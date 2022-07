Ilja Gort: ‘Fuck! Die man zal toch niet gelijk hebben? Dat ik echt een flutschrijver ben?’

Ilja Gort: ‘Ik weet heus wel dat ik geen Dostojevski ben, en ook geen W.F. Hermans. Ik vertel in mijn eigen woorden mijn eigen verhaal. Als mensen daar een paar prettige uren mee doormaken, dan ben ik blij.’ Beeld Pauline Niks

Op deze zomerse avond resideren de bekende en succesvolle wijnboer, televisiemaker en schrijver Ilja Gort en zijn geliefde en zakenpartner Caroline d’Hollosy niet in het Château Gort & Gort nabij Bordeaux – daar zwaait zoon Klaas de scepter – noch reizen zij door Frankrijk voor de opnamen van Gort over de grens, maar zijn zij te vinden in hun Hollandse huis. Nadat ik heb aangebeld bij het statige pand aan een lieflijk grachtje in Amersfoort, zwaait de deur open, stapt Gort naar buiten en omhelst me hartelijk: ‘Onno!’

Gort, afmeting Napoleon, baret schuin op het hoofd en kurkentrekkersnor vrolijk trillend bij elk woord dat hij uitspreekt, trekt de voordeur met een klap achter zich dicht. ‘Kom mee! Nee, ben je gek, we gaan niet thuis dineren, maar bij mijn Sardijnse buurman aan de andere kant van de gracht. Luciano kan koken als een beest.’

‘Ilja’, knort Luciano tevreden als hij zijn buurman in het oog krijgt. Hij wijst ons een tafel in een donkere hoek, ver van de andere gasten, en haalt een fles Vermentino di Gallura Superiore tevoorschijn. ‘Dat is beter dan inferiore’, zegt Gort droog. Hij slurpt en zegt: ‘Lekker, maar 2 graden te warm.’

De aanleiding om juist nu met Ilja Gort te spreken is niet zijn kennis van wijn, of een nieuwe televisieserie, maar zijn nieuwe roman. Vrije vogels is een vervolg op Godendrank en Bed en Breakfast, over de wonderbaarlijke avonturen van de dromerige idealist Abel en zijn nuchtere, doortastende vrouw Angela op hun wijndomein in Zuid-Frankrijk. Ditmaal wordt het leven van het vrijgevochten paar op z’n kop gezet omdat Sjeng, de grofgebekte leider van een Brabantse motorbende, op z’n Harley Davidson Abel komt vermoorden. Die moord mislukt en vervolgens trekken Abel en Sjeng samen ten strijde tegen een andere crimineel die in de Pyreneeën woont.

De verschijning van Vrije vogels is niet onopgemerkt gebleven. Dat is al nimmer het geval, want Ilja Gort is er een meester in om aandacht te genereren voor zijn romans. Zijn zesde staat als wij met elkaar praten al zes weken in de Bestseller 60. Ditmaal had de ophef een verrassende oorzaak: in NRC werd zijn jongste roman afgekraakt. Kunstredacteur Arjen Ribbens noemde Vrije vogels een ‘potsierlijk’ boek voor lezers ‘zonder de minste hersenactiviteit’.

Om met de psycholoog te spreken: wat ging er toen door je heen?

‘Die recensie was niet goed’, zegt Gort, terwijl Luciano ons de eerste van talloze goddelijke gangen gamberetti, calamari, tonijn en heilbot in kreeftensaus voorzet. ‘Dat schoot me in het verkeerde keelgat. Ik werk lang en hard aan mijn boeken en doe alle moeite om ervoor te zorgen dat mijn lezers zich uitstekend vermaken. Je moet weten: tot nu zijn mijn boeken altijd laaiend enthousiast door lezers onthaald.’

Krijg je veel reacties op je werk?

‘Verbazingwekkend veel. Vorige week gaf ik op het chateau een rondleiding. Daar was een mevrouw bij die mijn laatste romans wilde laten signeren. Toen ik dat deed, moest die mevrouw huilen. Die was star struck. Wat geweldig dat ik u in levenden lijve mag ontmoeten! Ik put moed en kracht uit uw boeken! Ze was zó ontroerd dat ik ervan opkeek. Ik vind het leuk als ze me leuk vinden, maar dit…’

Was zij een eenzame uitzondering?

‘Er was eens een man die mij schreef: mijn vader was een groot bewonderaar van uw werk. Hij is overleden. Het was zijn laatste wens om begraven te worden met uw boek in zijn kist. Ik dacht: waar heb ik dat nou weer aan te danken?’

Is dat ook echt gebeurd?

