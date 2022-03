Immanuel Wilkins’s furieuze improvisaties zijn op plaat al knap, maar live deed hij er nog een tandje bij ★★★★☆

Immanuel Wilkins Beeld Rog Walker

Van het optreden van de Amerikaanse altsaxofonist Immanuel Wilkins (24) mocht donderdag in het Amsterdamse Bimhuis wel wat verwacht worden. Het eerste optreden met zijn kwartet in zijn huidige Europese tournee volgde op het verschijnen van The 7th Hand eerder dit jaar. Zijn tweede album als bandleider werd net als zijn debuut Omega (2020) overladen met superlatieven. Wilkins vestigde zich definitief als misschien wel de beste, inventiefste componerende altsaxofonist van zijn generatie.

Hoe knap het al was zoals hij furieuze improvisaties op plaat kon combineren met van gospel doordrenkte ballads, live schakelde hij nog even een tandje bij, mede dankzij zijn sublieme jonge begeleiders.

Vooral pianist Micah Thomas viel op met zijn even gepassioneerd geëtaleerde akkoorden. Wilkins bouwde het concert op zoals zijn recente album, als een zevendelige suite, waarin tijdens de drukke opener Emanation alle registers open mochten. Meteen werd duidelijk hoe essentieel het oogcontact tussen Wilkins en Thomas was. De een seinde de ander steeds in als de ander even het voortouw moest nemen, terwijl het Thomas was die met een enkele noot steeds de stukken aan elkaar verbond.

Het begon misschien een tikkeltje stroef. De vier muzikanten moesten weer even op elkaar inspelen, leek het. Bassist Tyrone Allen verving Daryl Johns naar behoren, terwijl drummer Kweku Sumbry net als op de platen fijntjes kon ontsnappen van maatgeven naar improviseren. Zijn krachtige spel gaf vooral samen met Thomas in het tot een half uur opgerekte Lift soms het gevoel alsof je freejazzlegendes Cecil Taylor en Sunny Murray aan het werk hoorde, in een soort superband met Wilkins in de rol van Ornette Coleman.

Zo goed, zo krachtig en speels. En soms ook gewoon erg mooi. Eind van de maand is het kwartet in Utrecht te zien op het Transition Jazz Festival.