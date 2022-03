In Apollo 10½: A Space Age Childhood zet Richard Linklater de tijd stil voor een nostalgische trip ★★★☆☆

Apollo 10½.

In de ogen van Stanley zijn die twee mannen in pak van ruimtevaartorganisatie Nasa bloedserieus, als ze hem op een mooie lentedag in 1969 vertellen over de missie waarin voor hem een cruciale rol is weggelegd. Bij de Nasa, zo blijkt, is een maanlander gebouwd die per ongeluk te klein is voor een volwassene, maar precies groot genoeg voor een kind uit groep 6. Aangezien Stanley het goed doet bij natuurkunde en op het schoolplein een aardig balletje kan trappen, is hij zomaar een topkandidaat om de eerste mens op de maan te worden. Alles om de Russen voor te blijven.

Maar net wanneer animatiefilm Apollo 10½: A Space Age Childhood zich lijkt te ontvouwen tot een soort wonderlijke kindersciencefictionfilm, zet regisseur Richard Linklater (Before Sunrise, Boyhood) zijn film stil. Letterlijk, precies terwijl Stanley zijn maaginhoud over de apparatuur uitstort tijdens zo’n centrifugetraining om hoge G-krachten te weerstaan.

Eerst krijgen we een uitzonderlijk gedetailleerde blik op alles wat de late jaren zestig zo gelukzalig maakte, tenminste voor jongens als Stanley, in een blinkende buitenwijk onder de rook van Houston. Dat waren ook de plaats en tijd van Linklaters eigen fantasierijke vroege jaren – en dat merk je. Zowat de halve speelduur van de film trekt Linklater uit voor een nostalgische trip naar een tijd waarin optimisme en vooruitgangsdenken het dagelijks leven bepaalden.

In de geest van Boyhood brengt Linklater opnieuw kinderjaren tot leven via zo specifiek mogelijke situaties die ogenschijnlijk weinig toevoegen aan een overkoepelend verhaal, maar die vooral zijn bedoeld om sfeer op te roepen. Scènes omtrent de komst van de telefoon met toetsen, kiezen uit 31 smaken bij de ijssalon en de opsomming én uitbeelding van de films en tv-shows die Stanleys wereld vormden, laten zich kijken als een lange bladersessie door Linklaters fotoalbums. De animatie (gemaakt met dezelfde techniek als in Linklaters Waking Life en A Scanner Darkly, waarin gefilmde beelden worden overgetekend) voegt veel toe aan het heersende gevoel van weemoed, maar je kunt je moeilijk aan de indruk onttrekken dat Linklater zich verloor in een doolhof van eigen herinneringen.

Apollo 10½ leeft nadrukkelijk op als de ruimtemissie weer wordt aangezwengeld. De maanlanding als licht-magisch, knap met de werkelijke geschiedenis verweven symbool voor volwassenwording: in een wat onevenwichtige film is dit een fraaie afsluiter.