‘Die man ligt met mijn boek onder de grond. Het betrof Leven als Gort in Frankrijk, mijn debuut, waarin ik vertel hoe ik mijn vervallen wijnkasteel bij Bordeaux kocht en daar de heerlijkste wijn ging verbouwen. Waarschijnlijk koesterde die dode man dezelfde wens. Dit soort evenementjes hebben bij mij het idee doen postvatten dat mijn boeken toch een zeker doel dienen.’

Wat is het doel?

‘Ik doe mijn best om alles zo goed en zo leuk mogelijk op te schrijven. Op kogelvrije wijze. Dat heb ik eigenlijk geleerd van jou.’ Zijn snor trilt van het lachen.

Je vroeg me ooit om voor de herdruk jouw roman De vrouwenslagerij eens te lezen, waarin de vrouwen in een Frans dorpje wraak nemen op de mannen door ze door de gehaktmolen te draaien en in de worstjes te verwerken. Ik liet me overhalen – en was buitengewoon kritisch.

‘Ik bewaar het manuscript dat ik terugkreeg als een kostbaar relikwie. Het zag bloedrood van de aantekeningen, correcties en doorhalingen. Je was ongenadig. In de kantlijn staat gekrast: ‘Nee hè, niet weer! Dat heb je al gezegd! Hou toch op! Onzin!’ Ik sidder nog na. Ik ben met het slagersmes door het manuscript gegaan en heb mijn leven gebeterd. Weet je nog wat ik je na afloop mailde? ‘Onno, ik kan schrijven!’’

Ilja Gort: ‘Iedereen probeert op z’n eigen manier aandacht te krijgen. Dat is sinds de komst van de sociale media doodnormaal.’ Beeld Pauline Niks

Je kunt tegen kritiek. Had Ribbens een punt toen hij schreef dat je gemeenplaatsen aaneenrijgt en grappen maakt als ‘Ken je die mop van die vent met die grote lul die naar de hoeren ging? Nee? Die ging niet.’’

‘Nee, hij heeft geen punt, want ik zeg dat niet. Mijn personage Sjeng doet grove uitspraken, noemt vrouwen ‘wijffies’ en maakt zulke flauwe moppen. Toch een verschil. Meneer Ribbens heeft bewust geen oog voor het parodistische karakter van mijn boek.’

Hij zucht.

‘Die lieve Caroline had de krant voor mij verborgen gehouden. We waren aan het draaien in Frankrijk en ze wilde niet dat ik van slag zou raken. Een paar dagen later, toen we zaten uit te puffen in het chateau, kreeg ik het stuk wél onder ogen. Mijn eerste reactie was: ‘O, fuck! Die man zal toch niet gelijk hebben? Dat ik echt een flutschrijver ben? Dat slaat mijn raison d’être onder mijn hakken vandaan!’’

Wat heb je toen gedaan?

‘Ik heb mijn boek ter hand genomen en ben erin gaan lezen. Oooo dit! Haha, en o ja, dit! En: jaaa, dat is leuk! Die mop van de man met de grote lul is natuurlijk een knipoog naar de mop in Turks fruit… Ik slaakte een zucht van verlichting. Vrije vogels is oké, ik sta erachter.’

Toen zon je op wraak.

‘Aanvankelijk dacht ik: laat maar waaien. Morgen gaat de vis weer in de krant. Kutrecensie, kan gebeuren. Maar toen las ik dat stuk nog een keer aandachtig en vielen me twee dingen op. Eén: de criticus recenseert mij en niet het boek. Hij verwijst naar mijn voormalige beroep als componist van reclametunes en schrijft het woord ‘roman’ tussen aanhalingstekens. Allemaal om mij neer te zetten als een charlatan. Alsof ik naast mijn andere besognes ben gaan zitten om met opzet een kutboek te schrijven.’

Ilja Gort: ‘Tegenwoordig sleep ik mijn laptop overal mee naar toe. Ik noteer alle invallen en soundbites. Die verwerk ik in een Hollywood-scenario.’ Beeld Pauline Niks

En twee?

‘Meneer Ribbens schreef dat mijn lezers pulplezers waren, die zich eigenlijk moesten schamen. Toen blies zich in mijn borst een ballonnetje op. Ik dacht: nee, dit is niet goed. Dit deugt gewoon niet. Ik schreef hem een brief waarin ik schreef dat ik het geen probleem vond, pas de problème, monsieur, om slecht gerecenseerd te worden. Maar van mijn lezers moet hij afblijven.’

In de brief staat: ‘Laat de mensen lezen wat ze willen, al is het Pinkeltje. We willen het lezen toch juist bevorderen? Bovendien, door potentiële boekenkopers toegankelijke boeken te ontraden, ontneemt u de boekhandel omzet. Doe dat toch niet, meneer Ribbens. De boekenbranche heeft het al zo moeilijk. Help ze liever een beetje. Laat duizend bloemen bloeien!’

