In ‘A Plot/A Scandal’ werpt Ligia Lewis de toeschouwer belangrijke vragen voor de voeten ★★★★☆

‘Still Not Still’ van de Dominicaans-Amerikaanse choreograaf Ligia Lewis tijdens Spring Performance Arts Festival in de Stadsschouwburg Utrecht. Beeld Moritz Freudenberg

Ze lijken doder dan dood. De personages in de voorstelling Still Not Still van de Dominicaans-Amerikaanse Ligia Lewis, een interessante stem in zwart danstheater, doen heel lang niets. Ze hangen loom over houten wandjes, leunen lijzig tegen een verrijdbaar schot, liggen met geknakte ledematen languit op de grond of luibakken wat met mobiele lichtspots. Een voor een komen ze zwalkend het grote podium op gestrompeld. Ze priemen een beschuldigende vinger richting bezoekers van het Spring Performing Arts Festival, waaronder opvallend veel middelbare scholieren die met ogen als schoteltjes kijken naar de lastig te duiden scènes.

Een tepel schiet uit een topje, een broek zakt af, een hoog zingende man parkeert zichzelf met zijn scrotum en gezicht tegen de muur. Als er al enige actie plaatsvindt, huppelen ze met pruiken en plastic lakjasjes verveeld over de vloer of slaapwandelen ze met de motoriek van een slappe pop. Alsof ze willen zeggen: kijk, weer een ledemaat waar geen leven meer in zit.

Over de auteur Annette Embrechts is sinds 1998 dans- en theaterrecensent voor de Volkskrant. Ze schrijft over dans, performance, theater en circustheater.

De zeven performers vallen voortdurend in hun eigen graf, zo blijkt uit gemompel. Uit de rest van de voorstelling valt moeilijker enige betekenis te destilleren. Maar wie achtergrondinformatie bij elkaar zoekt, ontdekt dat Lewis reflecteert op slachtoffers van racistisch geweld uit de (post)koloniale geschiedenis. Ze laat geen harde, bloederige confrontaties zien tussen postkoloniale machthebbers en niet-witte helden, dat vindt ze pornografisch spektakel. Lewis benadrukt dat verliezers geen serieuze vuist kunnen maken of eigen verhaal kunnen vertellen op grote theaterpodia, zolang die worden gedomineerd door het witte, eurocentrische perspectief dat hun speelruimte bepaalt. Daarmee heeft Lewis een punt.

‘A Plot/A Scandal’ van Ligia Lewis tijdens Spring Performance Arts Festival in Utrecht. Beeld Moritz Freudenberg

Gelukkig maakt ze dat theatraal veel en veel duidelijker in haar eigen solo (met dienende gastspeler), getiteld A Plot/A Scandal, ook te zien tijdens Spring. In drie delen etaleert Lewis met krachtige mime, motoriek en comedy hoe niet valt ‘op te plotten’ tegen schandalen uit de (neo)koloniale geschiedenis, die bovendien gelegitimeerd worden door liberale theorieën van grondleggers van het kapitalisme, zoals de Engelse filosoof John Locke. Met pruik en mantel parodieert ze zijn overdreven eruditie en neemt, golvend met schedels, zijn ‘recht op eigendom’ op de hak. Dat democratische rechtsbeginsel, gebaseerd op natuurwetten, stelt individuen in staat zich land of hulpbronnen toe te eigenen. Op grond daarvan werden bijvoorbeeld in Amerika inheemse bevolkingsgroepen van hun grond verjaagd.

‘A Plot/A Scandal’ van Ligia Lewis. Beeld Moritz Freudenberg

Ook danst Lewis een ode aan haar Dominicaanse overgrootmoeder, die met nachtelijke rituelen spiritueel leiding gaf aan een niet-westerse, zwarte gemeenschap. Elke spier in haar lijf, elke dansbeweging die ze maakt, elke blik uit haar wegdraaiende ogen,lijkt een uitvergroting van elementen uit zwarte (dans)historie. Ook alle gezucht, gegrom en geblaas klinkt groter dan van één individu, omdat haar contactgeluiden ter plekke elektronisch worden versterkt.

Wie bepaalt de speelruimte voor ‘het andere perspectief’? Welk antizwart racisme gaat schuil achter de blik waarmee we kijken? Het zijn belangrijke vragen die Lewis de toeschouwer voor de voeten werpt, samen met een verzameling over de vloer rollende, zilverkleurige schedels.