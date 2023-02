Lars Postema Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Ik woon in Zwolle, in twee huizen. In het ene huis woon ik met mijn vader Symen (48), in het andere met mijn moeder Marieke (39) en haar vriend Hans (38). Mijn broertje Niek (8) gaat mee van het ene huis naar het andere.’

Hoe ziet je lievelingsdag eruit?

‘Dan wil ik met zijn allen gaan zwemmen in Center Parcs Zeewolde. Zwemmen is leuk omdat het anders is dan staan, zitten of lopen. Je blijft drijven én er zijn coole glijbanen. Na het zwemmen zou ik mijn lievelingseten willen eten: hamburgers.’

Heb je huisdieren?

‘Ja, een kat, Lucifer. Hij is 6. Lucifer is bijzonder omdat hij alleen maar brokjes eet. Alle katten hebben iets superschattigs, maar mijn lievelingsdier is een eland. Die zijn gigantisch, en hebben hoorns en zo. Ze hebben ook een mooi leefgebied, meestal Groenland of Noorwegen. Ik hoop ze volgend jaar op vakantie in Noorwegen in het echt te zien.’

Zijn er nog andere dingen waar je blij van wordt?

‘Ik word blij van verrassingen. Als ik hoor dat iets een verrassing is, gaat het in mijn hoofd alleen nog maar over erachter komen wat de verrassing is. Dan kan ik nergens anders meer aan denken en niets anders meer doen. Ik probeer het altijd te raden, maar dat is nog nooit gelukt.’

Heb je een grote droom?

‘Ik wil graag acteur worden. Ik zit al op toneelles. Als je in films speelt, moet je veel oefenen, maar het is leuk om jezelf overal terug te zien, op posters bijvoorbeeld. Als acteren niet lukt, wil ik op de laptop de effecten voor films maken die niet mogelijk zijn om in het echt te maken: CGI.’

Spaar je ergens voor?

‘Ja, voor een helm van Iron Man. Hij is rood met goud of zilver, dat kun je zelf kiezen. Je kunt hem met een afstandsbediening besturen, maar ook pratend. Dan gaat hij open of dicht en je kunt de kleur van de ogen veranderen. Hij kost wel 500 euro, dus het gaat nog even duren voor ik hem kan kopen.’

Van welke muziek houd je?

‘Eén van mijn lievelingsliedjes is Moskau van Dschinghis Khan, en het andere is Heb je even voor mij, van Frans Bauer. Als ik ze hoor, bijvoorbeeld op een bruiloft, ga ik lekker dansen en meezingen. Mijn andere lievelingsliedje is Never Gonna Give You Up van Rick Astley.’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?

‘Dan studeer ik aan het Cibap, een mediaschool in Zwolle. Daar leer je films editen. Of ik leer acteren, op een andere school. Een van de twee. Ik zou ook een coole auto willen hebben: een Range Rover. Een rode. Of een groene, mijn lievelingskleur.’