Imbolo Mbue beschrijft hoe een manier van leven wordt vernietigd

Het is niet moeilijk de drama’s van het Ogoni-volk in de oliewingebieden van Nigeria te herkennen in de nieuwe roman van Imbolo Mbue, Hoe mooi wij waren. Mbue (geboren in Kameroen, wonend in New York) heeft haar dorpskroniek gesitueerd in een denkbeeldig Afrikaans land; haar personages hebben namen uit uiteenlopende volken, of van steden, streken, landen. De Amerikaanse oliemaatschappij die het imaginaire dorp Kosawa heeft vergiftigd via lekkende pijpleidingen heet Pexton, maar voortdurend zal de lezer denken aan Shell en vooral Chevron.

De werkelijke gruwelen in Ogoniland – zoals de executie van de charismatische leider Ken Saro-Wiwa en zijn vrienden, de moordpartijen door het leger in opstandige dorpen, vooral in de jaren negentig onder de dictator Abacha – gebruikt Mbue als materiaal voor haar fictieve relaas. Zo maakt ze het langdurige drama, de vernietiging van een manier van leven in Ogoniland, tot een metafoor voor het lot van het continent. De heldin is Thula, een jonge vrouw uit het dorp die in Amerika kan studeren, en het verzet stimuleert. Maar alles – onderhandelen, geweld en processen in de VS – leidt slechts tot dood en verderf onder haar familie en dorpsgenoten.