‘Ik ging ervan uit dat de krant deze ingezonden brief niet zou plaatsen. Dus – pats! – ik besloot een advertentie in NRC te zetten. Caroline zette een mooie auteursfoto boven de brief, de cover in kleur eronder. Opgemaakt als een prachtrecensie – en daarop gaf ik mezelf vijf ballen. Hoppakee! Santé!’

Wat kost dat eigenlijk, zo’n advertentie?

‘Ik keek op de site en las: 20 duizend euro. Fuck! ‘Niet doen, Ilja!’, zei Caroline. ‘Neeee!’, riep Klaas. Maar ik was al te ver heen. Stuur maar in. De dame van de advertentieafdeling stuurde een bevestiging en ik zag daarop een 3, een 6 en een stel nullen staan. Ik ben niet zo best met cijfers. Ik dacht: pfoe, 36 duizend euro, dat is niet misselijk. Nou ja, dan werk ik wel wat harder. Het moet! Toen bleek dat de nota 3.600 euro bedroeg. Ik kreeg een boeken-/cultuurkorting van 70 procent. Een koopje!’

Op Facebook schreef je: ‘Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.’

‘Ik heb enorme bijval gekregen. Op straat word ik nageroepen: goed gedaan, Ilja! Ze hoeven ons niet te vertellen wat we moeten lezen! Hou vol! Ik kreeg een mail van een gerenommeerde uitgever, wier naam ik niet wil noemen: ‘Wat fijn dat jij het nou eindelijk eens zegt. Wij kunnen het niet, want dan gaan ze onze boeken al helemaal afzeiken, maar ergeren ons allang bont en blauw aan dat hautaine gedrag.’

Rob de Wijk twitterde: ‘Wat een geweldige reactie van @iljagort op een slechte recensie in @nrc. Mijn uitgever @BalansBoeken en ik hebben geklaagd bij @MichelKrielaars omdat recensies soms misleidende opiniestukken zijn van ondeskundige recensenten. NRC onwaardig.’

‘Die krant preekt voor eigen parochie. Ik schrijf helemaal niet voor de zelfbenoemde intellectuelen. Ik schrijf voor iedereen. Ik krijg veel mails van mensen die zeggen: ik hou niet van lezen, maar uw boeken lees ik wel.’

Zeggen ze ook waarom?

‘Lekker makkelijk. Lachen.’

Schrijf je ook makkelijk?

‘O, nee, mán! Ik word soms gek van mezelf. Een worsteling. Verschrikkelijk. Komt geen eind aan.’

Een Sardijnse serveerster wil het bord van Gort meenemen, waarop nog twee uiteinden van een stokbrood liggen. Hij houdt haar tegen. ‘Ik houd van kontjes.’ De serveerster zegt stralend: ‘Ik breng u nog meer kontjes voor in de kreeftensaus.’ Gort kijkt me aan en zegt: ‘Het lijkt me beter als de interviewer van de Volkskrant dit niet opschrijft. Dat komt niet serieus over.’

Je neemt het schrijverschap buitengewoon serieus.

‘Nou en of!’

Hoe komt dat?

‘Ik ben vanaf mijn prilste jeugd boeken aan het lezen. Toen dacht ik al: later ga ik zelf ook schrijven. Heerlijk! Toch kwam ik eerst in de muziek terecht. Als jongetje van 6 zat ik al te drummen op alles wat los- en vastzat. Speelde in bandjes, schreef liedjes. Van lieverlee begon ik muziek bij reclames te maken. Dan kreeg ik een filmpje waar ik muziek onder moest zetten. Dan moet je beelden goed aanvoelen, spanning opbouwen. De juiste toon vinden. Een verhaal schrijven.’

Ilja Gort: ‘Ik hou ook van parodie en overdrijving, en van foute woordgrappen. Het is niet comme il faut, maar daar heb ik schijt aan.’ Beeld Pauline Niks

Put je bij schrijven en componeren uit dezelfde bron?

‘Ik maak nooit meer muziek. Een enkele keer, voor de tv-serie. Ik mis het helemaal niet. Het schrijven is ervoor in de plaats gekomen. Dus ja, nu je het vraagt… Het een kwam uit het ander voort. Ik hoor mezelf dat nu antwoorden, maar het antwoord bevalt me wel.’

Waar schrijf je?

‘Weet je wanneer me de beste ideeën te binnen schieten? In bed, als ik net wakker ben. Op de drempel tussen slapen en waken, dan hoef ik alleen maar op te schrijven wat ik voor me zie. Tegenwoordig sleep ik mijn laptop overal mee naar toe. Ik noteer alle invallen en soundbites. Die verwerk ik in een Hollywood-scenario. De held wordt voor een uitdaging gesteld, maakt woeste avonturen mee die leiden tot de knallende plot. Een hels karwei, maar als het af is, klinkt het als een klok.’

