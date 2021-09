‘Ik zou best een paar middagen interviewtraining willen geven aan Bilal Wahib’

René Mioch Beeld Frank Ruiter

Films of sterren?

‘Dan ga ik toch voor films, want ik kijk geen films voor de sterren. Het is zo gegroeid, ik heb dat geluk, dat ik ná het zien van de film ook met de makers kan gaan praten. Zo kwam ik in die sterrenhoek terecht, of in Hollywood. Maar alles begint bij de films.’

Toneelvloer of rode loper?

De rode loper is iets wat ik beheers. Je móét de hoofdrolspelers voor de camera krijgen: als ze je voorbijlopen, heb je geen item. Maar ik doe dit al zo lang dat die sterren altijd wel even gedag komen zeggen.

‘Het toneel op gaan vind ik echt pittig. Ik ben niet iemand die op een verjaardag gaat praten over sterren. Het draait niet om mij. Maar ja, daar hamerde mijn regisseur, Marieke Prinsen Geerligs, wel op in de voorbereiding: wat is jouw rol in dit verhaal? Nou, ik denk dat ik het publiek een avond meeneem in mijn plaatjesboek; ik vertel en laat fragmenten van interviews zien. We doen een filmquiz met vragen van Francis Ford Coppola, Meryl Streep, Madonna of bijvoorbeeld een heel jonge Nicolas Cage. Ik heb Steven Spielberg nog gevraagd of hij een keertje wil meedoen, videobellend. Leek me leuk, dat hij dan ineens live opduikt tijdens de theatershow in Schagen ofzo. Hij wil wel.

‘De vraag óf je beroemdheden wel echt kunt kennen, is ook een thema van de avond. Mensen vragen me altijd: hoe is die en die? Brian De Palma gedroeg zich ooit ongelofelijk naar tegen mij. Las ik jaren later in zijn biografie dat zijn vrouw die ochtend bij hem was weggegaan en dat hij ook nog zijn enkel had verzwikt op weg naar het hotel waar ik die dag als eerste voor hem klaar zat. En zo had ik ooit een heel leuk gesprek met Patrick Swayze. Aardige man, vond ik. Hoorde ik later dat hij pal voor dat gesprek zijn hotelkamer had verbouwd. Wat zegt dat dan?’

De sterren van de jaren tachtig of de sterren van nu?

‘De sterren van de jaren tachtig, die namen nog de tijd voor interviews. Toen waren het ook écht sterren, nu is iedereen een ster. Oké, als ik dit zo zeg, schieten me er meteen vijf van nu te binnen die ook echt sterren zijn. Maar er is wel wat veranderd.

‘Ook corona zal een blijvende impact hebben, want waarom zou George Clooney nog de wereld afreizen om een film te promoten, als hij dat ook op een doordeweekse ochtend vanuit huis kan doen? Dat kost hem minder tijd en is minder duur voor de filmmaatschappijen. Contact met sterren wordt afstandelijker, denk ik. Dat ervaren ze zelf ook zo. Tom Hanks gaf me daar een mooi voorbeeld van: hij werd een hele dag geïnterviewd door influencers. Ze wisten niets van me, zei hij. Het ging ze alleen om een fotomoment dat ze met hun volgers konden delen. Hanks zei: dit doe ik nooit meer.’

Rutger Hauer of Jeroen Krabbé?

‘Rutger is een filmster. We hádden een filmster! Jeroen is een acteur, een heel goed acteur. Maar Jeroen wordt niet op straat aangeklampt omdat iedereen met hem naar bed wil, bij wijze van spreken. Rutger straalde dat wel uit, een essentieel onderdeel van het filmsterrendom. Als je het over film hebt, kies ik Rutger. Hij heeft ook meer carrière gemaakt in Hollywood. Voor mij als televisiemaker was Jeroen wel makkelijker, die gaf het je altijd meteen. Bij Rutger moest je er echt voor werken, die had iets mysterieus, ongrijpbaars.’

Ziekenomroep Radio Lucas of Veronica?

‘Bij Veronica is mijn basis gelegd. Het was een speelplaats, alsof je iedere dag op schoolreisje was. Tegelijk ook professionele omgeving: ineens werkte ik met de allerbeste dj’s.

‘Daarvoor, bij de ziekenomroep, heb ik ook hartstikke veel geleerd. Als 17-jarige ging ik voor het eerst naar Cannes. Ik sprak daar met Jack Nicholson. Ik dacht dat het interview iets heel groots was, dat zoiets lukte! Maar of die mensen die ziek in bed lagen daar nou op zaten te wachten? Ze konden niet naar de bioscoop.

‘In die tijd gooide ik de bandopnamen van mijn radio-interviews met sterren altijd in de brievenbus van Hans van Willigenburg. Daar kreeg ik dan 250 gulden voor. Dan knipte hij voor zijn radioshow bij de KRO mijn vragen eruit en plakte zichzelf erin. Heb ik later nog eens tegen hem gezegd. Zei hij: helemaal niet waar!’

