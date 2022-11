In Candy bezingt Iggy Pop zijn kortstondige verkering met een 14-jarig meisje. Het liep niet goed met haar af

Iggy Pop in 1990. Beeld Getty Images

Candy, Candy, Candy

I can’t let you go

Candy, Iggy Pop (1990)

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Iggy Pop had als 23-jarige een affaire met een 14-jarig meisje, begin jaren zeventig. Ze heette Betsy Mickelsen en was de blonde dochter van een dokter uit Ann Arbor, een stad in de Amerikaanse staat Michigan.

Die fling met Betsy spookte James Osterberg, zoals Pop eigenlijk heet, nog lang door zijn hoofd. In 1990, twintig jaar nadien, schreef hij Candy, een liedje over zijn amourette. ‘The Godfather of Punk’ zong het nummer samen met Kate Pierson, zangeres van de B-52’s. Zij mocht in Candy de Betsy-kant van het verhaal zingen.

Kate Pierson van de B-52s zong mee op 'Candy'. Beeld Getty Images

De verkering was belabberd afgelopen. Ze voelde zich in de steek gelaten en ze miste hem. Iggy Pop (zijn bijnaam dankte hij aan zijn eerste band: The Iguanas) noemde Betsy een ‘key girl’ in zijn oeuvre. ‘Ik had nog nooit zoiets gezien’, zei Pop in Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk over hun eerste ontmoeting. ‘Ze was heel schattig en ze keek me heel doordringend aan. Dus je kunt je wel voorstellen wat er daarna gebeurde.’

Betsy keerde telkens terug in zijn songs, zoals in Dog Food en Scene of the Crime. Ook in I’m Sick of You, dat hij in 1977 uitbracht, viel haar naam. Hij was haar helemaal beu en – om de verwarring nog groter te maken – haar vader en moeder ook. In Winners and Losers zingt hij zelfs dat zijn ‘true fine love’ is overleden.

De Engelse muziekschrijver Paul Trynka ontdekte hoe de vork in de steel zat. In de biografie Iggy Pop: Open Up And Bleed beschrijft hij het wilde leven van Jim Osterberg (1947): zijn drugs- en drankmisbruik, mateloze seksuele driften, zelfverminking en ongeremde podiumact, eerst als voorman van The Stooges, later als Iggy Pop.

'Open Up And Bleed', biografie over Iggy Pop.

In 1970 was ‘The Real Wild One’ helemaal van god los, nadat zijn eerste vrouw hem na een maand huwelijk de deur had gewezen. En toen kwam hij de 14-jarige Betsy tegen, knap, intelligent en straatslim. Het leek wel of zij ouder was dan hij, met vooral meer verantwoordelijkheidsgevoel. Zomaar met de minderjarige Betsy de staatsgrens over gaan was er niet bij zonder ouderlijke toestemming, dus slijmde Iggy Pop zich in bij het doktersgezin Mickelsen. Maar de heroïneverslaafde popster had allesbehalve het beste voor met dochterlief: hij stopte haar vol drugs en trouw was hij ook al niet.

'Candy' staat op het album 'Brick by Brick' (1990).

De relatie stopte na een jaar. Eerst was er een abortus en daarna moest Betsy toezien hoe Iggy Pop het huis leeg jatte van een bevriend echtpaar. Ze ging terug naar haar ouders. Volgens de biografie is ze jong gestorven aan een leverziekte. Pop zou ‘de liefde van haar leven’ zijn geweest.

De ouders van Betsy hebben over deze episode nooit meer willen praten met buitenstaanders. Zij koesterden ‘onsterfelijke wrok’ jegens de zanger, aldus biograaf Trynka. Dat Iggy Pop met een lied over hun dochter zijn grootste hit scoorde, moet voor hen een hard gelag zijn geweest.

