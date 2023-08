Immortals of Aveum: een kloon van Call of Duty in middeleeuws-magische vermomming ★★★☆☆

Het glazen plafond in ‘Immortals of Aveum’ gaat aan diggelen met een vrouwelijke generaal die zich met ‘sir’ laat aanspreken. Beeld Ascendant Studios

‘Baanbrekend’, noemt Electronic Arts Immortals of Aveum, de eerste game van de Californische studio Ascendant Studios, die de Amerikaanse uitgever onder het banier ‘EA Originals’ uitbrengt. De games worden door onafhankelijke studio’s gemaakt en door EA op de markt gebracht. De hartverwarmende hit It Takes Two uit 2021 was zo’n original, net als het eerder dit jaar verschenen Wild Hearts.

Het baanbrekende aan Immortals of Aveum zou moeten zijn dat dit de eerste first person shooter (fps) is die kogels verruilt voor magische spreuken. Kijk je in een conventionele fps over de loop van een geweer (of over de schouder van de schutter), hier kijk je over de schouder en de magische armband van het hoofdpersonage heen.

Tovenarij dus, die in de meeste gevallen evenwel aan de ontvangende kant hetzelfde effect sorteert als een vuurwapen – verwondingen en uiteindelijk de dood. Alles gepaard gaande met veel explosies, vuurballen en lichtflitsen.

Middeleeuws én hightech

Aan Immortals of Aveum valt het arbeidsverleden af te lezen van de oprichter van Ascendant Studios. Bret Robbins was jarenlang verantwoordelijk voor de soldatensimulator Call of Duty, maar stond ook een tijdje op de loonlijst van Electronic Arts, waar hij knutselde aan The Lord of the Rings: Return of the King en het kosmische griezelavontuur Dead Space.

Zijn rijkgeschakeerde ervaring is af te zien aan de game. De wereld van Aveum, een wereld waarin vijf rijken al duizenden jaren met elkaar in de clinch liggen, oogt aan de ene kant als een middeleeuws decor, met veel houten bouwsels (elke overeenkomst met Game of Thrones is onbedoeld). Maar er zijn ook hightech-elementen, zoals een vorm van kristallen die fungeren als een soort beeldtelefoon en luchtschepen.

Die mix roept voortdurend de vraag op: als een samenleving zulke moderne middelen voortbrengt, waarom oogt de wereld dan zo oud, vervallen, donker en primitief?

Botte bijl versus verfijnde magische armband in ‘Immortals of Aveum’. Beeld Ascendant Studios

Pover plot

Allesbehalve baanbrekend is het plot van Immortals of Aveum. Het hoofdpersonage is jongeling Jak, die erachter komt dat hij magische krachten bezit, meer zelfs dan de meeste stervelingen. Hij zet die in om een einde te maken aan de Everwar – zoiets als de Tachtigjarige Oorlog, maar dan veel langer – die Aveum in zijn greep heeft. Dat doet hij echter niet zonder twijfels over de rechtschapenheid van zijn missie. Dat hoort er tegenwoordig bij, een held tegen wil en dank. Cal Kestis was in de jongste twee Star Wars Jedi-avonturen ook zo’n weifelaar.

Het draait in de game allemaal om de magische krachten. Er zijn drie hoofdsoorten, met elk een eigen kleur, in 25 smaken en met tal van extra tactische opties. Zoals je in een conventionele fps soms oeverloos kunt sleutelen aan je vuurwapen, kun je jezelf in Immortals of Aveum eindeloos verliezen in het balanceren van je toverspreuken en magische vaardigheden, als een statisticus in een spreadsheet (‘5 procent meer schade’). Jammer is wel dat al dat gepeuter niet zo gek veel effect sorteert in het uiteindelijke gevecht. Met het groene wapen alleen kom je al een heel eind.

Alle hocus pocus deel je uit via een ‘Sigil’, een onhandig krullerige armband met een soort geweerloop die rond de rechterhand is bevestigd, waardoor je als Jak voortdurend met een gestrekte rechterarm rondloopt – alsof je zoals in een conventionele fps over de loop van je geweer heen kijkt. Met je linkerarm deel je weer andere magische dreunen uit, of kun je vijanden met een soort onzichtbare lasso tegen een rotsmuur slingeren of een ravijn in kieperen.

Van kruimeldief tot frontsoldaat

Het duurt lang voordat Immortals of Aveum op stoom komt en de game een beroep doet op je magische vaardigheden. De eerste uren worden gebruikt om de wereld van Aveum te verklaren en Jak te introduceren, die van kruimeldiefje uitgroeit tot fiere frontsoldaat. Er zijn dan al heel wat versleten verhaalelementen gepasseerd, net als veel clichédialogen en personages uit even versleten gietvormen.

Sowieso voelt Immortals of Aveum aan als een computerspel dat driftig alle vakjes wilde aankruisen. Ook luchtschepen! Ook draken! Ook weifelende held!

Het eindresultaat is van alles wat. Immortals of Aveum is bij lange na geen slechte game. Er is veel aandacht besteed aan de decors, bebouwde omgevingen en landschappen. Liefhebbers van vechtsystemen met meer knoppen en instellingen dan een Boeing 747 komen volop aan hun trekken. Maar wat Immortals of Aveum ook bereikt, baanbrekend wil het maar niet worden. Laat staan onsterfelijk.

‘Immortals of Aveum’ is een soort ‘Games of Thrones’, maar dan met neonverlichting. Beeld Ascendant Studios