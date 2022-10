In Bono's autobiografie krijgen de mislukkingen meer aandacht dan de successen ★★★★☆

Bono met zijn vader Bob Hewson. Beeld Anton Corbijn

In oktober 1990 komt U2 aan in Berlijn. Daar willen ze werken in dezelfde Hansa studio’s waar David Bowie en Brian Eno aan hun klassiek geworden albums hebben gewerkt. ‘Het was pure arrogantie om te denken dat we iets zouden creëren op het niveau van David Bowies Low of Heroes’, schrijft U2-zanger Bono (62) in zijn vandaag te verschijnen autobiografie: Surrender – 40 Songs, één verhaal. ‘Maar enige arrogantie is cruciaal voor het creatieve proces.’

Bono is met deze vaststelling halverwege de zeshonderd pagina’s van zijn zeer aanstekelijk opgeschreven memoires. Die eerste helft bevat het behoorlijk spectaculaire verhaal over de eerste tien jaar van U2: in 1990 is de Ierse popgroep uitgegroeid tot een van de grootste rockbands ter wereld.

Met gevoel voor detail schrijft Bono over zijn jonge jaren in Dublin. Op 14-jarige leeftijd verliest hij zijn moeder, een traumatische gebeurtenis die zijn verdere leven zou bepalen. Hij groeit op met zijn vader en oudere broer (‘drie mannen die naar de tv schreeuwden’) aan de Cedarwood Road in Dublin. Paul Hewson heet Bono dan nog gewoon. Op de Mount Temple Comprehensive School zal hij niet alleen de drie jongens ontmoeten met wie hij U2 vormt, hij leert er ook Alison Stewart kennen, Ali, met wie hij nu meer dan veertig jaar is getrouwd. Ze werden niet meteen verliefd, schrijft Bono, ‘maar klauterden langzaam naar elkaar toe’.

Bono en zijn vrouw Ali als tieners. Beeld Hewson Family Archive

Bono, gitarist The Edge (door Bono in het boek consequent Edge genoemd), bassist Adam Clayton en drummer Larry Mullen jr. zijn nog altijd bij elkaar. Dat zal zeker te maken hebben met de manager die van 1978 tot 2013 hun zaken behartigt, Paul McGuinness. Die pepert Bono al vroeg in: bands gaan niet uit elkaar vanwege muzikale meningsverschillen, maar om het geld. Door alle inkomsten gelijk te verdelen ontstaan er binnen U2 nooit scheve gezichten – althans niet hierom.

Ali en Paul zijn niet de enige constanten die Bono op het juiste pad houden. Dat is ook het geloof –Surrender wemelt van de Bijbelse verwijzingen. En het zijn de straatvriendjes van weleer, Guggi en Gavin Friday van het wat anarchistische collectief Virgin Prunes. U2 en Virgin Prunes hadden hun eigen virtuele dorp samen, Lypton Village. Bono schrijft er uitgebreid over. ‘We wilden ons eigen land beginnen, of op z’n minst een stad. Of een dorp , een alternatieve gemeenschap die we Lypton Village wilden noemen. We hadden een eigen taal en een surrealistisch gevoel voor humor.’ In deze ‘fictieve tienerwereld, gebaseerd op een gedeeld gevoel voor surrealistische gekkigheid’, heette Paul Hewson Bono en werden Guggi en Gavin Friday vrienden voor het leven, en bleef Lypton Village een toevluchtsoord.

Friday, die nog steeds bij U2 is betrokken (hij gaf met Anton Corbijn het fotokatern van Surrender vorm) vergeleek U2 met God en Virgin Prunes met de duivel.

U2 Beeld Patrick Brocklebank

Crises in de band waren er natuurlijk wel degelijk. Eentje diende zich aan toen U2 in Berlijn aankwam om, zoals Bono schrijft, ‘de Joshua Tree te vellen.’ Met dit album uit 1987 en de deels live opgenomen opvolger Rattle & Hum, had de band zijn liefde voor de Amerikaanse roots (blues, gospel en soul) beleden. Maar er was ook kritiek, en daar was Bono niet ongevoelig voor: dat U2, vooral met Rattle & Hum, te veel een Amerikaanse band was geworden. En waren de Ieren wel de juiste personen om Billie Holiday en B.B. King muzikaal te eren?

Het Berlijnse avontuur dat uiteindelijk zou leiden tot het album Achtung Baby, een nieuwe mijlpaal in U2’s bestaan, begon zeer moeizaam en leidde bijna tot het einde van de band. Topproducers Brian Eno, Daniel Lanois en Flood waren meteen al van de partij. ‘Wat kon er in vredesnaam nog misgaan?’, schrijft Bono.

