In ‘Belle’ bezingt Al Green zijn dramatische ontmoeting met een verwarde vrouw

In Memphis en omgeving barst het van de kerken. De teller staat op meer dan tweeduizend godshuizen. Maar er is maar één kerk, de Full Gospel Tabernacle Church, waar één van de allergrootste soulzangers vanaf de kansel preekt, Al Green.

In 1976 kocht hij de kerk, op vijf minuten van Graceland van Elvis Presley, en Green kerkt er nog steeds. Bellen naar de Full Gospel Tabernacle Church en vragen of je Al Green aan de lijn kan krijgen, heeft geen zin. Zoals ook niemand je kan vertellen of hij er zondag om 11.30 uur er zal zijn, in person. The Reverend Al Green (75) houdt van de gospel, maar niet per se van pottenkijkers.

Ooit was hij een man van de wereld, een womanizer par excellence. Hij maakte begin jaren zeventig superieure platen onder leiding van Willie Mitchell voor Hi Records, met als hoogtepunt I’m Still in Love With You (1972).

Het ging hem goed – maar ging hem het echt zo goed? Was dit nou wat hij echt wilde: een rijke, beroemde en gelukkige zanger zijn? In Take Me to the River (2000), zijn autobiografie uit 2000, liet hij al deze existentiële vragen volgen door de über-existentiële kwestie: Is dit alles wat er is? Die overweging achtervolgde hem ‘als een hongerige hond’.

Soulmuziek kwam ooit tot leven toen gospelzangers als Sam Cooke niet langer over ‘He’ (De Heer) zongen maar zich richtten tot ‘She’, een geliefde. Al Green bewandelde de omgekeerde weg, al was er wel een dramatisch moment voor nodig om hem de evangelische afslag te laten inslaan.

Mary Woodson leerde hij kennen tijdens een tournee. Zij leek een scharreltje voor onderweg, maar ze bleef hem verward achtervolgen. In het najaar van 1974 nam hij haar mee in zijn Rolls Royce, samen met een andere dame, op weg naar zijn mansion in Memphis. Achteraf bezwoer Green dat hij niet uit was op ‘een soort kinky ontmoeting’, en dat hij de dames een eigen slaapkamer had toegewezen.

Toen Green ging douchen, stapte Woodson de badkamer in en gooide ze een pan met hete pap leeg tegen zijn blote rug. Daarna schoot ze zichzelf dood. In een nagelaten briefje verklaarde ze gefrustreerd te zijn omdat Green haar afwees.

Dit was de zanger niet zomaar overkomen, wist hij. ‘Jezus wachtte op het juiste moment om zijn zet te doen.’ In Belle, het prijsnummer van The Belle Album (1977), doet hij verslag van zijn bovennatuurlijke openbaring. Tot Belle, een denkbeeldige vrouw, zingt hij dat hij niet langer voor haar kiest, maar voor Hem. ‘It’s you that I want, but it’s Him that I need.’

Natuurlijk zou hij in de jaren die volgden nog weleens een stap zetten richting de soulmuziek, ‘The Man Upstairs’ wijkt echter niet meer van zijn zijde. ‘Ik zou niet leven, als God er niet voor had gekozen me op deze preekstoel te zetten. Amen.’

