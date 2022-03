‘Ik zat soms met open mond te kijken naar The Lost Leonardo, alsof het goede true crime is’

In The Lost Leonardo wordt getoond hoe een schilderij vanzelf een echte Da Vinci kan worden.

Dag Berend Jan, welke film moeten we deze week absoluut bespreken?

‘Dat is wat mij betreft The Lost Leonardo, een documentaire over een schilderij dat in 2005 opduikt op een veiling in New Orleans. Er zijn vermoedens dat het werk weleens geschilderd zou kunnen zijn door Leonardo da Vinci of iemand in zijn omgeving, zoals een leerling van hem. Als kijker volg je hoe het schilderij – waarvan allerminst zeker is wie nou de schilder is – een route aflegt langs conservators, kunstkenners en restaurateurs en gevoed door speculatie in waarde stijgt.

‘Het werk hangt zelfs in de National Gallery en wordt amper zes jaar na de eerste vermoedens zonder omhaal toegeschreven aan Da Vinci, tamelijk controversieel en invloedrijk. Uiteindelijk wordt het schilderij geveild bij Christie’s voor een recordbedrag van 450,3 miljoen dollar.

‘Ik zat soms met open mond te kijken, alsof je naar een goede truecrimeserie op Netflix kijkt en denkt: dit kan toch niet waar zijn? Maar het is dus wél waar. Ja, het zou een Da Vinci kunnen zijn, maar je ziet vooral dat het schilderij langs allemaal mensen gaat die worden gedreven door dollartekens – alsof het werk een blanco canvas is waarop je je eigen wensen projecteert. Dan wordt een schilderij vanzelf een echte Leonardo da Vinci, een schrikbarende conclusie.’

Wat zag je verder nog?

‘De film C’mon C’mon, een zwart-witfilm met Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Die kennen we vooral als vertolker van het kwaad, als een maniak, zoals in Joker. In deze film speelt hij juist een tamelijk eenvoudige man van middelbare leeftijd, Johnny, die radiojournalist is en alleen woont in New York.

‘Johnny neemt tijdelijk de zorg op zich voor zijn 9-jarige neefje Jesse. We zien ze dwalen door New York en gesprekjes voeren met elkaar. Hoewel het geheel soms vrij gestileerd oogt en de dialogen net even te bedacht zijn – het neefje stelt wel erg volwassen vragen –, halen de twee iets in elkaar naar boven. Phoenix, de herkenbare acteur, speelt met een volkomen onbekend jochie en dat werkt.’

Heb je nog een derde en laatste filmtip?

‘Ja, een persoonlijke favoriet, namelijk de nieuwe actiefilm van regisseur Michael Bay, Ambulance. De films van Bay een guilty pleasure noemen doet hem en zijn werk te weinig eer aan, vind ik, maar als maker van oppervlakkige actiefilms zoals Transformers is Bay wel een beetje verguisd in de filmwereld. Zelf ben ik het daar niet mee eens. Hij heeft een unieke stijl die geweldig meeslepend is en gericht is op voortdurende beweging. In ieder laagje van ieder shot gebeurt iets, beweegt iets. Dat is knap.

‘Ambulance is een remake van een Deense lowbudgetfilm uit 2005. Daarin proberen twee mannen een bank te overvallen, wat misgaat. Vervolgens slaan ze op de vlucht met een gekaapte ambulance en is het een en al achtervolging wat de klok slaat. That’s it.

‘Maar juist dan is Bay op zijn sterkst: hij maakt er zijn eigen film van en laat zien hoe je actie vanuit een fris perspectief in beeld kan brengen. Zoals collega Pauline Kleijer in haar recensie schrijft: ‘De camera stort zich van torenflats, scheert onder viaducten door, draait en tolt, biedt nu eens het perspectief van de chauffeur van een crashende auto, dan weer dat van een helikopterpiloot.’ Deze film gunt je geen moment rust, dat is een kunst.’