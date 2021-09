‘Ik word gezien als ‘de bekendste koppelaar van Nederland’. Maar ik heb niet de wijsheid in pacht’

Sergio Vyent: ‘Je zou kunnen zeggen dat ik hetzelfde doe als mijn ouders: ook ik ben gescheiden. Maar ik ben niet buiten beeld’ Beeld Frank Ruiter

‘Liefde komt in alle kleuren, het is aan jou hoe je die regenboog inkleurt’ of ‘Daten is lachen om grapjes die je eigenlijk niet grappig vindt’?

‘De eerste. Wat je in de liefde stopt, krijg je terug van de ander. Is dat weinig, dan kan de regenboog grauw worden. Als die tweede uitspraak klopt, is het een slechte date. Dan moet je ermee stoppen.

‘Dit soort quotes, die we verzinnen met de redactie, lees ik voor als maître van het First Dates-restaurant aan het begin van elke aflevering. Er is een kamp kijkers dat uitkijkt naar Sergio (spreek uit zoals je het spelt, dus niet ‘Serdjo’, red.) met zijn citaten, maar ik heb via Insta en Twitter ook te horen gekregen dat sommigen die terugkijken doorspoelen, omdat ze zo corny zijn.

‘Ik vind ze wel mooi. Net als tegeltjeswijsheden kun je erom lachen, maar zit er wel een waarheid in, ook al is die platgeslagen.

‘Inmiddels zijn er bijna vierhonderd afleveringen First Dates te zien geweest en zijn er twee First Dates-baby’s geboren. Ik snap het succes wel. Je kunt het programma bingen, maar als je even wegloopt, hoef je ook niks terug te spoelen. En er is een duidelijke spanningsboog: willen de kandidaten elkaar nog een keertje zien?

‘Ik hoor van veel ouders dat ze met hun kinderen kijken, omdat het leerzaam is. Voor tieners is het mooi om te zien dat zelfs die vrouw van 88 – we hebben kandidaten gehad van 18, maar ook van 92 – nog zenuwachtig is.’

Theater of First Dates?

‘Nu toch theater. Dit wordt mijn laatste seizoen First Dates, tot februari ben ik nog te zien. Onze agenda’s botsen: het nieuwe seizoen wordt opgenomen in november, en dan sta ik in de theaters. Dus heeft de producent gezegd: ‘We gaan je vervangen.’ Daar ben ik heel zuur van, ik had gehoopt dat we nog wat konden regelen. Ik sta zeker open voor een terugkeer later.

‘Samen met de Dutch Concert Big Band gaan Jim Bakkum en ik in november en december in de theaters twintig shows over Frank Sinatra maken, genaamd Sinatra – Under His Skin. Hij zingt, ik vertel verhalen over Sinatra’s liefdes, zijn connecties met de maffia en het Witte Huis.’

Spreken of lezen over liefde?

‘Ik heb er altijd over gesproken, maar ik kies lezen, omdat ik het wel bijzonder vind om mijn visie erop terug te zien in De liefde volgens Sergio. Het is mijn boek, maar mijn woorden zijn opgeschreven door schrijver en filmmaker Matthijs Kleyn, die eerder al samen met Merlijn Kamerling Nu ik je zie schreef over zijn vader Antonie.

‘Een jaar geleden zei hij tegen me dat hij me op tv had gezien en dat ik een boek moest schrijven over de liefde. Vervolgens hebben we lange tijd elke week gepraat, waarna hij ging schrijven en ik waar nodig redigeerde.

‘Men kent mij natuurlijk van First Dates. Ik word gezien als ‘de bekendste koppelaar van Nederland’. Maar ik wil niet pretenderen dat ik de wijsheid in pacht heb. Ik wil vertellen wat liefde voor mij betekent aan de hand van 25 thema’s, zoals liefde voor je kind, liefde voor je partner en liefde voor je ex. Ik heb ervaring met liefdesverdriet: ik heb een tweeling van 7 en een zoon van 17 en ben van beide moeders gescheiden.’

Amsterdam of Waalre?

‘In mijn jeugd Waalre, een dorpje onder Eindhoven, maar ik ben wel blij dat ik van mijn 20ste tot mijn 40ste in Amsterdam heb gewerkt.

‘Ik ben deels in het kindertehuis Amstelstad in Amsterdam opgegroeid. Toen ik in Amsterdam werd geboren, was mijn vader al vertrokken. Mijn moeder was 19, zong in de band Fruitcake en kon niet altijd voor me zorgen. Op mijn 9de is ze onaangekondigd naar Amerika vertrokken. Twee jaar later stapte ik op de trein naar Eindhoven, omdat ik wist dat mijn zus daar ergens zou zijn, en heb ik me gemeld bij de Kinderbescherming. Die bracht me naar het pleeggezin van Mien in Waalre.

‘Pas bij het schrijven van het boek ben ik erachter gekomen dat zij een kantelpunt in mijn leven is geweest. Ik draag het boek ook aan haar op. Zij was mijn moederfiguur. Een fijne, innemende vrouw met fingerspitzengefühl voor kinderen en hun behoefte aan aandacht. Dankzij haar durf ik me kwetsbaar op te stellen. Twee jaar geleden is ze overleden, daar heb ik het heel moeilijk mee gehad.

