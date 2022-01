Immanuel Wilkins’ zevendelige suite The 7th Hand komt hard binnen ★★★★☆

Met het album Omega, zijn debuut op Blue Note, speelde altsaxofonist Immanuel Wilkins zich in 2020 knap in de kijker. Als componist, solist en bandleider klonk hij veel volwassener dan zijn toen 22-jarige leeftijd deed vermoeden.

Zijn nieuwe album The 7th Hand komt minstens zo hard binnen. Wilkins heeft er een zevendelige suite van gemaakt. Heel subtiel hoe kleine thema’s van drie noten steeds terugkomen op dit album. Wilkins legt er eentje neer in het intro van Emanation, vervolgens blaast hij met nauwelijks bij te houden snelheid erop los, om in Don’t Break een diepere groove toe te voegen. Fraai zijn de ballad-achtige stukken en de dwarsfluit van Elena Pinderhughes in deel 5 en 6, als opmaat naar het slotstuk.

Ruim 26 minuten duurt het slotstuk Lift, een bij vlagen hysterische improvisatie waarin niet alleen Wilkins zelf adembenemende solo’s weggeeft, maar ook pianist Micah Thomas regelmatig het voortouw neemt. Het is een eindeloze demonstratie die regelmatig lijkt te ontsporen. Een fade-out ligt op de loer, maar de vier muzikanten komen mooi samen en vinden een rustpunt.

Immanuel Wilkins The 7th Hand Jazz ★★★★☆ Blue Note/Universal