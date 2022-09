In ‘Bromfiets’ is de bromfiets niets minder dan een manier van leven

Bij de tijdschriftenboer zomaar op een bijna vergeten fenomeen uit andere tijden gestuit: de bromfiets, ook wel brommer genaamd. Bromfiets claimt het ‘oudste bromfietsblad ter wereld’ te zijn, en dat kan kloppen.

Al in 1950 verscheen het eerste nummer van het tweemaandelijkse tijdschrift voor liefhebbers en verzamelaars van klassieke bromfietsen. Mooi woord ook, bromfiets. Menig oudere lezer (m) zal zichzelf weer zien zitten op een Puck, Kreidler of Tomos, meisje achterop, het avontuur tegemoet, totdat het ding het weer eens begaf, want dat gebeurde vaak.

Misschien spelen de drukkosten een rol, maar alle foto’s in Bromfiets zijn in zwart-wit. Het wakkert de nostalgie nog meer aan. Het credo van de makers zoals geformuleerd op bromfiets.nl: ‘Wie van zijn herinneringen kan genieten leeft twéé keer... Daarom is de bromfietshobby de mooiste van de wereld!’

Mobylette

Nog zo’n woord dat bij ouderen (zeg maar 55-plussers) flarden jeugdherinneringen oproept: Mobylette. Cabaretier en tv-maker Joep van Deudekom (1960) had er een, dankzij een oudere broer die een Honda (type buikschuiver) aanschafte en zijn Mobylette beschikbaar stelde. Het voelde aan, zegt Van Deudekom in het bloemrijke interview, ‘als de eerste keer verkering’.

De Mobylette, een zilvergrijze, lichtgewicht brommer die vooral bij meisjes en vrouwen populair was, herinnert hij zich als ‘karaktervol, niet al te meegaand, geen allemansvriend, dankzij de ontbrekende vering in de voorvork’. Zijn volgende aanschaf was een Puch, een brommer waarvan het geluid wel appelleerde aan zijn wens om ‘stoer voort te bewegen over des Heeren wegen’.

Uitgebreid staat Bromfiets stil bij het evenement BromfieTTs in Assen. Een ongekend spektakel, wordt het genoemd. Op het plaatselijke circuit showden in juli meer dan duizend eigenaren hun bromfiets, oldtimers vaak die worden aanbeden.

Verbeten idealisten

In Bromfiets is de bromfiets geen doorsnee vervoermiddel, maar niets minder dan een manier van leven. Achter de hobbyclub gaan verbeten idealisten schuil, zo blijkt op bromfiets.nl. Melding wordt gemaakt van ‘onze niet aflatende strijd in woord en daad tegen overheidscommissies, overijverige regenten, gemeentebesturen en andere “zieners”’. Het doel: ‘Onze klassieke brommer de status te geven die hij verdient!’

De liefde voor de brommer is onvoorwaardelijk. Instemmend wordt in Bromfiets een gedicht uit 1950 geplaatst, het oprichtingsjaar. ‘Bromfiets’ heet het, en een nieuwe tijd wordt aangekondigd:

Voor een schijntje aan benzine/ Dien je ons vol grote trouw/ Welke tocht ik doe, ik kóm er/ Kleine, lieve, brave brommer/ ’k Ben in stilte trots op jou!