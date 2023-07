‘Il sol dell’avvenire’ is vrij ouwelijk, maar onmiskenbaar charmant en oprecht ★★★★☆

Il sol dell’avvenire

69 jaar oud is de gerenommeerde Italiaanse filmmaker Nanni Moretti inmiddels, en zijn nieuwste telg is in meerdere opzichten een typische film van een man die de pensioengerechtigde leeftijd al enige tijd heeft bereikt. Vrij ouwelijk, is Il sol dell’avvenire, maar ook onmiskenbaar charmant en oprecht.

Moretti (La stanza del figlio, Habemus papam, Mia madre) castte zichzelf als filmregisseur Giovanni. Daarmee duwt hij zichzelf in het rijtje van vooraanstaande filmers die hun camera de afgelopen jaren richtten op het eigen werk en hun persoonlijke verleden. Denk aan Roma (2018) van Alfonso Cuarón, The Hand of God (2021) van Paolo Sorrentino of Bardo (2022) van Alejandro González Iñárritu. Denk ook: een mengsel van doorvoeld drama en een vleugje ijdeltuiterij.

Over de auteur

Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film.

Moretti stelt zich ondanks alles op als de lichtvoetigste van het stel. Terwijl zijn Giovanni werkt aan een historische film waarin – taaie kost! – de hoofdredacteur van een Italiaanse communistenkrant zoekt naar het juiste standpunt inzake de volksopstand van 1956 tegen het stalinistische regime in Hongarije, hangt de regisseur buiten zijn filmproductie op vermakelijke wijze de pedante kwast uit. Op de filmset van zijn vrouw, een producent die van hem wil scheiden, verzandt zijn weerzin tegen de gewelddadige scène die daar wordt opgenomen in een komisch doordravend college over filmgeweld; daarbij dreigt hij zelfs zijn gespecialiseerde collega Martin Scorsese als hulplijn in te roepen.

Il sol dell’avvenire verschuift ondertussen richting het territorium van 8½, de beroemde, wilde film van Federico Fellini uit 1963 over een gefnuikte filmproductie. Ook bij Moretti gaat op en rond de set van alles mis, zij het op een bedeesdere manier. Leuk, hoe de hedendaagse reddingstroepen de zaken nog veel erger maken: in wederom een heerlijke scène vragen vertegenwoordigers van Netflix zich af waar in zijn verhaal zich Moretti’s ‘what the fuck’-moment bevindt.

Moretti heeft met Il sol dell’avvenire in zekere zin een spirituele opvolger gemaakt van Mia madre (2015), waarin een vrouwelijke filmmaker zich tijdens de productie van een sociaal-realistisch drama moet ontfermen over haar stervende moeder. Ook daar werd gratuit filmgeweld al expliciet gehekeld – een kracht van deze oudere Moretti is dat hij zo duidelijk lijkt te berusten in zijn stokpaardjes.

Is dit de afscheidsfilm van een man die zich met steeds meer moeite tracht te verhouden tot de wereld waarin hij leeft? Een nostalgische terugblik van iemand die zijn beste tijd heeft gehad? De weemoed sijpelt hier steeds nadrukkelijker door. Moretti kneedt er gelukkig een zachtmoedige film van: om eventuele bitterheid lijkt hij in de film in ieder geval vergoelijkend te kunnen lachen.