In Barcelona worden kruisbeelden op straat gesmeten

Republikeinse loyalisten achter de barricaden tijdens de Spaanse Burgeroorlog, juli 1936. Beeld Getty Images

Barcelona, 19 juli 1936

Telkens moesten we groote omwegen maken om niet midden in een vuurgevecht terecht te komen. Soms werden we aangehouden door gewapende gardisten. ‘Waarheen?’, vroeg men streng. ‘Buitenlandsche pers, naar de Generalidad’, antwoordden wij optimistisch. Dan namen ze ons even van top tot teen op, werden mededeelzaam, noemden de straten die we beter konden vermijden.

Zo bereikten we de Plaza Urquinaona, waar de strijd nog hevig woedde. Het ging er heet aan toe, beangstigend , zodat we den raad van een asalto, liever een zijstraat in te gaan, vlug opvolgden.

We kwamen langs een pleintje waar we de eerste brandende kerk zagen. In een nauw straatje werd door een woedende menigte een kloosterschool leeggehaald, bidprentjes, crucifixen, gewijde kleeden, alles werd op straat geworpen en in brand gestoken.

We staken de Rambla over en bereikten zoo de Barrio Chino, een van de armste volkswijken. Op alle kruispunten van de hier zoo nauwe straatjes waren barricaden opgericht, maar gevochten werd er niet, of niet meer.

Wel werden hier kleine nerinkjes bestormd, groote hammen, worsten en brooden geroofd door burgers, die schreeuwend als hadden ze een heldendaad verricht, hun buit wegdroegen.

Marijke van Tooren (1901-1992), journalist en actrice. Ingekort fragment, opgenomen in Yvonne Scholten: Fanny Schoonheyt – Een Nederlands meisje strijdt in de Spaanse Burgeroorlog. Meulenhoff, 2011.