‘Mijn moeder is een maand geleden overleden. Ik ben halsoverkop naar Suriname gevlogen om haar crematie te regelen. Maar ik had geen verdriet, zoals ik dat wel had bij Mien en toen mijn zus vorig jaar aan een hersenbloeding overleed. Ik had besloten om geen contact meer te zoeken met mijn moeder: als je blijft verlangen naar iemand die er niet voor je is, blijf je jezelf pijn doen. En als je weet wat je niet wilt, weet je al 50 procent. Maar ik heb haar nooit iets kwalijk genomen – ze was nog zo jong toen ze mij kreeg.

‘Ik ben trots op de beslissing om voor mezelf te kiezen. Daardoor is het verdriet om mijn gezinssituatie grotendeels beperkt gebleven tot mijn jeugd. Wel denk ik dat het ontbreken van onvoorwaardelijke liefde heeft geleid tot verlatingsangst. Voorheen rende ik weg als ik het gevoel kreeg dat iemand niet van me hield. Maar sinds ik kinderen heb, spreek ik dat vermoeden uit. Dat doe ik ook bij Esther, mijn huidige vriendin, die ik achter de schermen bij First Dates heb leren kennen.’

‘Je zou kunnen zeggen dat ik hetzelfde doe als mijn ouders: ook ik ben gescheiden. Maar ik ben niet buiten beeld: bij de tweeling deel ik het co-ouderschap. Ook voor mijn 17-jarige ben ik er.’

Sergio Vyent: ‘In de Supperclub kon het zomaar gebeuren dat bezoekers al bij het voorgerecht dansten en bij de derde gang met champagne spoten’ Beeld Frank Ruiter

Supperclub of The Bulldog?

‘De Supperclub. Voordat ik bij First Dates terechtkwam, heb ik lange tijd in de horeca gewerkt. Bij de coffeeshop The Bulldog leidde ik de horeca en heb ik een mooie tijd gehad, maar de Supperclub, waar ik manager was, was zeker van 1999 tot 2003 de place to be, niet alleen voor Amsterdammers maar ook voor internationale gasten. De movers and shakers uit Londen en New York kwamen daar, en artiesten zoals Samuel L. Jackson en Pink.

‘Er stonden witte bedden waarin je kon eten en naar shows kon kijken. Het kon zomaar gebeuren dat bezoekers al bij het voorgerecht dansten en bij de derde gang met champagne spoten. Iedere avond was er een thema: soms bedachten we dat alle mannelijke medewerkers zich gingen kleden als vrouwen en andersom. Dan was er een man die zich beklaagde over de rekening en de manager wilde spreken, waarop ik in een groene paillettenjurk op hoge hakken aan kwam lopen: ‘What’s the problem?’’

Robert ten Brink of Yvon Jaspers?

‘Robert ten Brink. Sommige mensen noemen mij Dr. Love, maar dan zeg ik altijd: ‘Er is maar één Dr. Love, en dat is Robert.’’

Nederland of Suriname?

‘Nederland. Ik houd van dit land en van de vrijheden hier. Ik ben altijd trots als ik mijn Nederlandse paspoort mag laten zien. Voor de Supperclub ben ik in Rusland geweest, daar behandelen ze je als gekleurd persoon echt als derderangs burger. Maar toen ik zei dat ik Nederlander was, reageerden ze ineens een stuk aardiger.

‘Mijn ouders komen uit Suriname en ik heb, zoals elk kind van Surinamers, recht op land. Bij een stuk grond van 5 hectare staat nu een bordje met mijn naam. Daar doe ik nu niks mee, maar misschien komt dat nog in de toekomst. Suriname heeft heel veel land: op een oppervlakte van zeven keer Nederland wonen 700 duizend mensen.’

Anoniem of alom gezien?

‘Dat vind ik een moeilijke. Ik weet niet meer hoe het is om anoniem te zijn. Als ik de deur uit loop, sta ik altijd ‘aan’ omdat ik weet dat ik kan worden herkend. ‘Hé Sergio!’

‘Door mijn horeca-achtergrond weet ik hoe ik daarmee om moet gaan. En ik durf gesprekken op een nette manier te beëindigen. ‘Dank je wel, knipoog, fijne dag!’ Kill ’m with kindness.

‘Doe maar alom gezien. Ik word geassocieerd met de liefde. Sorry hoor, maar wat voor slechts kun je daarover zeggen?’

Sergio Vyent 1970 Geboren in Amsterdam 1987 CIOS-opleiding in Sittard (niet afgemaakt) 1988 Wint NK Verspringen 1988-2017 Werkt in de horeca, onder meer bij de Supperclub, The Little Buddha en The Bulldog 2017-2021 Maître bij First Dates 2021 Publiceert De liefde volgens Sergio 2021 Theatershow Sinatra – Under His Skin met Jim Bakkum Sergio Vyent heeft een vriendin en woont in Amsterdam. Uit eerdere relaties heeft hij een tweeling van 7 en een zoon van 17.