In betere tijden was Volodymyr Zelenski de stem van beertje Paddington

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Er circuleert een oud filmpje waarin de Oekraïense president Volodymyr Zelenski op een zonovergoten dag een telefoontje krijgt van toenmalig bondskanselier Angela Merkel. Ze feliciteert hem met de toetreding van zijn land tot de Europese Unie. De president is door het dolle heen. ‘Ik ben zó gelukkig’, stamelt hij in de telefoon. ‘Alle Oekraïners, het hele land wacht hier al zo lang op.’

‘Oekraïners?’, zegt Merkel dan. ‘O, sorry, ik moest Montenegro hebben.’

Teleurgesteld hangt hij op. ‘Fucking Poetin’, gromt hij, terwijl hij woest het parlementsgebouw in Kyiv in stampt.

Dit is niet echt natuurlijk. Het fragment is door Reddit-gebruikers opgeduikeld uit de Oekraïense komedieserie Servant of the People. Daarin speelde Zelenski een schoolmeester die per ongeluk de president van Oekraïne wordt.

Het is een bekend verhaal inmiddels: de man die doelwit nummer 1 is van de Russen, maar zijn land weigert te verlaten en, gekleed in legergroen, indruk maakt met zijn verklaringen vanuit het belegerde Kyiv, was ooit de Arjen Lubach van Oekraïne. Dat intrigeert zó dat er in het kielzog van de grote nieuwsverhalen veel vrolijks naar buiten komt over zijn vorige carrière. Dat Zelenski de Oekraïense stem van het beertje Paddington is, bijvoorbeeld. Er is beeld van Zelenski die danst in een zwarte leren broek, op hoge hakken. Op sociale media wordt gezwijmeld bij een compilatie van zijn optredens in Dancing with the Stars: hij won in 2006. En Zelenski blijkt óók onze Barry Atsma: Vanity Fair maakte een overzicht van een aantal niet geheel geslaagde romantische komedies waarin hij de hoofdrol speelde, onder andere als promiscue tandarts en een sukkelige financieel-analist.

‘Volodymyr heeft schitterende benen’, aldus een recensent over de scheidingskomedie Me. You. He. She (2018), tevens zijn regiedebuut.

Van entertainer naar politicus: Zelenski, opgeleid als advocaat, is niet de enige die de overstap maakte. Ronald Reagan deed het. Arnold Schwarzenegger. Maar bij hen lag hun politieke imago in het verlengde van de helden van stavast die ze ooit speelden.

Bij Zelenski is het juist het surrealistische contrast dat het beeldmateriaal zo betoverend maakt. We zien een van de gezichten van deze angstaanjagende situatie, president in oorlogstijd, dansend en lachend in een zorgeloze schijnwereld vol zonneschijn. Een die in ons hoofd nog niet zo lang geleden daadwerkelijk bestond.