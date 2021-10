‘Ik word er onpasselijk van als mensen mij leuk vinden’

Wat zijn dit voor vragen? Naar aanleiding van haar tv-programma Dat snap je als je ouder bent, zes dilemma’s voor Emma Wortelboer (24).

Manderveen of Amsterdam?

‘Oké, dit gaat wel een probleem worden voor deze rubriek, ik ben heel slecht in kiezen. Ik vind het ook al moeilijk als mensen mij vragen wat mijn lievelingskleur is, dan krijg ik stressvlekken.

‘Ik kies Manderveen, een dorp in Overijssel met 640 inwoners. Wat ik namelijk mis is ’s avonds naar de sterren kijken. Dat kan in Manderveen, in Amsterdam is dat met al dat stadslicht niet mogelijk. En Amsterdam is uiteindelijk toch inwisselbaar voor mij. Sterker nog, ik verhuis binnenkort naar Haarlem. Vroeger wilde ik altijd heel graag in Amsterdam wonen. Nu woon ik er en denk ik: ja het kan, maar het hoeft ook niet. Ik ben iets minder vastgeroest aan Amsterdam dan ik dacht.

‘Ik ben geboren in Deventer en groeide op in Manderveen. Mijn ouders wonen er nog steeds, in hetzelfde huis. Ik groeide er op met mijn twee zusjes, Sofie en Noor. We zijn alledrie nog heel erg gehecht aan het dorp en komen er graag terug. Als er een dorpsfeest is bijvoorbeeld, dan gaan we er bier drinken en een beetje dom praten over het leven.

‘Wat fijn is aan Manderveen is dat ze totaal geen boodschap hebben aan de BN’er Emma Wortelboer. Ze zien mij nog altijd als de irritante, spontane Emma van vroeger. Ze kennen mij al vanaf mijn 4de. Mijn BN’er-schap is daar geen issue. Maar als ik in de dorpen rond Manderveen kom, dan is dit weer anders. Dan ben ik weer wel die Emma van tv.’

Lastige pubers of bezorgde ouders?

‘Lastige pubers. Daar heb ik toch meer sympathie voor. Bezorgde ouders vinden het vaak lastig om dingen los te laten, ze projecteren hun angsten op hun kind. Die angsten vinden hun oorsprong bij de ouders zelf en dat verpakken ze vervolgens in een soort bezorgdheid. Pubers voelen vooral pure emotie, daar ben ik veel meer fan van.

‘Ik was zelf een ongeduldige puber. Het ging mij allemaal niet snel genoeg. Ik wilde weg uit Manderveen, weg van school. Ik vond het allemaal veel te lang duren, school, terwijl ik ook veel andere ambities had. Theater bijvoorbeeld.

‘Ook qua lichamelijke ontwikkeling duurde het allemaal erg lang. Ik was een jaar of 16 toen ik eindelijk borsten kreeg. Ik was ook heel laat met menstrueren. Het voelde alsof ik heel erg lang aan het wachten was op de volgende stap. Wanneer komt het nou?

‘Ik voel gepaste trots voor Dat snap je als je ouder bent. Er zit heel veel potentie in het format, maar soms is het nog wel lastig om het eruit te krijgen zoals je het wilt. Dat is een leerproces, denk ik. In de eerste aflevering volgen we een moeder die heel streng is voor haar dochter. Die moeder blijkt zo streng te zijn omdat ze vroeger verkracht is. Daar vertelt ze opeens over tijdens het draaien. Dat was voor ons een schrikmoment, omdat we niet wisten of de dochter daarvan op de hoogte was. Het was een worsteling om deze aflevering goed neer te zetten, want het is zo’n precair onderwerp. Maar ik denk wel dat we het op een goede manier hebben gedaan. De moeder en dochter waren er in ieder geval blij mee.’

Sophie Hilbrand of Linda de Mol?

‘Bij jullie in de Volkskrant heb ik twee jaar geleden gezegd dat ik graag Linda de Mol wil worden. Zij is niet alleen een presentator, maar ook een merk. Ik wil ook een merk zijn. Natuurlijk bedoelde ik dat allemaal een beetje ironisch. Maar Linda blijft wel de nummer één. Zij heeft een imperium. Chantal Janzen doet wel alsof zij de nummer één is, maar dat is ze niet.

