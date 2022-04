In Biecht aan mijn vrouw valt er bar weinig op te biechten ★★☆☆☆

Pieter Waterdrinker Beeld Julia Lisnyak

En wéér moest hij zijn huis in Sint-Petersburg verlaten, met niet veel meer dan een koffer, wat boeken en de katten. Rusland achterlatend, niet wetend voor hoe lang. Schrijver en voormalig Rusland-correspondent Pieter Waterdrinker (1961) en zijn vrouw Julia vertrokken afgelopen februari gehaast naar Frankrijk, nadat Poetin zijn waanzinnige plannen had ontvouwd. Het bizarre is: op de kop af twee jaar geleden deden ze precies hetzelfde, toen om de dramatische coronatoestanden in Rusland te ontvluchten.

Waterdrinker verbleef in die tijd ook een paar weken zonder zijn vrouw in de schrijversresidentie van het Letterenfonds, aan het Amsterdamse Spui. Over dat verblijf gaat zijn nieuwe roman Biecht aan mijn vrouw – een titel die doet verheugen op slemp- en braspartijen zoals alleen Waterdrinker die beschrijven kan, en de heerlijk schimmige avonturen waarin zijn hoofdpersonages nou eenmaal altijd verzeild raken. Maar hoewel er als vanouds gezopen en gevroten wordt, er een verleidelijke ‘tengere brunette met hertenogen’ ronddartelt en een oude vriend schokkende onthullingen doet, is deze roman niet zo enerverend als we van Waterdrinker gewend zijn.

Conflictloze roman

Dat komt in de eerste plaats door het flegmatische van het personage Pieter Waterdrinker. Zonder plan of doel neemt hij zin intrek in de residentie, waar zijn voornaamste bezigheden zijn: eten, drinken, slapen en op de bank tv kijken. Als hij er ineens een meisje aantreft, de getroebleerde Jeva Harms, doet hem dat weinig. Hij lijkt haar aanwezigheid vervelend noch gezellig te vinden. Ook de verschijning van Jeva’s ex, de agressieve Winston Wow, maakt amper indruk. Waterdrinker gebruikt deze rapdichter om een beetje te porren in de wokecultuur en Jeva voor een vleugje #MeToo, maar het doet onbegeesterd aan, alsof hij zijn maatschappijkritische taakje nu eenmaal even moest afvinken. De doorvoelde drift en literaire verontwaardiging die romans als Poubelle en Tsjaikovskistraat 40 zo sterk maakten, blijven uit.

Maar dan is daar de puissant rijke schoolvriend Otto Brons, die de boel komt opschudden met champagne, oesters, sterke verhalen en een bericht uit het verleden waar de normaal zo onbewogen Waterdrinker toch even een ‘kop vol spaghetti’ van krijgt. Ik zal de inhoud van dat bericht niet verklappen, maar ik moet wel zeggen dat Waterdrinker uiteindelijk bar weinig aan zijn vrouw op te biechten heeft. Alsof de schrijver deze roman begon met het idee eens flink met de billen bloot te gaan, maar dat puntjepaaltje toch niet aandurfde. Het resultaat is een volstrekt conflictloze roman. Wat er aan de hand is (weinig) lost zich vanzelf op, zonder dat de hoofdpersoon er iets voor hoeft te doen. Zelfs voor de jicht aan zijn grote teen krijgt hij nog een paracetamolletje.

Is Waterdrinker zo onschuldig als hij beweert? Maar waar komt de haast kinderlijke jaloezie van zijn vrouw Julia dan uit voort? En waarom kan hij haar niet in vertrouwen nemen als hij in de rats zit over iets wat lang geleden is gebeurd? Zou ze het echt niet begrijpen? Het zijn netelige vragen die diepte aan de relatie van Pieter en Julia hadden kunnen geven – en daarmee ook inhoud aan de roman – maar Waterdrinker stelt ze niet, alsof de antwoorden te pijnlijk of te persoonlijk zijn. Het contact tussen Pieter en Julia gaat niet verder dan wat tandeloze telefoontjes: waar ben je, wat ga je eten, miss you.

Reserveren voor de dierentuin

Wat ook wringt is dat Biecht aan mijn vrouw zich geheel afspeelt tijdens de lockdown, en hoewel de pandemie nog urgent was op het moment dat Waterdrinker erover schreef, zijn we inmiddels een oorlog verder. Beschrijvingen van uitgestorven winkelstraten, lege trams en mondkapjes doen sleets aan – we lazen het eerder allemaal al in de bulk lockdownlectuur die de pandemie opleverde. Dat corona over het algemeen weinig enerverend proza oplevert was al duidelijk, maar Waterdrinker bewijst het opnieuw: ‘Nadat het me ook een tweede keer niet was gelukt via de app een toegangskaartje te reserveren voor Artis, had ik de derde maal eindelijk beet.’ ‘Twee trams passeerden elkaar, bijna leeg. Een zonnetje verdreef langzaam het grijs. Omdat ik nog anderhalf uur te doden had voordat Artis mij zou toelaten, besloot ik tot een omweg.’

Och jeetje, de tijd dat je voor de dierentuin moest reserveren met een app… Je blijft denken: man! Het is oorlog! Daar kan Waterdrinker natuurlijk ook niets aan doen, maar het is zuur dat juist iemand die zó veel van Rusland weet – het land ontvlucht is nota bene – nu met een boek komt dat zo níét over Rusland gaat. Oekraïne staat in brand maar Pieter Waterdrinker heeft twee weken in een schrijversresidentie gezeten en niet zo veel meegemaakt, om het maar even cynisch te stellen.

Ongetwijfeld – hopelijk! – zal Waterdrinker schrijven over hoe de oorlog zijn leven, dat van zijn vrouw en dat van zo veel anderen ontwricht heeft, in een roman waarin boosheid en bezieling weer voelbaar zijn. En laten we hopen dat als dat boek verschijnt het niet alweer is ingehaald door de volgende catastrofe.

Pieter Waterdrinker: Biecht aan mijn vrouw. Nijgh & Van Ditmar; 285 pagina’s; € 23,99.