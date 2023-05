In ‘Beau is Afraid’ wordt het wisselen van genre en stijl zo ver doorgevoerd dat het overgaat in richtingloos meanderen ★★★☆☆

Beau is afraid

Bij de geboorte van Beau gaat het al mis, in de tamelijk briljante openingsscène van Beau is Afraid, die geheel is gefilmd vanuit het perspectief van de baby in kwestie. In een orkaan van vervormd geluid en desoriënterend licht ontwaren we paniek van dokters en doodsangst bij moeder. De scène mag dan eindigen met verlossend babygehuil, de eerste confrontatie tussen Beau en de bevreemdende buitenwereld is onuitwisbaar: een warboel van paniek en angst.

Zo gaat het in zekere zin drie lange uren door, in deze soms magnifieke, maar minstens even vaak onuitstaanbare derde film van de 36-jarige Amerikaanse filmmaker Ari Aster (Hereditary, Midsommar).

Over de auteur Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film (en soms over videogames).

Beau is Afraid pakt de draad weer op als de volwassen Beau (Joaquin Phoenix) door zijn psychiater wordt voorzien van een ‘very cool new drug’, net nadat hij heeft verteld over de sterfdag van zijn vader en een aankomende trip naar zijn dominante, succesvolle moeder. Buiten is de wereld nog altijd buitengewoon angstaanjagend: de straten worden geregeerd door een postapocalyptische wetteloosheid. Denk Mad Max, maar dwazer.

Lange, anarchistische aanloop in het kort: Beaus appartement wordt volledig uitgewoond door de psychopaten van de straat en er volgt een telefoontje van een vreemdeling die vertelt dat zijn moeder op nogal gruwelijke wijze om het leven is gekomen. Daarop zakt Beau weg in een wereld die zich het best laat omschrijven als spiegeldoolhof van zijn onderbewuste, voor zover hij daar niet al uitgebreid vertoefde.

In de Volkskrant vertelde Aster vijf jaar geleden naar aanleiding van zijn bioscoopdebuut Hereditary (spookhorror gemengd met familiedrama à la Ingmar Bergman), hoezeer hij ervan houdt om binnen dezelfde film van sfeer en genre te veranderen. Ook zijn voorliefde voor droomlogica en groteske visuele metaforen kwam aan bod. Om iets speciaals te maken, concludeerde hij, moet je altijd het risico nemen kijkers kwijt te raken.

Met Beau is Afraid voert Aster die aanpak tot het uiterste door, tot voorbij de grens waar die bundeling van stijlen overgaat in richtingloos meanderen. Alles wat Aster op het doek tovert is op de een of andere manier prijzenswaardig eigenzinnig, elk beeld is daarbij op de een of andere wijze wel te herleiden tot Beaus trauma’s, schuldgevoelens en angststoornissen. Maar de scheidslijn tussen een absurd portret van een onthechte man en een parade van gekkigheid is uiteindelijk dun.