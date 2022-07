In Angry Young Men tillen de spelers het drama naar een hoger plan ★★★☆☆

Angry Young Men op Over het IJ Festival in Amsterdam. Beeld Mo Alzoabi

Twee vrienden groeien op in dezelfde achterstandswijk. Als ze 17 zijn, schiet de een de ander dood tijdens een mislukte aanslag. In de voorstelling Angry Young Men (14+) krijgen we te zien waar het misging. Of tenminste, op welke momenten het in het leven van deze jonge jongens is misgegaan.

Regisseur Floris van Delft maakte samen met de Rotterdamse hiphopartiest Winne deze theatervoorstelling met snelle, korte scènes en hiphopsongs. Ze baseerden het verhaal op nieuwsberichten over minderjarigen die geweldsdelicten plegen, aangevuld met eigen onderzoek. Het is een van de titels die afgelopen openingsweekend te zien was op Over het IJ, een theaterfestival in Amsterdam-Noord.

Van Delft maakt met zijn groep Wat we doen theater over maatschappelijke dilemma's. Dit keer staat de groeiende kloof tussen sociale klassen centraal. De toeschouwers, die in een kring om het speelveld zitten, worden subtiel op hun privileges gewezen. Ondertussen zien we de levens van de twee jongens ontsporen, zonder dat hun moeders (vaders zijn afwezig) er iets aan kunnen doen. Er is geen toezicht in de slecht aangeschreven wijk, de docent kan niets doen, een jongerenwerker evenmin.

Enigszins tegenvallend is dat de voorstelling niet verder komt dan wat we via kranten of een documentaire als Klassen al te weten kwamen. Er is geen origineel nieuw inzicht. Tegelijkertijd tillen de spelers (Imanuelle Grives, Laurien van Rijswijk, Mees Hilhorst en Juan Zyad) het drama naar een hoger plan. Hun intense, transparante manier van spelen, op minder dan een halve meter van de kijker, trekt je als vanzelf mee in de tragische levens van deze kleine gangstertjes.