van een goed gesprek’, zegt filmregisseur Molly Manning Walker. ‘Want elke vrouw heeft ooit ervaren wat het hoofdpersonage van mijn film meemaakt.’

Twee bondige en tot de verbeelding sprekende zinnen, meer heeft het 29-jarige Engelse filmtalent niet nodig om ten overstaan van een uitpuilende zaal op het filmfestival van Cannes haar debuutfilm in te leiden. How to Have Sex verkent onontgonnen gebied qua seksueel grensoverschrijdend gedrag en werd direct na de wereldpremière onthaald als de voorlopig spraakmakendste ontdekking van het Un Certain Regard-programma, de prestigieuze festivalzijtak waar jaarlijks onbekend filmtalent de kop opsteekt.

Manning Walker, die naam maakte als cameravrouw van videoclips van grote muzikanten (Asap Rocky, Radiohead, James Blake), schetst de feestvakantie van drie stuiterballende Engelse vriendinnen op het Griekse eiland Kreta. Wat een uitgelaten roes van zon, drank en seks moet worden, ontaardt in een traumatische ervaring voor de wat zoekende en timide Tara (gespeeld door Mia McKenna-Bruce).

Na een benevelde nacht belandt Tara op het strand met een lid van de jongensgroep met wie de jonge vrouwen tijdens hun trip optrekken, waar hij haar subtiel dwingt tot seks die ze niet wil, maar waartegen ze geen nee durft te zeggen. Later dringt dezelfde jongen zich opnieuw aan haar op, onder het mom van: ze hebben het toch al een keer gedaan? Tara stort in, via flashbacks zien we hoe de nacht zich steeds opnieuw afspeelt in haar hoofd.

Mia McKenna-Bruce en regisseur Molly Manning Walker in Cannes voor aanvang van de persconferentie over ‘How to Have Sex’. Beeld ANP / EPA

De filmtitel is uiteraard ironisch: How to Have Sex laat zien hoe het níét moet. Hoe maatschappelijke verwachtingen en groepsdruk jonge vrouwen als Tara in een hoek drukken. Manning Walker spreekt uit eigen ervaring: als typische Engelse tiener reisde ze meermaals af naar vergelijkbare jongerenvakantieoorden. Ze werd aangerand op haar 16de – die ervaring vormde eerder de basis voor haar bekroonde korte film Good Thanks, You? uit 2020.

Onderzoek voor de film verrichtte ze door middel van workshops kriskras door Engeland, waar jongens en meisjes van 16 tot 20 jaar discussieerden over seks. De uitkomst was verontrustend, zegt ze daags na haar filmpremière. ‘We lieten de twee scènes in de film zien waarin Tara wordt aangerand en níémand herkende die momenten als grensoverschrijdend. De meest gehoorde reactie was: ze had toch gewoon nee kunnen zeggen? Dat was het moment waarop het British Film Institute ons het geld gaf om de rest van de film te maken.’

Kern van haar filmbetoog is het moment van consent (toestemming), waarop twee mensen met elkaar afstemmen om seks te hebben. Op het strand vraagt de jongen expliciet of Tara seks wil: ze prevelt ‘ja’, maar haar lichaamstaal schreeuwt een overduidelijk ‘nee’. Volgens Manning Walker hebben de jaren na #MeToo wat dat betreft weinig opgeleverd. ‘Het idee van toestemming is meer dan een ja of nee – de discussie daarover is te veel versimpeld. Het is géén toestemming als iemand ‘ja’ zegt, maar daarbij ongemakkelijk oogt. Toestemming gaat over twee mensen die op elkaars golflengte zitten. Dat blijkt voor jonge mensen nog altijd lastig.’

Na het festival hoopt ze met haar film langs scholen te trekken. ‘Wat seksonderwijs en aandacht voor vrouwelijk seksueel genot betreft is er een wereld te winnen.’