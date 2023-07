In ‘Bernadette’ van Gruppo Sportivo zijn de poppen aan het dansen tussen twee oude vriendinnen

Believe me, Bernadette

I’m jealous!

Bernadette, Gruppo Sportivo (1978)

Bijna veertig jaar na het verschijnen van Back to 78 van Gruppo Sportivo keek de voorman van de Haagse band, Hans Vandenburg, op verzoek van de Volkskrant weer eens aandachtig naar de plaat. Op de zwart-witfoto van Anton Corbijn op het label staat hij zelf, naakt. Het palletje van de platenspeler steekt recht door zijn kruis.

Voor wie het niet begreep: ‘Door dat palletje krijg ik plotseling een grote stalen pik.’ De humor van Gruppo Sportivo kon niet iedereen destijds waarderen. ‘Sommige mensen vonden het kinderachtig. Moet je dit nou, zeiden ze dan. Zo gaat het vaak met humor. Zeker met die van ons.’

Hans Vandenburg.

Back to 78 uit 1978 was een grensoverschrijdend succes waarmee een miljoenenpubliek werd aangeboord, een knallend vervolg op 10 Mistakes. Vooral Engeland ging plat voor de mix van zelfspot, ironie, humor en klunzigheid. In het originele oeuvre van Gruppo Sportivo werden anti-helden helden, en andersom.

In Bernadette kregen (en grepen) Josée van Iersel en Meike Touw – ze staat ook op de labelfoto, gekleed – de hoofdrol en is Vandenburg als zanger absent. De twee ‘Grupettes’ maken ruzie over een man, schuinsmarcheerder Eddie. Bernadette heeft aan haar oude schoolvriendin bekend dat ze een nacht met hem heeft doorgebracht. De poppen zijn aan het dansen: ‘Now I hate you, Bernadette.’

De 'Grupettes' van Gruppo Sportivo in Naaldwijk, 9 juni 2001. Beeld Peter Pakvis / HH

In de eindfase van de jaren zeventig, met de opkomst van punk en new wave, was Gruppo Sportivo een vreemde eend in de bijt. De liedjes gingen over een doorbraak in Japan (Tokyo), schaamhaar (Shave) en punk (The Pogo Never Stops). In I Said No! presteert een vrouw het om grootheden als Elvis Presley en Jerry Lee Lewis te verwarren met de mislukte Nederlandse klonen Jack Jersey en Long Tall Ernie. In de hit Hey Girl maakt een vrouw een eind aan een relatie, maar wil een man nog een keer met haar naar bed: ‘I got a rocket in my pants’.

Hans Vandenburg in 1997. Beeld ANP

Het waren dagen van hoogtij voor Vandenburg, de Grupettes en drummer Max Mollinger, bassist Eric Wehrmeyer en toetsenist Peter Calicher, totdat de verzadiging toesloeg. Gruppo Sportivo verdween, keerde terug en verdween weer. Het proces herhaalde zich vaak.

Gruppo Sportivo. Beeld ANP

Namenliedjes over vrouwen werden een rood draadje in het rijke oeuvre van de band. Naast Bernadette werden Henri, Ramona, Fiona en Christine bezongen. De catfight in Bernadette is geheel verzonnen, licht Vandenburg toe, en het personage ook. De naam van de hoofdfiguur haalde hij uit een Amerikaans muziektijdschrift. Hij begint te zingen: ‘At school you were my best friend/ Until you had a date with my boyfriend/ Now I hate you, Bernadette.’

'Back to 78' van Gruppo Sportivo.

Bernadette bleef lang op het repertoire van Gruppo staan, ook toen Van Iersel en Touw waren vervangen door twee vrouwen die de band van nieuw elan voorzagen, Inge Bonthond en Lies Schilp. De Grupettes zijn inmiddels klaar met Bernadette, niet alleen vanwege de toonhoogte van het nummer. ‘De dames zijn ook alweer zestigers, ze hebben geen zin meer om elkaar op het podium te lijf te gaan vanwege een jongen.’