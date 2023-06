In al zijn eenvoud weet ‘Utama’, met zijn simpele en kalme plot, juist diep te raken ★★★★☆

De lamahoeders Virgionio en Sisa hebben steeds meer moeite water te vinden in ‘Utama’.

Op de Altiplano, het hoogland van Bolivia, hoeden Virginio en Sisa een kleine kudde lama’s. Het oude echtpaar behoort tot de Quechua, de inheemse bevolking. Ze hebben nooit ergens anders willen leven dan hier, op het één na hoogste bergplateau ter wereld. Maar volgens hun kleinzoon, die onaangekondigd op bezoek komt, wordt het tijd te vertrekken. Door de klimaatverandering wordt het regenseizoen steeds korter. Dit jaar is het extremer dan ooit: het heeft al bijna een jaar niet geregend.

Steeds meer oorspronkelijke bewoners vertrekken naar de stad. Virginio is koppig, hij wil niet verhuizen, al moet hij steeds verder op zoek naar water voor de lama’s. De waterput in het dichtstbijzijnde dorp is al opgedroogd. De dieren worden zwakker. ‘Er komt regen aan’, blijft Virginio beweren, meer om Sisa gerust te stellen dan zichzelf.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Utama heeft een simpele plot, kalm en chronologisch verteld. De vakkundige uitvoering voorkomt dat het ook maar één seconde saai wordt. In al zijn eenvoud weet de film juist diep te raken. De liefde en het geruzie tussen Virginio en Sisa, de komst van kleinzoon Clever die oude spanningen met zich meebrengt, de regen die al dan niet komt: het is genoeg om dit bescheiden drama boven zichzelf uit te laten stijgen.

Dan is er ook nog een rol voor het kurkdroge, maar oogverblindende landschap, dat bijzonder mooi in beeld wordt gebracht. De Boliviaanse filmmaker Alejandro Loayza Grisi begon zijn carrière als fotograaf, werd daarna cameraman en werkte als assistent-regisseur voordat hij zijn eerste speelfilm regisseerde. Die ervaring leverde een weloverwogen, prachtig debuut op, waarin vooral zijn achtergrond als fotograaf zichtbaar is. Ieder beeld heeft een uitgekiende compositie. Voor het camerawerk strikte hij Barbara Alvarez, die eerder samenwerkte met topregisseurs als Dominga Sotomayor (De Jueves a Domingo) en Lucrecia Martel (La mujer sin cabeza).

Virginio en Sisa worden gespeeld door twee bewoners van de streek die ook in werkelijkheid met elkaar getrouwd zijn. Ze hadden aanvankelijk geen enkele interesse om te acteren in een film, maar Loayza Grisi wist ze over te halen. Gelukkig maar.