‘Ik wil ook gewoon graag nummer één worden. Vooral die spelshows die Linda de Mol doet, dat trekt mij enorm. Dat vind ik zoiets magisch. Dat hoop ik ooit nog te kunnen doen. Dan zou ik willen zijn: Astrid Joosten meets Linda de Mol meets Willem Ruis.’

‘Waar het merk Emma Wortelboer voor zou staan? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar misschien is dat wel mijn merk: dat het oké is om dingen te zeggen en er pas achteraf over na te denken. En dat dat niet uitmaakt.’

Likeable of een oproerkraaier?

‘Sowieso een oproerkraaier. Likeable, daar win je de oorlog niet mee. Dat is zo’n saaie vibe om in te zitten. Ik word er ook onpasselijk van als mensen mij leuk vinden. Dan heb ik het niet goed gedaan. Dat had ik laatst ook met een gezin in Dat snap je als je ouder bent. Daarin zei de moeder tegen mij: ‘Wat doe je het toch leuk, je luistert zo goed.’ Toen dacht ik: als degene die ik interview mij leuk vindt, dan heb ik het niet goed gedaan, dan ben ik blijkbaar niet scherp of diepgravend genoeg geweest. Ik denk dat je van een interview toch een beetje ongemakkelijk moet worden.’

Zien of niet gezien worden?

‘Dat is best wel een existentiële vraag. Ik was vorig jaar te gast in de Zelfhulpboekenpodcast. Ik moest voor de aflevering het boek Verslaafd aan liefde van Jan Geurtz lezen. Dat is een boek waarmee je afdaalt in je ziel. Toen kwam ik op het antwoord op je vraag, en dat reikt best wel ver terug, naar mijn basisschooltijd.

‘Ik ben dus geboren in Deventer. Toen wij in Manderveen gingen wonen, was ik 4. Ik kwam in een klas met allemaal kinderen die in het Twents dialect spraken. Ik was een vreemde eend in de bijt. Ze noemden mij dan stadse. Iedereen was wel lief, maar ik hoorde er gewoon altijd net niet bij. En omdat ik nergens bij hoorde, dacht ik: dan wil ik ook nooit meer ergens bij horen. En dan maakt het ook niet uit hoe raar of extreem ik doe, want ik hoef er toch niet bij te horen. Wat willen ze doen? Mij aanklagen? Jullie kunnen mij toch niet van jullie eiland schoppen, want ik heb mijn eigen eiland. In die tijd is mijn huidige houding wel een beetje ontstaan, denk ik. Ik kan mij heel veilig voelen bij het met mijn hoofd uitsteken boven het maaiveld, want het maakt mij toch niet uit wat iemand van mij denkt.’

70 duizend euro bruto per jaar of een Televizierring?

‘Een Televizierring. Honderd procent. En dan smelt ik ’m later wel om voor het geld.

‘Ik ben altijd open over hoeveel ik verdien. Waarom niet, het is toch ook jullie belastinggeld? Dan is het wel zo eerlijk om daar transparant over te zijn. En wat boeit het nou, ik kijk echt niet neer op mensen die minder verdienen. Ik kijk eerder neer op mensen die een ding maken van wat ze verdienen.

‘De wereld zou zo veel makkelijker in elkaar steken als we niet zo spastisch zouden doen over geld. Het zou ook schelen bij salarisonderhandelingen. Als je niet weet wat anderen om je heen verdienen, weet je ook niet of je omhoog of omlaag moet.

‘Inhoudelijk streef ik vooral een langdurige carrière na. Ik zit nu alweer zeven jaar bij BNNVara. Ik was 17 toen ik daar kwam. Ik ben er als het ware opgegroeid. In die tijd heb ik ook programma's gemaakt die niet helemaal bij mij pasten. Nu heb ik wel het idee dat ik een kant van mijzelf laat zien waarin ik kan en ook wil groeien. Dat is nu dus de human interest met Dat snap je als je ouder bent. Maar misschien is dat later wel een spelshow of misschien – je mag het bijna niet meer zeggen omdat het haast een vies woord is geworden – een talkshow.

‘Wat ik in ieder geval wel hoop: over vijftien jaar ben ik 39, bijna 40. Dan wil ik wel een gevestigde plek bemachtigd hebben op NPO 1, op primetime. En dat ik dan de woonkamer inblaas en iedereen met mij meetrek.’