In ‘Candy’ wordt stersaxofonist Candy Dulfer heel precies ontdaan van alle pretenties ★★★☆☆

Candy

‘Is het echt nodig om dit te laten horen?’ Het vader-dochtermoment in het begin van Candy is er één vol universele gêne. Stersaxofonist Candy Dulfer, het 53-jarige hoofdpersonage van deze documentaire, wil het liefst in een hoekje wegkruipen wanneer vader Hans uit zijn muziekarchief (gevestigd in een monumentale molen in de Noord-Hollandse polder) een cassettebandje opduikelt met daarop een opname van een van de allereerste saxofoonpogingen van zijn dochter.

Het blijkt inderdaad echt nodig dat we dit horen, in misschien wel de oer-Hollandste van muziekdocumentaires. Candy is als artiestenportret zó wars van pretenties, dat zelfs Dulfers samenwerking met Prince (‘When I want sax, I call Candy’, zong hij in Partyman in 1989) met haast chirurgische precisie wordt ontdaan van alle mythevorming. Dan vertelt moeder en zaakwaarnemer Inge bijvoorbeeld hoe extreem níét onder de indruk ze destijds was van de entourage rond de popster. En even laten zien we Candy in de tegenwoordige tijd met vriend Raaf tandenpoetsend voor de spiegel.

Het heeft iets ontegenzeggelijk charmants, die weigering om de carrière van de wereld rondreizende Dulfer (regisseur Carin Goeijers volgt haar tot in Japan) te verheffen tot meer dan een drukke baan. Maar die insteek heeft ook tot gevolg dat Candy wat rimpelloos voortkabbelt. Mogelijk interessante onderwerpen vragen geregeld om verdieping, maar worden hooguit aangestipt. Neem het moment waarop Dulfer zichzelf typeert als ‘een echte Dulfer’ en vertelt hoe ze de Amsterdamse branie van haar vader overnam om te komen waar ze wilde zijn, waardoor ze nu soms niet weet welke karaktereigenschappen van Hans zijn en welke van haar. Daar ligt een eventuele rode draad voor een volledige documentaire, ben je geneigd te denken, maar in Candy blijft het bij een enkele opmerking.

Een nachtkaarsgevoel dreigt als de coronapandemie uitbreekt en Goeijers blijft filmen. Dulfer op de bank voor een persconferentie met Mark Rutte, Raaf die iets mompelt over perspectief, een omarming van het idee dat we ‘terug naar de basis’ moeten. Het zijn de pandemieclichés die je twee jaar geleden in het jaaroverzicht van het journaal verwachtte, niet in een bioscoopdocumentaire.

Er kwam voor Dulfer iets moois uit de malaise – een onlinesamenwerking met Nile Rodgers die medio 2022 culmineerde in een gezamenlijk optreden op Pinkpop – en dat maakt het slot van Candy buitengewoon feestelijk en opgewekt. Maar over het leven en werk van de saxofonist zijn we niet veel wijzer geworden.