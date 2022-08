‘In Amsterdam-Zuidoost gaan lezers minder af op recensies en literaire prijzen. Ze vragen ons om tips’

Bart Nijensteen: ‘Klassiekers zijn populair onder jongeren, maar dan moeten ze wel mooi zijn uitgegeven.’ Beeld Pauline Niks

Jullie hebben half maart een nieuw filiaal van Athenaeum geopend in Amsterdam-Zuidoost. Hoe verloopt de zomer?

‘In de vakantie kwamen er vooral veel families langs. En deze week is het drukker met internationale studenten die weer terug zijn voor het nieuwe studiejaar.’

Is jullie toptien in Zuidoost anders dan in de filialen op het Spui of in Amsterdam-Zuid?

‘Ja, dat is een wereld van verschil. We zijn nog aan het aftasten, maar de gouden vuistregels van de andere filialen werken bij ons minder. We hebben een ander publiek. Wij kopen hier bijvoorbeeld geen vijftien exemplaren in van Nicolien Mizee of Mariken Heitman. In Zuidoost gaan klanten minder af op krantenrecensies of literaire prijzen. Mensen vragen in de winkel om tips. Onze toptien bestaat dus uit boeken die we zelf hebben aangeraden.’

Jullie best verkochte boek is Zuigertje van Gwen van der Zwan.

‘Een debuut dat zich afspeelt in de Bijlmer. Een roman over klassenongelijkheid en gentrificatie.

‘Maar ook de sprookjes over Anansi de Spin verkopen wij goed. Nr. 3, Anangsieh Tories – Verhalen van de spin uit Suriname van Anton de Kom is een hervertelling vol wijze lessen, schitterend geïllustreerd. Buurtgenoten kennen de verhalen van vroeger. Het is overigens geen kinderboek. Dat geldt wel voor nr. 7, Anansi de Spin – Sterker dan Olifant van Iven Cudogham, een prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar.’

U houdt #BookTok en Bookstagram in de gaten voor Athenaeum. Ziet u daar nieuwe ontwikkelingen?

‘Klassiekers zijn populair onder jongeren. Van Pride and Prejudice van Jane Austen tot de Odyssee van Homerus. Maar ze moeten wel mooi zijn uitgegeven. Dan delen jongeren ze op sociale media. De Britse uitgeverij Penguin speelt daar goed op in en geeft klassiekers uit met prachtige stofomslagen. Het showelement is dus ook belangrijk op #BookTok.’

Wat is jullie boekentip?

‘Bitter, een youngadultroman van de Nigeriaanse schrijver Akwaeke Emezi. Over activisme en hoe je als jongere daarin een rol kunt spelen zonder meteen op de Dam te hoeven staan. Vol kleurrijke personages.’

Top-10 bestverkochte boeken van Athenaeum Boekhandel Zuidoost:

1. Gwen van der Zwan: Zuigertje; Pluim

2. Bernardine Evaristo: Meisje, vrouw, anders; De Geus

3. Anton de Kom: Anangsieh Tories; Atlas Contact

4. Ali Hazelwood: The Love Hypothesis; Little, Brown Book Group

5. David Graeber en David Wengrow: The Dawn of Everything; Allen Lane

6. Colleen Hoover: Reminders of Him; Amazon Publishing

7. Iven Cudogham: Anansi de Spin – Sterker dan Olifant; Gottmer Kinderboeken

8. Zakiya Dalila Harris: The Other Black Girl; Bloomsbury

9. Adiba Jaigirdar: Hani and Ishu’s Guide to Fake Dating; Hodder & Stoughton

10. Frantz Fanon: Black Skin, White Masks; Penguin UK