In Asakusa Kid bedekken de warme kleuren de rauwe kant van Tokio met een laagje nostalgie ★★★☆☆

Asakusa Kid

Zonder duidelijk toekomstplan stopt de jonge Takeshi (Yûya Yagira) begin jaren zeventig met zijn studie techniek. Hij gaat als liftjongen aan de slag bij een sjofele club in Asakusa, een populaire uitgaanswijk in Tokio. Er worden komische sketches opgevoerd, maar de meeste bezoekers komen alleen voor de strippers.

Eigenaar Senzaburo Fukami (Yo Oizumi) – streng, ouderwets en chagrijnig – blijkt de mentor die Takeshi nodig heeft. Terwijl hij zelf nog geen idee heeft waar zijn talenten liggen, ziet Fukami iets in hem. Een tapdanser misschien, een acteur, of een komiek.

Asakusa Kid is gebaseerd op de gelijknamige memoires van Takeshi Kitano, een van Japans bekendste filmmakers. In Japan kent iedereen de nu 74-jarige Kitano als televisiester en komiek; hij was de helft van een succesvol komisch duo, maakte later furore met een spelshow en profileerde zich als acteur (onder meer in cultfilm Battle Royale) en schilder. Ondertussen werd hij in Europa vooral gezien als serieus filmmaker. Met films als Sonatine (1993), Hana-bi (1997) en Zatôichi (2003) was Kitano vaste gast op de festivals van Venetië en Cannes.

Genoeg stof voor een biografische film, maar Asakusa Kid beperkt zich tot Kitano’s vormende jaren. De latere vedette is een bescheiden leerling, die twijfelt over zijn pad. Hoewel de club van Fukami door de opkomst van de televisie steeds minder en steeds bedenkelijker klanten trekt, vindt Takeshi het moeilijk om weg te gaan. Een leerling hoort zijn meester trouw te blijven.

Het sterk geacteerde, wat sentimentele Asakusa Kid is al de tweede verfilming van Kitano’s boek. Een eerdere versie, in 2003 te zien op het Rotterdams filmfestival, was een lowbudgetfilm. Deze Netflix-productie ziet er beter uit, misschien zelfs iets te goed. De warme kleuren en de fraaie jarenzeventigaankleding bedekken de rauwe, ranzige kant van het Asakusa-district met een glanzend laagje nostalgie.