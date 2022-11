‘Ik wilde tonen hoe een kleine groep vrouwen zo veel voor elkaar heeft gekregen’

Niet het misbruik zelf laten zien. Geen naakte vrouwen. Geen slachtoffers in een crime scene. Voor regisseur Maria Schrader was het van begin af aan duidelijk hoe ze in She Said de misdaden van de gevallen filmproducent Harvey Weinstein níét zou verfilmen.

Zoe Kazan (links) en Carey Mulligan in 'She Said'.

‘Maar als het om een andere film ging, had ik ook niet nog een verkrachtingsscène willen maken’, zegt Schrader tijdens een interview via Zoom. ‘Als je de vrouwen alleen hoort vertellen over hun ervaringen, dan creëer je beelden in je hoofd, misschien gekleurd door eigen ervaringen. Dat is minstens zo krachtig.’

Het is een veelzeggende keuze voor She Said, een geëngageerde film die geen enkel moment voor de sensatie kiest en zo integer mogelijk wil zijn. Het toont de totstandkoming van het artikel in The New York Times dat in 2017 de val van een van Hollywoods invloedrijkste producenten in gang zette. Een aantal vrouwen, onder wie actrice Ashley Judd, vertelde daarin voor het eerst in het openbaar hoe Weinstein zich tijdens zakelijke afspraken seksueel aan hen had opgedrongen. Vervolgens kwam de ene na de andere verklaring naar buiten en in 2020 werd Weinstein veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar, voor verkrachting en aanranding. Maar het stuk bleek óók de #MeToo-beweging wereldwijd een zwieper te geven – overal spraken vrouwen zich uit over al die keren dat zij in hun leven (seksuele) intimidatie en wangedrag hadden ervaren.

Niet imiteren

She Said is een journalistenfilm, zoals All The President’s Men (1973) en Spotlight (2015), waarin verslaggevers Jodi Kantor en Megan Twohey de waarheid boven tafel proberen te krijgen. Te zien is hoe ingewikkeld en moeizaam hun journalistieke veldwerk was, zeker omdat het om seksueel misbruik gaat. Kantor en Twohey, die het proces optekenden in in hun boek She Said, gaan letterlijk langs de deuren. Ze proberen vrouwen te laten praten over traumatische gebeurtenissen, terwijl die ook nog eens bang zijn daardoor in de problemen te komen. Als ze al iets zeggen, is het ‘off the record.’ ‘Ik vond het opzienbarend hoeveel Jodi en Megan al wisten, zo vroeg in het onderzoek, maar dat ze zonder hard bewijs niets konden publiceren’, aldus actrice Zoe Kazan, die Kantor speelt. ‘Naïef natuurlijk, maar ik dacht altijd dat als journalisten iets wisten, ze dat gewoon opschreven.’

She Said mag dan fictie zijn, het moest zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid liggen. En daarom konden ze Kantor en Twohey beter níét imiteren, besloten Kazan en haar tegenspeelster Carey Mulligan. ‘Je wilt niet kijken naar acteurs die mensen naspelen’, aldus Kazan. Mulligan: ‘Ik heb nog geprobeerd precies zo te praten zoals Megan, zonder aarzeling of ‘ehs’. Maar dat klopte niet. Het moest echt zijn, bijna documentair.’

Zo benaderde Schrader ook de getuigenissen van de vrouwen. Weinstein krijgt in She Said geen stem – hij is alleen even dreigend te horen in een telefoongesprek, en er is een korte scène waarin de acteur op de rug is gefilmd. De vrouwen krijgen de ruimte. ‘Als je ze aan het woord hoort, zijn ze even de hoofdrolspelers van de film’, aldus Schrader.

Regisseur van 'She Said', Maria Schrader. Beeld Getty

Van doorslaggevend belang bij het project was dus hun medewerking. Sommigen wilden niet meewerken, anderen leenden hun stem. Actrice Ashley Judd besloot zichzelf te spelen. ‘Ik denk dat dat heel goed werkt. Als je haar opeens ziet, in een fictiefilm, is het alsof de vierde muur even wegvalt. Ze hoefde niet lang na te denken over haar medewerking. Het is háár verhaal, in haar eigen woorden. Voor haar was het ook een manier om de controle terug te pakken.’

She Said eindigt met het moment dat de journalisten op de redactie van The New York Times op de verzendknop drukken. Met de impact van het artikel in het achterhoofd geeft dat een vreemd gevoel van catharsis. En dat was de bedoeling, aldus Schrader. ‘We willen het publiek niet deprimeren, maar inspireren. Door te tonen hoe een kleine groep vrouwen die hun eigen ervaringen durfden te delen zo veel voor elkaar heeft gekregen.’

Destijds zag niemand dat echt aankomen, denkt Mulligan. ‘Toen ik het artikel voor het eerst las, dacht ik: wat dapper van die vrouwen. Meer niet, aanvankelijk. Zelfs Megan en Jodi hadden geen hoge verwachtingen.’

#MeToo-films In de afgelopen vijf jaar verschenen er meerdere ‘#MeToo-films’ die seksuele intimidatie aan de kaak stellen. In The Assistant (2020) valt in de filmproducent óók Harvey Weinstein te herkennen. Bombshell (2020) toonde de val van Fox-baas Roger Ailes. En in Nederland was er het rechtbankdrama De zitting (2022), waarin een thrillerboekenschrijfster een premierkandidaat aanklaagt.

Maar de gevolgen waren enorm. Er is sindsdien nogal wat veranderd in Hollywood, ziet Kazan. Van intimiteitscoaches die inmiddels de normaalste zaak van de wereld zijn tot uitgebreide discussies over gedrag op de werkvloer. ‘Tegelijkertijd hoef je de krant maar open te slaan om te zien dat we nog een lange weg te gaan hebben. Niet alleen in de filmindustrie, maar overal.’

Mulligan: ‘Deze film spreekt aan omdat deze thematiek herkenbaar is voor veel vrouwen. We groeien als meisjes op met het idee dat de wereld iets is waar je je tegen moet bewapenen. Intimidatie beperkt zich niet tot de werkvloer. Het is óók als 14-jarige nagefloten worden op straat. Het is het altijd sluimerende gevoel van onveiligheid.’

Schrader: ‘Ons bewustzijn over dit soort zaken is veranderd. Ons gedrag. We praten nu over dit soort ervaringen, variërend van alledaags seksisme tot misdaden. We hebben het erover, we reframen het. En dat proces begon met dit artikel.’