Waalwijk of Beverly Hills?

‘Ik denk dat de mensen in Los Angeles niet kunnen tippen aan de gezelligheid van de Brabander. Dus Waalwijk, waar ik tot mijn 14de woonde. Als ik in Los Angeles ben, huur ik altijd hetzelfde tuinhuis in Beverly Hills, van vrienden. Ik voel me er thuis. Het is echt een waanzinnige plek; Mariah Carrey woont om de hoek.

‘Eerder zat ik vaak in het Four Seasons in Beverly Hills, zó vaak dat de hotelmanager me een badjas gaf met mijn initialen erop. Dit gaat de verkeerde kant op, dacht ik. Ik heb er nooit meer geslapen. Het was alleen maar poeha, die gasten in dat hotel. Op andere plekken in Los Angeles kom je ook nog gewone mensen tegen.’

Filmpaus of domineeszoon?

‘Paus klinkt erg katholiek, daar heb ik niets mee. Ik sluit mijn theatershow af met een monoloog. Eigenlijk sta ik dan toch te preken, net als mijn vader, die dominee was. Nederlands hervormd, niet streng, maar dat calvinisme krijg je er gewoon niet uit. Af en toe heb ik er last van: het eindeloze verantwoordelijkheidsgevoel, jezelf wegcijferen. Je ontkomt niet aan je opvoeding. Dat geeft niet, je moet ermee leren omgaan. Film heeft mij daarbij geholpen: al die filmmakers die je doen nadenken over politiek, relaties, hoe de wereld in elkaar zit, hoe families functioneren.’

‘Ik zie jou vaker dan mijn moeder’ of ‘Fuck Hollywood, met die harde praters en snelle neukers’?

‘Ik vond het, als interviewer, leuker dat Tom Hanks tegen me zei dat hij me vaker zag dan zijn moeder. Dat was geen grap. Het waren de jaren van Philadelphia en Forrest Gump, ik zag hem écht overal, dan bouw je toch een relatie op.

‘Maar Gerard Thoolen in Tuschinski, daar kan ik nog steeds bij denken: wat gebeurt daar? Dat item heeft een soort cultstatus. Er zijn acteurs die het als ze ’s nachts dronken zijn nog even opzetten. Ik sprak Thoolen samen met Jos Stelling over De vliegende Hollander. Hij ging overal tegenin, ongegeneerd. En hij had ook wel wat op, ja. Bij iedere vraag was het: fuck de uitzending, fuck Hollywood. Thoolen verdedigde de film op zijn manier. Veronica, dat was met die jongens en meiden enzo, hoe konden die zo’n film nou begrijpen? Ik zei dat je een film soms ook niet helemaal hoeft te begrijpen. Zie je hem denken, en dan: dat zeg je goed, pik!’

Mediatrainer van Bilal Wahib of van Johnny Depp?

‘Liever Bilal. Hem kun je nog iets leren, Johnny niet. Bilal maakte ik van een afstandje mee in Berlijn, waar hij tot Europees filmtalent was uitgeroepen. Ik vond toen al dat hij niet goed werd begeleid. Als je zo jong ineens beroemd wordt, gratis kleren, horloges en auto’s krijgt, alle meiden om je heen, dan moet je iemand hebben die je op momenten even toespreekt: wie wil je nou eigenlijk zijn? Kennelijk had zijn management niet zo’n relatie met hem. Je zag dit van mijlenver aankomen, ook als je Bilals Instagramaccount bekeek. Ik geef soms interviewtrainingen, vooral aan acteurs. Ik zou best een paar middagen met Bilal willen werken.’

Gouden Kalf voor Beste acteerprestatie of Gouden Kalf voor Beste acteur en Beste actrice?

‘Op de een of andere manier is het ooit zo gegroeid, dat we bij acteerprijzen dat onderscheid maken. Terwijl: je doet dat niet bij cameramensen, producenten en scenaristen. Stel je voor dat acteurs en actrices altijd al onder dezelfde prijs vielen en iemand nu zou voorstellen om mannen en vrouwen apart te waarderen. Dan zou iedereen zeggen: ben je helemaal gek geworden?

‘Ik ben er nog niet helemaal over uit. Mijn angst is dat er straks vijf mannen worden genomineerd, of juist vijf vrouwen. Maar ‘acteerprestatie’ is wel de juiste term, uiteindelijk gaat het daarover. Ik snap best dat sommige acteurs of actrices nu klagen: de kans op dat Kalf zakt toch met 50 procent. Iedereen moet het nu tegen Pierre Bokma opnemen.’

CV René Mioch 1959 Geboren in Waalwijk 1976 Interviewer Amsterdamse ziekenomroep 1985 - 2021 Veronica film, later Veronica Film & video en Films & sterren 2004 Mioch versus Goderie 2012 Producent van Steekspel van Paul Verhoeven 2013 Emmy Award voor The Entertainment Experience 2020 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 2021 Films & sterren in het theater René Mioch heeft twee dochters en drie kleindochters.