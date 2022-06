In Amaze wandel je van zaal tot zaal door de dancegeschiedenis

Amaze Beeld Jorn Baars

De malaise in de club- en dancefeestsector ontlokte de branche de afgelopen coronajaren een paar mooie initiatieven. De beroemde Nederlandse dance-industrie, wereldwijd nog altijd bewonderd, won terrein buiten de club- en festivalpoorten, in een meer museale omgeving.

In het Eindhovense MU bijvoorbeeld openden de Amsterdamse lichtshowontwerpers Children of the Light een duizelingwekkende installatie van zoevende lichtbanen. In Rotterdam werd de tentoonstelling Remastered ingericht, met dynamische beeldende kunst op trance en techno. En in Amsterdam is nu de ‘experience’ Amaze geopend door het dancebedrijf ID&T.

In eerste instantie om troost te bieden in pandemische dagen, en om nog iets van beats en stroboscopen te kunnen ervaren – Amaze opende toen de laatste beperkende maatregelen nog van kracht waren. Nu het feest buiten en in de clubs weer is losgebarsten, biedt Amaze ook kansen om eens in alle rust te bekijken waar de audiovisuele clubcultuur ons heeft gebracht, na een decennium of drie.

De locatie van Amaze is al treffend: een loods aan de Elementenstraat even boven het Westerpark (metrohalte Isolatorweg), waar in Amsterdam vanaf begin jaren negentig de eerste illegale raves werden georganiseerd door het feestgezelschap Multigroove. Feitelijk begint bij het betreden van het pand de trip door de geschiedenis van het rauwe Nederlandse nachtleven.

Amaze Beeld Jorn Baars

Amaze is ook opgezet als een reis. Het is de bedoeling dat de bezoeker met een gezelschap van zes man binnen een tijdslot door een tiental zalen loopt. De duistere ruimten hebben elk een eigen thema en laten dus iets zien van de verworvenheden van de creatieve clubcultuur. Je kunt met je kleine clubje een minuut of acht in een zaal blijven hangen: een onzichtbare stem loodst je de hal binnen, en als een klein programma van beeld en geluid is afgedraaid, verschijnt ergens in het duister een oranje rechthoek van licht: de deur naar de volgende zaal. De wandeling is dus lineair - een bezoek duurt ruim een uur - maar in de laatste, grote technobunker kun je wat langer blijven hangen, liggend in een zitzak, of waarom niet: even dansend tussen de betonnen zuilen.

In de eerste zaal betreed je een doolhof, opgebouwd uit oplichtende zeskanten. Je wandelt door een schijnbaar eindeloos perspectief en krijgt onherroepelijk de kriebels in je buik. De kunst om een ruimte met licht een complete metamorfose te laten ondergaan, zoals gebeurt op de betere feesten en dancefestivals, is hier knap naar een statische zaal gehaald. Een tweede zaal tovert met lasers en maakt van priemende rode bundels een spinnenweb, waar je als bezoeker in gevangen raakt.

Amaze Beeld Jorn Baars

In een volgende ruimte kan de harde, analoge lampenwereld van de hardcore worden beleefd: vanaf de grond schijnen strakke roze lichtbundels recht naar boven, in een patroon dat wordt aangestuurd door keiharde techno. De bezoeker kan zelf de filters en effecten bedienen op een groot paneel, en door deze participatie begrijp je zelfs als leek hoe zeer beeld en geluid bij een goed georganiseerd dancefeest samen optrekken, voor maximaal resultaat.

Amaze wil laten zien hoe audiovisuele kunst in het nachtleven ontsnapping kan bieden, en een feestganger kan transporteren naar een surrealistische wereld. Je voelt je in iedere nieuwe zaal meegetrokken naar een andere sfeer en weer een heel nieuw feestconcept. Het nare is natuurlijk dat je er na luttele minuten per zaal alweer uit floept, terwijl je best wat langer in bijvoorbeeld dat betoverende en zelfs lichtelijk beangstigende spiegelpaleis had willen ronddwalen.

Het ervaringstheater Amaze vertelt geen nadrukkelijk verhaal, over de geschiedenis van de Nederlandse dancecultuur of over de techniek achter al die uitgekiende lichtshows. Het is de bedoeling dat je de ontwikkeling van de kunst aan den lijve ondervindt en dat lukt ook, al had de wandeltocht best wat langer en dus uitdagender mogen zijn.

Met nog een themazaal of drie erbij zou Amaze nog net wat diepgravender en meeslepender zijn. Nu sta je voor je gevoel net iets te snel weer met je ogen tegen het schelle daglicht te knipperen. Alsof je bij het ochtendgloren uit een clubnacht rolt, terwijl je nog graag een paar uur was doorgegaan op die dansvloer.

‘Experience’ Amaze, Elementenstraat 25, Amsterdam. Open woensdag t/m zondag. Entree € 26,95 ( tot 17 jaar € 13,50).

Our House

Nog meer dance in een tentoonstellingsruimte: in het museum Our House in Amsterdam is een rijke expositie ingericht over de dancecultuur. De bezoeker kan er zelf aan de knoppen zitten en voelen hoe een drumtrack wordt opgebouwd. De locatie is ook hier passend: het museum is gevestigd in een van de heiligdommen van de Nederlandse dancecultuur, de voormalige club iT in de Amstelstraat.