En hoe moeten we het resultaat beoordelen?

‘Als een lekker zomerboek.’

Is dat literatuur?

‘Ik weet heus wel dat ik geen Dostojevski ben, en ook geen W.F. Hermans. Ik vertel in mijn eigen woorden mijn eigen verhaal. Als mensen daar een paar prettige uren mee doormaken, dan ben ik blij. Ik ben een entertainmentschrijver, maar probeer stiekem bij te dragen aan een betere wereld. Dat we, bijvoorbeeld, minder vlees zouden moeten eten.’

Je bent een auteur met een boodschap!

‘Misschien dat sommige mensen denken: waar bemoeit die lul zich mee? Toch kan ik dat niet laten. Ik heb daartoe in mijn nieuwste roman een sprekende ezel opgevoerd, om de boodschap te brengen.’

De levenswijsheden van de sprekende ezel – ‘Als je de verkeerde bril opzet is het leven een tranendal’ – kon de goedkeuring van NRC ook al niet wegdragen.

‘Als je geen gevoel voor humor hebt, kom je van een koude kermis thuis. Pieter Waterdrinker mailde me dat hij juist hield van mijn bomansiaanse humor. Godfried Bomans is een held van mij, die heb ik als jongen stukgelezen. Ik hou ook van parodie en overdrijving, en van foute woordgrappen. Het is niet comme il faut, maar daar heb ik schijt aan.’

Nu klink je als Sjeng, de bendeleider in Vrije vogels.

‘Zijn taalgebruik is enige robuustheid niet te ontzeggen. Vrije vogels, dat zijn Caroline en ik natuurlijk. Maar ik ben ook die vuilbekkende bendeleider. Ik zou zeggen: beoordeel niemand op zijn buitenkant. Ook ik moet dat niet doen, met m’n kleine, beperkte hersentjes.’

Beeld Pauline Niks

Boekenvlogger en docent Nederlands Jörgen Apperloo, die zichzelf heeft uitgeroepen tot Lezer des Vaderlands, zag in Vrije vogels vooral zelfreclame.

‘Een man in de war. Iedereen is bezig om van zichzelf een ster te maken. Ik zag laatst een foto van Arnon Grunberg die, gehuld in een gympakje, zijn benen spreidde voor de fotograaf. Iedereen probeert op z’n eigen manier aandacht te krijgen. Dat is sinds de komst van de sociale media doodnormaal.’

Vroeger verschenen je boeken bij Bruna en Lebowski. Nu geef je ze zelf uit. Waarom?

‘Omdat we nu aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Bij een uitgeverij zijn er nog duizend auteurs die iets willen. Gort Publishers heeft maar één auteur – en dat ben ik zelf. Als ik een radio- of tv-reclame voor mijn boek wil maken, en ik zou dat bij een uitgever bepleiten, dan zegt die: ‘Daar hebben we helemaal geen budget voor.’ Nu belt Caroline de Ster en vraagt: ‘Wat kost dat?’

Kennelijk kun je het betalen.

‘Van Leven als Gort in Frankrijk zijn door de jaren heen wel een kwart miljoen exemplaren verkocht. Mijn laatste romans bereiken tussen de tien- en twintigduizend lezers. Bij die aantallen kun je je echt wel een advertentie veroorloven. We zoeken altijd een persmoment, een trigger. Dat valt niet mee, er verschijnt zo veel…’

Dus een slechte recensie is een godsgeschenk.

‘De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik gewoon boos was.’ De snor van Ilja Gort trilt weer vrolijk. ‘Maar achteraf beschouwd was ik wel blij met meneer Ribbens. Vrije vogels verkoopt hartstikke goed. Santé!’

Wie is Ilja Gort? Ilja Gort (1951) was drummer bij de Haagse popgroep After Tea, schreef songs en produceerde platen voor diverse artiesten en was componist van reclametunes als Duo Penotti, twee kleuren in een potti. In 1994 kocht hij een chateau bij Bordeaux, werd wijnboer, ging televisie maken – hij heeft zijn eigen programma, Gort over de grens, dat wordt uitgezonden door Avrotros – én boeken schrijven. Zijn debuut, Leven als Gort in Frankrijk, uit 2004, werd een bestseller. Hij publiceert verschillende boeken over wijn in zijn ‘Slurp’-serie en schrijft sinds 2008 succesvolle romans met titels als De geluksvogel, De vulkaan, De vrouwenslagerij en De druivenfluisteraar. Zijn zesde roman, Vrije vogels, onlangs verschenen bij Gort Publishers, werd ongenadig ontvangen. Samen met zijn vrouw Caroline d’Hollosy woont en werkt hij afwisselend in Nederland en in Frankrijk.

Ilja Gort: Vrije vogels. Gort Publishers; 240 pagina’s; € 16,99.