Illustrator Judith Vanistendael: ‘Het moet niet te arty of hermetisch worden, ik wil toegankelijk zijn voor iedereen’

‘De walvisbibliotheek’ Beeld Judith Vanistendael

Judith Vanistendael (49) staat bekend om de serieuze thema’s die ze in haar beeldverhalen aansnijdt, zoals de dreiging van terrorisme of terminale kanker. Het verhaal dat ze nu maakt, zegt ze, gaat over klimaatverandering. Een slapstick moet het worden. ‘Géén dystopie, dat ben ik beu. Ik heb kinderen, hè, waarom zou je dan een dystopie gaan maken?’

In de bibliotheek van het Stripmuseum in Brussel, waar al haar titels in de kast staan, zegt Vanistendael dat ze het over een andere boeg wil gooien. ‘Het verhaal speelt zich af in 2071, wanneer ik naar Noorwegen ben gevlucht omdat het water in België te hoog staat, en ook omdat het land dan wordt geregeerd door een technocratie.’

Geëmmer beu

Ze wil terug naar lyrisch, naar lichtvoetig, ze is moe van de zware onderwerpen. ‘En ik ben ook het geëmmer over klimaatverandering beu. We zitten in een crisis van de verbeelding, die staat ons niet toe om andere werelden te bedenken, om ons een alternatieve werkelijkheid voor te stellen. We hebben in ons eigen land trouwens al een klimaatramp gehad, in 2021, toen Pepinster in de Ardennen overstroomde.’

Zelfportret Beeld Judith Vanistendael

Vanistendeal kreeg vorig jaar de belangrijkste stripprijs van Vlaanderen uitgereikt, de Bronzen Adhemar. Daarbij hoort een overzichtstentoonstelling van haar oeuvre: Ontroerend goed – Art mouvant, in het Belgisch Stripcentrum. De expositie schenkt aandacht voor werk, zoals De maagd en de neger (een boek dat bij een eventuele herdruk een nieuwe titel zal krijgen), haar debuut uit 2007 over haar relatie met een Togolese vluchteling, en Mikel (samen met auteur Mark Bellido), over een jonge, Spaanse schrijver die lijfwacht wordt en publieke figuren moet beschermen tegen aanslagen van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Ze maakte ook indruk met het ontroerende Toen David zijn stem verloor, waarin familieleden zich moeten verhouden tot de naderende dood van David, die terminale kanker heeft.

In de tentoonstelling is een documentaire te zien waarin Vanistendael bezig is in haar atelier in Molenbeek, een gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zegt dat ze strips maken ‘erg ingewikkeld’ vindt: ‘Je hebt te maken met de technische aspecten van de boekvorm, je moet denken aan de leesrichting, aan de woord-beeldverhouding. Daarnaast mag het niet te arty of hermetisch worden, want ik wil toegankelijk zijn voor iedereen.’ Strips maken, is dat kunst of ambacht? ‘Kunstvorm en ambacht sluiten elkaar niet uit, hè? Hoe beter je je ambacht beheerst, hoe beter je kunstuiting wordt.’

Nieuwe generatie

Om haar ingewikkelde vak aan een nieuwe generatie over te brengen, geeft Vanistendael les op de kunstacademie Sint-Lukas in Brussel. Het verbaast haar dat er onder haar studenten zo veel vrouwen zijn. ‘Van de studenten bestaat maar 10 procent uit jongens, ik heb geen flauw idee waarom. Zo veel meisjes, dat is bizar. Ik heb aan de faculteit sociologie gevraagd om uit te zoeken wat hiervan de oorzaak is. En hoeveel van de meisjes uiteindelijk publiceren, want daarin lopen de jongens weer voorop.’

Vanistendael wil geen arty werk maken, maar ze tekent niet bepaald laagdrempelige stripboeken. ‘Ja, daar zit wel een spanningsveld. Ik laat mijn verhalen daarom altijd lezen door mijn man of mijn papa. Als zij ‘dit begrijp ik niet’ zeggen, leer ik daarvan. Mijn Franse uitgever is Lombard, en daar zijn ze best commercieel. Ze geven niks uit wat ze denken niet te kunnen verkopen. Ze geloven sterk in mij, maar we hebben vooraf altijd overleg of het haalbaar is. Maar ik doe nul concessies.’

Na Mikel kreeg ze rsi-klachten in haar schouder, omdat het hele boek in kleurpotlood is getekend; met het zetten van streepjes had ze maandenlang microbewegingen moeten maken. Het daaropvolgende boek Penelope heeft ze daarom getekend met penselen en aangelengde schellak-inkt: veel makkelijker te hanteren. En haar laatste boek heeft ze zelfs getekend op een tablet.

‘Atan van Kea’ Beeld Judith Vanistendael

De lichtvoetigheid waarnaar Judith Vanistendael streeft, vind je in dat laatste boek, Atan van Kea, dat is verschenen in de stripreeks van Louvre Éditions. Tijdens de coronalockdowns zat ze zonder atelier en werkte thuis in de woonkamer, worstelend met haar inspiratie.

Goed getimed

‘En toen belde het Louvre, of eigenlijk uitgeverij Futuropolis dat met Louvre Éditions samenwerkt. Ze vroegen me: heb je tijd? Zelden is een boek zo goed getimed geweest. Vanwege corona kon ik toen Parijs niet in, dus ik heb eerst op de website van het Louvre gezocht. Daar ontdekte ik de Cycladische afdeling, met beeldjes uit een pre-Griekse beschaving die er heel modernistisch uitzien.

‘Tijdens die lockdown begon mijn zoon met klei onwaarschijnlijk gedetailleerde beeldjes van superhelden en monsters te maken. Dat gegeven heb ik gebruikt voor de figuur Atan van Kea uit mijn boek, die beelden maakt die vijfduizend jaar later in het Louvre belanden.’

Kunst en werkelijkheid raken elkaar, want haar zoon volgt nu de academie Sint-Lukas, net als zijn moeder een generatie eerder.

Judith Vanistendael: Ontroerend goed – Art mouvant. Belgisch Stripcentrum, Brussel t/m 12/11.