‘Alles.

‘Er ontbrak iets heel belangrijks: de songs.’

Er waren hooguit wat schetsen en behalve Bono wilde eigenlijk niemand zo krampachtig zoeken naar een nieuw geluid. ‘We zijn de grootste band van de planeet geworden dankzij een verzameling geluiden die we van jou niet meer mogen gebruiken’, is de kritiek op Bono, vanuit de band.

Uiteindelijk is het vooral het liedje One dat de crisis zal bezweren, maar daar lezen we in Surrender niet zoveel over. Bono laat de meeste studio-taferelen, het opnemen van albums, het maken van liedjes onbeschreven. Dat maakt zijn memoires voor niet-popnerds een stuk leesbaarder dan veel rockbiografieën. De mislukkingen, zoals het album Pop uit 1997, krijgen meer aandacht dan de successen. ‘Niet echt Thriller hè?’, zegt producer Nellee Hooper, verwijzend naar Michael Jacksons hitalbum, als hij de Pop-opnamen onverrichter zaken verlaat.

Live Aid, 13 juli 1985, Wembley Stadium in Londen. Met George Michael, Paul McCartney en Freddy Mercury. Beeld Getty Images

Het siert Bono dat hij daarnaast ook de persoonlijke miskleunen niet onbesproken laat. Zo mogen we best weten dat hij als bestrijder van armoede in de wereld veel successen heeft geboekt, maar ook door bijvoorbeeld George Soros en Condoleezza Rice (door Bono steeds vriendschappelijk Condi genoemd) op zijn nummer werd gezet. Maar waarom Bono zich als wereldverbeteraar opwierp, daarvoor geeft hij dan weer geen verklaring. Dat de band, en zeker manager McGuinness, moeite hebben met zijn politieke uitstapjes, weerhoudt Bono er niet van om aan te kloppen bij het Witte Huis en het Vaticaan. Met veel gevoel voor anekdotiek beschrijft hij zijn avonturen op het politieke wereldpodium. Tegelijkertijd snap je zo ook meer van de artistieke neergang van U2. Hoe meer Bono zich met de groten der aarde laat fotograferen, hoe minder interessant en succesvol de muziek van U2 wordt.

Het is niet zo gek dat McGuinnes er in 2013, na 35 jaar, geen zin meer in heeft. Bono begrijpt dat best, schrijft hij. Mét McGuinness erbij hadden ze nooit besloten om in 2014 hun nieuwe album (Songs Of Innocence) bij iedere iTunes gebruiker ongevraagd gratis in de hardware te stoppen – ook dat vindt hij evident. Bono schrijft schuldbewust: ‘Op 9 september 2014 zetten we niet zomaar een fles melk in alle portieken, maar in elke koelkast in elk huis in elke stad’. Met een welgemeend mea culpa neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich voor een actie waar destijds veel kritiek op kwam.

Zo neemt hij meer ergernissen weg die hem of U2, in de ogen van velen, onuitstaanbaar maakten. Maar niet alles. Zo komt U2's vlucht naar belastingparadijs Nederland ter sprake. ‘Misschien gingen we te ver toen we een van onze bedrijven naar Nederland overhevelden om minder belasting te hoeven betalen. Dat getuigde volgens sommige mensen van weinig vaderlandsliefde. Ons argument was: als Ierland zich fiscaal competitief opstelt dan kunnen wij dit dat ook. We bonden niet in.’ Maar zo maak je geen vrienden hier, Bono. In Nederland is de verontwaardiging over dit fiscale onderdak nog steeds groot.

'Surrender, 40 Songs - One story'

Surrender bevat ook een aantal passages waar je als lezer geen raad mee weet. Vreemd is dat het meest recente muzikale avontuur dat Bono en The Edge eerder dit jaar beleefden in de ondergrondse van Kyiv, middenin het boek staat. Lachwekkend is zijn stelling dat Noel Gallagher de beste Britse songschrijver is sinds Paul McCartney. Te particulier het verslag van de reis die hij met zijn gezin naar Jordanië en andere Bijbelse plaatsen maakte. Een goede eindredacteur had Bono geholpen met het schrappen van zeker honderd pagina's. Ook is vaak niet duidelijk hoe de keuze voor de songtitel boven elk van de 40 hoofdstukken tot stand is gekomen. Maar dat zijn kleinigheden. Bono maakt met zijn autobiografie inzichtelijk hoe U2 de grootste rockband ter wereld werd en ook kon blijven, en dat al veertig jaar.

Bono: Surrender – 40 songs, één verhaal. ★★★★☆ Uit het Engels vertaald door Robert Neugarten. Bruna; € 24,99.